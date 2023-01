Le marché des produits chimiques aromatiques observera une croissance importante du TCAC de 7,7% d’ici 2028, taille, part, tendances, demande, croissance, défis et perspectives concurrentielles

Les produits chimiques aromatiques sont également connus comme un odorant, un arôme, un parfum ou une saveur. Ce sont des composés chimiques qui ont une odeur ou une odeur. Ce type de produits chimiques est principalement produit à partir d’huiles et de graisses naturelles. Les produits chimiques aromatiques ont de nombreuses applications dans la fabrication de nombreux produits tels que les soins personnels, les cosmétiques et les articles de toilette, les aliments et les boissons et les soins ménagers.

Data Bridge Market Research a réalisé une étude qualitative intitulée » Marché des produits chimiques aromatiques » avec plus de 100 tableaux de données de marché, des camemberts, des graphiques et des chiffres répartis sur les pages et une analyse complète facile à saisir.

Pour mieux construire ce rapport sur les produits chimiques aromatiques, un bon mélange d’informations avancées sur l’industrie, de solutions pratiques, de solutions de talents et des dernières technologies est utilisé, ce qui offre une excellente expérience aux lecteurs ou aux utilisateurs finaux. Ce rapport de marché comprend une étude du potentiel du marché pour chaque région géographique en fonction du taux de croissance, des paramètres macroéconomiques, des habitudes d’achat des consommateurs, des tendances futures possibles et des scénarios d’offre et de demande du marché. La définition du marché, la segmentation du marché, les développements clés du marché, l’analyse de la concurrence et la méthodologie de recherche sont les principaux sujets dans lesquels ce rapport de marché a été divisé.

L’utilisation croissante de produits chimiques aromatiques et la demande croissante de produits chimiques aromatiques naturels dans diverses applications ont fait grimper sa demande. Data Bridge Market Research analyse que le marché des produits chimiques aromatiques augmentera à un TCAC de 7,7 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 .

Analyse de la part de marché des produits chimiques aromatiques

Le paysage concurrentiel du marché des produits chimiques aromatiques fournit des détails par les concurrents. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence de GCC, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, et domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des produits chimiques aromatiques.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des produits chimiques aromatiques sont Takasago International Corporation, BASF SE, DSM, Firmenich SA., Symrise, Oriental aromatics, Bordas SA, Privi Specialty Chemicals limited, Bell flavors & fragrances, Hindustan mint & agro products Pvt. Ltd., Treatt Plc,, Vigon International, Inc, Cedarome, INOUE PARFUMERIE MFG. CO., LTD., MANE, De Monchy Aromatics, Givaudan, Kao Corporation et autres.

Dynamique du marché des produits chimiques aromatiques

Conducteurs

Demande croissante de boissons alimentaires

La demande croissante de boissons compte tenu de leur capacité à maintenir l’hydratation et l’énergie du corps, en particulier par temps sec et humide, associée à une demande croissante de boissons à base de protéines en raison d’une prise de conscience accrue des soins personnels et de l’évolution des modes de vie.

Pénétrer l’industrie des cosmétiques et des soins personnels

La consommation de produits cosmétiques augmente en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs aux soins personnels. Des facteurs tels que la croissance du revenu par habitant, l’évolution des modes de vie et les cycles de sommeil fluctuants ont stimulé la demande de produits cosmétiques.

Hausse de la consommation de produits de toilette

La prise de conscience croissante des consommateurs concernant le maintien d’un environnement sain et hygiénique autour de leur environnement devrait stimuler la demande de produits de toilette tels que savons, détergents, désinfectants, nettoyants désinfectants pour sols et nettoyants pour toilettes, entre autres, ce qui à son tour est susceptible d’augmenter le demande de produits chimiques aromatiques au cours de l’année de prévision.

Opportunités

Progrès technologiques dans le processus de fabrication des produits chimiques aromatiques

Le développement rapide de l’industrie chimique, associé à la disponibilité des matières premières, augmente la demande d’avancées technologiques dans des secteurs tels que l’alimentation et les boissons, les cosmétiques et les soins personnels.

