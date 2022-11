Le marché des produits biologiques pour le soin des plaies devrait atteindre 3,11 milliards de dollars avec un TCAC de 3,80 % au cours de la période de prévision 2022-2029

Data Bridge Market Research a récemment publié une étude commerciale complète sur le « marché des produits biologiques pour le soin des plaies ».» comprend les données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement futur des produits, les stratégies marketing, l’innovation technologique, les technologies à venir, les tendances ou opportunités émergentes et les progrès techniques dans l’industrie connexe. Étant expert et complet, ce rapport sur le marché des produits biologiques pour le soin des plaies met en lumière les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments, le volume de ventes possible et l’analyse géographique. Ce rapport d’étude de marché contient une analyse complète de la structure du marché ainsi que les prévisions des différents segments et sous-segments du marché. Un grand marché, des stratégies marketing, des tendances, produits futurs et opportunités de croissance lors de l’étude du marché et de la préparation de ce rapport. Les principaux domaines couverts dans le rapport sur les produits biologiques de soins des plaies comprennent la définition du marché,

Data Bridge Market Research analyse que le marché des produits biologiques pour le soin des plaies devrait atteindre une valeur de 3,11 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 3,80 % au cours de la période de prévision. L’augmentation du nombre de brûlures est le moteur de la croissance du marché des soins des plaies biologiques.

Aperçu du marché:

La cicatrisation des plaies est un processus complexe qui implique la synchronisation et l’activation de nombreux éléments intracellulaires, extracellulaires et intercellulaires, tels que la coagulation et le dépôt de collagène, l’épithélialisation, l’accumulation de tissu fibreux, la contraction de la plaie, les événements inflammatoires, la granulation et le remodelage tissulaire. Les produits de soin des plaies biologiques sont des produits de génie biologique utilisés pour traiter les plaies des membres inférieurs qui ne cicatrisent pas.

Le diabète est devenu une relation illicite commune à tous les pays développés et agricoles. Le diabète se généralise chaque année, ouvrant la voie à des acteurs majeurs du marché du traitement. Le marché des soins des plaies biologiques est l’un des gagnants. On pense que la population croissante de diabétiques est un facteur majeur de la croissance du marché mondial des soins des plaies biologiques. De nombreux patients diabétiques souffrent d’ulcères diabétiques, qui nécessitent des interventions chirurgicales mineures et la sécurité. Après une intervention médicale, la plaie du patient est généralement recouverte d’un pansement contenant un médicament cicatrisant. Les produits biologiques de soin des plaies fournissent de tels articles,

Le rapport explore en profondeur les récents développements importants des principaux fournisseurs et les profils d’innovation sur le marché des produits biologiques pour le soin des plaies, notamment: – Smith & Nephew (Royaume-Uni), Mölnlycke Health Care AB (Suède), Integra LifeSciences Corporation (États-Unis), Wright Medical ( États-Unis), MiMedx Group (États-Unis), Vericel Corporation (États-Unis), Anika Therapeutics (États-Unis), Osiris Therapeutics (États-Unis), Organogenesis (États-Unis), Kerecis (Islande), Solsys Medical (États-Unis), ACell (États-Unis), Lavior Inc. (États-Unis). Marine Polymer Technologies, Inc. (États-Unis), Smith & Nephew (Royaume-Uni), Mölnlycke Health Care AB (Suède)

