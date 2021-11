Le marché des produits anti-tiques reçoit un coup de pouce rapide dans l’économie en raison de la forte demande émergente d’ici 2028 | Bayer AG, Merck & Co. Inc., Boehringer International GmbH

« Le marché des produits anti-tiques croît à un TCAC élevé au cours de la période de prévision 2021-2028. L’intérêt croissant des particuliers pour cette industrie est la principale raison de l’expansion de ce marché ».

Le partenaire Insight « Tick repellent Market Forecast to 2028 – COVID-19 Impact and Global Analysis » à son magasin fournissant une analyse de la concurrence actuelle et future du marché sur le marché. Examen approfondi des principaux moteurs, opportunités, obstacles et défis de l’industrie. Chaque tendance est étudiée indépendamment pour fournir une analyse qualitative de ses implications.

Quelques-unes des analyses des principaux acteurs du marché du savoir :

Bayer AG, Merck & Co. Inc., Boehringer International GmbH, Ceva Sante Animale S.A., Zoetis Inc., Elanco Animal Health, The Hartz Mountain Corporation, Virbac Corporation

Offres clés :

Taille du marché et prévisions par chiffre d’affaires 2028

Dynamique du marché – Principales tendances, moteurs de croissance, contraintes et opportunités d’investissement

Segmentation du marché – Une analyse détaillée par produit, types, utilisateur final, applications, segments et géographie

Paysage concurrentiel – Principaux fournisseurs clés et autres fournisseurs de premier plan.

Segment régional du marché connu :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon Inde, reste de l’APAC)

Amérique du Sud (Brésil et reste de l’Amérique du Sud)

Moyen-Orient et Afrique (EAU, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Performance financière:

Le chiffre d’affaires global des sociétés/segments pour l’année 2019, 2018 et 2017 est fourni dans le sous-titre « Performance financière » (sociétés cotées en bourse) avec l’analyse et l’explication de l’augmentation ou de la diminution de celles-ci en raison de facteurs tels que les fusions et acquisition, profit ou perte dans toute unité commerciale stratégique (SBU) et autres.

Analyse comparative des produits :

L’analyse comparative des produits comprend la liste complète des produits relatifs au marché respectif ainsi que l’application et les fonctionnalités clés.

Initiatives stratégiques:

Les informations relatives au lancement de nouveaux produits, à la collaboration stratégique, aux fusions et acquisitions, à l’approbation réglementaire et à d’autres développements de la société sur le marché sont traitées dans la section Initiatives stratégiques.

Table des matières:

1 Aperçu du marché

2 Profil du fabricant

3 Ventes, revenus, parts de marché et concurrence mondiales des anti-tiques par fabricant

Analyse du marché mondial des produits anti-tiques par 4 régions

Pays 5 Amérique du Nord Anti-tiques

Sécurité par européenne par 6 pays

7 Anti-tiques Asie-Pacifique par pays

8 anti-tiques sud-américains par pays

9 pays au Moyen-Orient et en Afrique

10 segments du marché mondial des anti-tiques par type

11 segments de marché mondiaux des répulsifs contre les tiques par application

12 prévisions du marché de la sécurité par (2020-2027)

13 canaux de vente, distributeurs, commerçants et revendeurs

14 Résultats et conclusions de l’enquête

15 Annexe