Ainsi, le développement croissant des technologies utilisées dans l’industrie chimique renforce les capacités de fabrication des produits chimiques aromatiques. Ainsi, les progrès technologiques créent une opportunité de développer le marché mondial des produits chimiques aromatiques.

Contraintes/Défis

Cependant, les coûts élevés de recherche et développement associés aux réglementations strictes imposées à la fabrication de produits chimiques aromatiques pourraient entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Ce rapport sur le marché des produits chimiques aromatiques fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des produits chimiques aromatiques, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Développement récent

En décembre 2020, BASF SE a annoncé l’agrandissement d’une nouvelle installation pour les produits du système PU traitant une gamme d’applications dans les appareils électroménagers, les meubles et la construction avec une technologie de réacteur pré-polymère qui augmente la capacité de production. Cela augmentera la valeur des ventes et des revenus de BASF SE

Portée du marché mondial des produits chimiques aromatiques

Le marché des produits chimiques aromatiques est segmenté en type chimique, source, forme, type de produit, couleur, nœud aromatique, application et canal de distribution. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

Type chimique

Terpènes

Benzénoïdes

Produits chimiques de musc

Cétones

Esters

Autres

Basé sur les produits chimiques, le marché des types de produits chimiques est segmenté en terpènes, benzénoïdes, produits chimiques à base de musc, cétones, esters et autres.

Source

Naturel

Synthétique

En fonction de l’utilisation, le marché des produits chimiques aromatiques est segmenté en produits naturels et synthétiques.

Former

Sec

Liquides

Sur la base de, le marché des produits chimiques aromatiques est segmenté en sec et liquide.

Couleur

Incolore

Blanc

Jaunâtre

Autres

Sur la base de la couleur, le marché des produits chimiques aromatiques est segmenté en incolore, blanc, jaunâtre et autres.

Noeud d’arôme

Floral

Boisé

Agrumes

Fruité

À base de plantes

Tropical

Autres

Basé sur le nœud aromatique, le marché des produits chimiques aromatiques est segmenté en floral, boisé, agrumes, fruité, à base de plantes, tropical et autres.

Application

Nourriture

Breuvages

Produits de beauté

Soins personnels

Fines Fragrances / Parfum

Articles de toilette

Autres

Sur la base de l’application, le marché des produits chimiques aromatiques est segmenté en aliments, boissons, cosmétiques, soins personnels, parfums fins / parfums, articles de toilette et autres.

type de produit

Vainilla Vainas Madagascar

Tixosil 38 x

Vainilli

Carvacrol

Propylène glycol USP

Dipropilenglicol

Éther méthylique de dipropylenglycol

Dihydromyrcénol

Cis-3-hexénol

Aldéhydes c-18

Linalol

Lysmeral

Aldéhyde cinnamique

Citronolol

Galaxolide

ISO E Super

Géraniol

Aldéhyde hexylcinnamique

Aldéhydes C-14

Acétate d’isobornyle

Alcool phényléthylique

Anéthole

Eugénol

Furanéol

Cétone de framboise

Gamma-décalactone

Bois de soie

Delta-Dodécalactone

Oxyde de diphényle

eucalyptol

Anisaldéhyde

Cétalox

Hédione // MDJ

Alpha Ionone

Enfants Enfants

Ionone Bêta

Acétate de linalyle

Acétate d’isoamyle

Butirato De Etilo

Triol 91 Casher

Éthyl Vainilline

Canphore

Citral

Terpinoléones

Broméliacées

Jasmacyclène / Acétate de Verdyle

Aldéhydes c-12 MNA

Verdox // Acétate OTBC

Gamma-octalactone

Triacétine

Acétate de benzyle

Citronnelal

L’alcool benzylique

Héliotropine

Gamma Méthyl Ionone

Terpinéols

bourgeonnant

Dynascone

Bacdanol

Thymol

Coumarine

Dihydrocoumarine

Salicylate d’amyle

Salicilate d’hexyle

Salicilate de méthyle

Propionate de verdyle

Undécavertol

Citrnelyl Nitryle

Antranilate de méthyle

Acétate de terpinyle

Méthylcyclopenténolone

Acétate de ptbc

Éthylciclopenténolone

Acide butyrique

Aldéhydes c-12 (MOA, MNA, etc.)

