Le marché des produits chimiques aromatiques devrait atteindre 8,41 milliards USD à un TCAC de 6,2 % d’ici 2027

Le marché mondial des produits chimiques aromatiques devrait croître à un TCAC de 6,2 %, passant de 5,16 milliards USD en 2019 à 8,41 milliards USD en 2027. Le marché connaît une croissance significative car la demande de parfums et de déodorants corporels a considérablement augmenté ces dernières années. La pratique consistant à utiliser des produits chimiques aromatiques dans les cosmétiques et les nouvelles gammes de produits avec des accessoires de toilette ont alimenté la croissance du marché. Les produits médicaux et les traitements utilisant les ingrédients aromatiques sont des propulseurs à la mode pour le marché, ce qui aiderait activement ce marché à se développer tout au long de la période de prévision.

Les produits chimiques aromatiques sont des substances élémentaires qui sont contaminées dans différentes solutions d’utilisation finale pour fabriquer des parfums, des articles de toilette, des parfums alimentaires, des composants médicaux et autres. Certes, les produits chimiques aromatiques sont les principaux additifs chimiques qui fabriquent les odorants ou les parfums dans une application et créent également des saveurs distinctives dans les aliments et les boissons. En plus de fonctionner comme un initiateur de parfum, les ingrédients aromatiques aident à améliorer l’humeur et à intensifier la puissance avec une fraîcheur active.

L’aromathérapie est le processus de traitement de guérison holistique centenaire qui utilise principalement les ingrédients aromatiques naturels pour apaiser l’esprit et le corps et réduire l’insomnie, les maux de tête et autres maladies mentales. La pratique millénaire de l’utilisation de composés aromatiques a toujours augmenté le marché des ingrédients aromatiques, et les progrès biotechnologiques ont contribué à développer l’ingrédient aromatique synthétique.

Principaux acteurs du marché mondial des produits chimiques aromatiques :

BASF SE, International Flavors & Fragrances Inc., Privi Organics India Limited, MANE, Hindustan Mint & Agro Products Pvt. Ltd., SymriseAG, Takasago International Corporation, Givaudan, Fairchem Specialty Ltd et PFW Aroma Chemicals .

L’enrichissement substantiel des secteurs de fabrication de produits chimiques dans les pays en développement d’Asie-Pacifique a contribué à renforcer remarquablement la chaîne d’approvisionnement mondiale. De nombreux pays, en particulier de la région européenne et nord-américaine, comptent désormais sur l’importation des matières premières ou de la composition finale des pays de l’Asie-Pacifique comme la Chine et l’Inde en raison de leur capacité de production massive avec une offre de prix réduit notable. Transformation des matières premières, installation de production étendue jusqu’à la fabrication finale des produits d’utilisation finale, de nombreux pays d’Asie-Pacifique ont connu un boom économique important en raison de la supériorité croissante de l’exportation de produits chimiques.

Segmentation du marché basée sur le type de parfum Outlook :

Floral

Boisé

Agrumes

Fruité

Musqué

Menthol

Épicé

Océanique

Sarriette

Les autres

Perspectives des composés chimiques :

Esters

Terpènes

Alcools

Aldéhydes

Cétones

Lactones

Aromatique

Les autres

Perspectives du canal de vente :

Ventes au détail en ligne

Ventes au détail hors ligne

Perspectives d’applications :

Cosmétiques et articles de toilette

Produits menagers

Aliments et boissons

Utilisation médicale

Les autres

Perspectives régionales :

Amérique du Nord S Canada Mexique

L’Europe  Allemagne K Italie France BENELUX Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique Arabie Saoudite AE Afrique du Sud Reste de la MEA