Aldéhydes c-11

Rosaline

Rose Oxyde 90:10

Maltol

Éthyl Maltol

Triplé

Caproate d’éthyle

Hexanoates et Heptanoates Éthyl et Méthyl

Menthol, Naturel, Synthétique

Menthe verte 60% et 80%

Nérol

Exaltolide

Acétate de strialyle

Tétrahydrolinalool

Tétrahydromyrcénol

Glycolate d’allyle amyle

Bornéol cristallisé

Isobornéol

Tonalide

Violiff

Tibutyirine

Javanol

Autres

Sur la base du type de produit, les produits chimiques aromatiques d’Amérique du Nord sont segmentés en Vainilla Vainas Madagascar, Tixosil 38 x, Vainillin, Carvacrol, Propilenglicol USP, Dipropilenglicol, Dipropilenglicol Metil Eter, Dihidromircenol, Cis-3-Hexenol, Aldehide c-18, Linalool, Lysmeral , aldéhyde cinnamique, citronelol, galaxolide, Iso E Super, géraniol, aldéhyde hexylcinnamique, aldéhyde C-14, acétate d’isoborniyle, alcool phényléthylique, anéthole, eugénol, furanéol, cétone de framboise, gamma-décalactone, soie de bois, delta-dodécalactone, oxyde de diphényle, Eucaliptol, Anisaldehyde, Cetalox, Hedione // MDJ, Alpha Ionone, Yara Yara, Ionone Beta, Linalyl Acetate, Isoamyl Acetate, Butirato De Etilo, Triol 91 Casher, Ethyl Vainilline, Canphor, Citral, Terpinoleones, Bromelia, Jasmacyclene / Verdyl Acetate, Aldehide c-12 MNA, Verdox // Acétate OTBC, Gamma-Octalactone, Triacétine,Acétate de benzyle, Citronelal, Alcool benzylique, Héliotropine, Gamma Méthyl Ionone, Terpinéols, Bourgeonal, Dynascone, Bacdanol, Thymol, Coumarine, Dihydrocoumarine, Salicylate d’amyle, Salicilate d’hexyle, Salicilate de méthyle, Propionate de verdyle, Undécavertol, Citrnelyl Nitryle, Antranilate de méthyle, Acétate de terpinyle , Methyl Cyclo Pentenolone, Ptbc Acetate, Ethylciclopentenolone, Butyric Acid, Aldehydes c-12 (MOA, MNA, etc..), Aldehydes c-11, Rosalin, Rose Oxyde 90:10, Maltol, Ethyl Maltol, Triplal, Ethyl Caproate, Hexanoates et heptanoates éthyle et méthyle, menthol, naturel, synthétique, menthe verte 60% et 80%, nérol, exaltolide, acétate de strialyle, tétrahydrolinalool, tétrahydromyrcénol, glycolate d’allyle amyle, bornéol cristalisé, isobornéol, tonalide, violiff, tibutyirine, javanol et autres.Gamma Méthyl Ionone, Terpinéols, Bourgeonal, Dynascone, Bacdanol, Thymol, Coumarine, Dihydrocoumarine, Salicylate d’amyle, Salicilate d’hexyle, Salicilate de méthyle, Propionate de verdyle, Undecavertol, Citrnelyl Nitryle, Antranilate de méthyle, Acétate de terpinyle, Méthylcyclopenténolone, Acétate de Ptbc, Ethylciclopenténolone, Acide butyrique, Aldéhydes c-12 (MOA, MNA, etc.), Aldéhydes c-11, Rosalin, Rose Oxyde 90:10, Maltol, Ethyl Maltol, Triplal, Ethyl Caproate, Hexanoates et Heptanoates Ethyl and Methyl, Menthol, Natural , Synthétique, Menthe verte 60% et 80%, Nérol, Exaltolide, Acétate de strialyle, Tétrahydrolinalool, Tétrahydromyrcénol, Allyl Amyl Glycolate, Bornéol Cristalizado, Isoborneol, Tonalid, Violiff, Tibutyirine, Javanol et autres.Gamma Méthyl Ionone, Terpinéols, Bourgeonal, Dynascone, Bacdanol, Thymol, Coumarine, Dihydrocoumarine, Salicylate d’amyle, Salicilate d’hexyle, Salicilate de méthyle, Propionate de verdyle, Undecavertol, Citrnelyl Nitryle, Antranilate de méthyle, Acétate de terpinyle, Méthylcyclopenténolone, Acétate de Ptbc, Ethylciclopenténolone, Acide butyrique, Aldéhydes c-12 (MOA, MNA, etc.), Aldéhydes c-11, Rosalin, Rose Oxyde 90:10, Maltol, Ethyl Maltol, Triplal, Ethyl Caproate, Hexanoates et Heptanoates Ethyl and Methyl, Menthol, Natural , Synthétique, Menthe verte 60% et 80%, Nérol, Exaltolide, Acétate de strialyle, Tétrahydrolinalool, Tétrahydromyrcénol, Allyl Amyl Glycolate, Bornéol Cristalizado, Isoborneol, Tonalid, Violiff, Tibutyirine, Javanol et autres.Salicilate de méthyle, Propionate de verdyle, Undecavertol, Citrnelyl Nitryle, Antranilate de méthyle, Acétate de terpinyle, Méthylcyclopenténolone, Acétate de Ptbc, Ethylciclopenténolone, Acide butyrique, Aldéhydes c-12 (MOA, MNA, etc..), Aldéhydes c-11, Rosalin, Rose Oxyde 90:10, Maltol, Ethyl Maltol, Triplal, Ethyl Caproate, Hexanoates et Heptanoates Ethyl and Methyl, Menthol, Natural, Synthetic, Spearmint 60% and 80%, Nerol, Exaltolide, Strialyl Acetate, Tetrahydrolinalool, Tetrahydromyrcenol, Allyl Amyl Glycolate , Bornéol Cristalizado, Isoborneol, Tonalid, Violiff, Tibutyirine, Javanol et autres.Salicilate de méthyle, Propionate de verdyle, Undecavertol, Citrnelyl Nitryle, Antranilate de méthyle, Acétate de terpinyle, Méthylcyclopenténolone, Acétate de Ptbc, Ethylciclopenténolone, Acide butyrique, Aldéhydes c-12 (MOA, MNA, etc..), Aldéhydes c-11, Rosalin, Rose Oxyde 90:10, Maltol, Ethyl Maltol, Triplal, Ethyl Caproate, Hexanoates et Heptanoates Ethyl and Methyl, Menthol, Natural, Synthetic, Spearmint 60% and 80%, Nerol, Exaltolide, Strialyl Acetate, Tetrahydrolinalool, Tetrahydromyrcenol, Allyl Amyl Glycolate , Bornéol Cristalizado, Isoborneol, Tonalid, Violiff, Tibutyirine, Javanol et autres.Ethyl Maltol, Triplal, Ethyl Caproate, Hexanoates et Heptanoates Ethyl and Methyl, Menthol, Natural, Synthetic, Spearmint 60% and 80%, Nerol, Exaltolide, Strialyl Acetate, Tetrahydrolinalool, Tetrahydromyrcenol, Allyl Amyl Glycolate, Borneol Cristalizado, Isoborneol, Tonalid, Violiff, Tibutyirine, Javanol et autres.Ethyl Maltol, Triplal, Ethyl Caproate, Hexanoates et Heptanoates Ethyl and Methyl, Menthol, Natural, Synthetic, Spearmint 60% and 80%, Nerol, Exaltolide, Strialyl Acetate, Tetrahydrolinalool, Tetrahydromyrcenol, Allyl Amyl Glycolate, Borneol Cristalizado, Isoborneol, Tonalid, Violiff, Tibutyirine, Javanol et autres.

Canal de distribution

Direct

Indirect

Basé sur le canal de distribution, le marché des produits chimiques aromatiques est segmenté en direct et indirect.

Analyse / aperçus régionaux du marché des produits chimiques aromatiques

Le marché des produits chimiques aromatiques est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produits chimiques, source, type de produit, forme, couleur, nœud aromatique, application, canal de distribution.

Les régions couvertes par le rapport sur le marché des produits chimiques aromatiques sont l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. Les pays couverts par le rapport sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, la France, l’Espagne, la Russie, la Turquie, la Suisse, la Belgique, les Pays-Bas, le reste de l’Europe, le Japon, la Chine, la Corée du Sud, l’Inde, l’Australie, Singapour, la Thaïlande. , Indonésie, Malaisie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Koweït, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique . L’Asie-Pacifique domine le marché des produits chimiques aromatiques au cours de la période de prévision.

Analyse qualitative et quantitative du marché basée sur une segmentation impliquant à la fois des facteurs économiques et non économiques

Fourniture de données sur la valeur marchande (USD) pour chaque segment et sous-segment

Indique la région et le segment qui devraient connaître la croissance la plus rapide et dominer le marché

Analyse géographique mettant en évidence la consommation du produit / service dans la région et indiquant les facteurs qui affectent le marché dans chaque région

Paysage concurrentiel qui intègre le classement du marché des principaux acteurs, ainsi que les lancements de nouveaux services/produits, les partenariats, les expansions commerciales et les acquisitions au cours des cinq dernières années des entreprises profilées

Profils d’entreprise complets comprenant un aperçu de l’entreprise, des informations sur l’entreprise, une analyse comparative des produits et une analyse SWOT pour les principaux acteurs du marché

Les perspectives actuelles et futures du marché de l’industrie en ce qui concerne les développements récents (qui impliquent des opportunités et des moteurs de croissance ainsi que des défis et des contraintes des régions émergentes et développées

Comprend une analyse approfondie du marché de diverses perspectives grâce à l’analyse des cinq forces de Porter

Fournit un aperçu du marché grâce à la chaîne de valeur

Scénario de dynamique du marché, ainsi que les opportunités de croissance du marché mondial des produits chimiques aromatiques dans les années à venir

Ce rapport d’information sur le marché analyse certaines des préoccupations les plus cruciales :

Comment les grands segments de ce marché international vont-ils évoluer dans les prochaines années ?

Quels sont les principaux acteurs qui domineront le marché à l’avenir ?

En ce qui concerne cette industrie, qui sont les principaux fournisseurs et producteurs ?

Comment les entreprises les plus performantes du secteur ont-elles planifié leur croissance et leur expansion futures ?

Dans quels secteurs peut-on s’attendre à voir la plus forte augmentation de la demande au cours des prochaines années ?

Combien de sous-ensembles distincts d’acheteurs composent ce marché ?

Selon vous, quelle puissance régionale deviendra le plus grand acteur du marché international ?

Une nouvelle pandémie de coronavirus a-t-elle des conséquences ?

De quelles manières les acteurs établis sont-ils bloqués par l’entrée de nouveaux entrants et comment peuvent-ils être surmontés ?

Table des matières:

Introduction Segmentation du marché Résumé Aperçus premium Marché des produits chimiques aromatiques : Réglementation Aperçu du marché Marché mondial des produits chimiques aromatiques, par type Marché mondial des produits chimiques aromatiques, par maladie Marché mondial des produits chimiques aromatiques, par canal de distribution Marché mondial des produits chimiques aromatiques, par région Marché mondial des produits chimiques aromatiques: paysage de l’entreprise Analyses SWOT Profil de l’entreprise Questionnaires Rapports connexes

