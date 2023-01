Le marché des produits anti-âge devrait connaître une croissance substantielle avec un TCAC sain par, taille, part, tendances, croissance, développements majeurs et aperçu des concurrents

Marché mondial des produits anti-âge, par produit (crèmes et lotions pour le visage, sérums et concentrés, crèmes pour les yeux, autres), groupe cible (homme et femme), ingrédient (rétinoïde, acides hyaluroniques , acides alpha-hydroxy et autres), traitement (Soins du corps et soins du visage), canal de distribution (pharmacies, magasins et boutiques en ligne) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029.

Analyse et taille du marché des produits anti-âge

La sensibilisation accrue des consommateurs aux problèmes de peau liés à l’âge tels que les rides, les ridules et la peau terne stimulera la demande de produits anti-âge sur le marché. En outre, la tendance croissante à dépenser pour des produits qui les aident à proclamer la jeunesse de leur peau devrait améliorer la croissance du marché tout au long de la période de prévision. Les « crèmes et lotions » sont les produits les plus rapides, car ces produits jouent un rôle vital dans la vie d’un individu en aidant à préserver un éclat de jeunesse. Selon l’analyse de Real Self, 62 % des Américains utilisaient des produits anti-âge dans leur routine quotidienne de soins de la peau. .

Le marché mondial des produits anti-âge était évalué à 42,88 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 67,83 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 5,90 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production et comportement des consommateurs.

Portée et segmentation du marché des produits anti-âge

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Produit (crèmes et lotions pour le visage, sérums et concentrés, crèmes pour le contour des yeux, autres), groupe cible (homme et femme), ingrédient (rétinoïde, acides hyaluroniques, acides alpha-hydroxy et autres), traitement (soin du corps et soin du visage), Canal de distribution (pharmacies, magasins et boutiques en ligne) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Russie, Turquie, Pays-Bas, Suisse, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Afrique du Sud, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts Shiseido Company (Japon), Johnson & Johnson Private Limited (Inde), Unilever (Royaume-Uni), Amway (États-Unis), Procter & Gamble (États-Unis), L’Oréal SA (France), Revlon Group (États-Unis), Beiersdorf AG (Allemagne ), Natura & CO (Amérique du Sud), Conair Corporation (États-Unis), Yves Rocher (France), Kao Corporation (Japon), Estée Lauder Companies Inc. (États-Unis), AVON PRODUCTS (Royaume-Uni), OLAPLEX (États-Unis), NEOSTRATA COMPANY , INC. (États-Unis) Opportunités de marché Augmentation de la préférence des consommateurs pour les produits naturels

L’innovation croissante et l’avancement des produits

Définition du marché

Les produits anti-âge peuvent être définis comme les produits et matériaux appliqués localement sur la peau du consommateur pour prévenir ou inverser les effets du vieillissement, tels que le relâchement de la peau, les rides et les plaques. Ils contiennent également une pigmentation et peuvent être trouvés dans de nombreux produits différents, tels que de nombreuses formes et tailles.

Dynamique du marché mondial des produits anti-âge

Conducteurs

Demande croissante de crèmes et de lotions pour les yeux

Le segment des crèmes et lotions pour les yeux devrait représenter le taux le plus élevé au cours de la période de prévision. Ces crèmes sont conçues pour traiter les zones délicates, comme le contour des yeux. La peau près des yeux est très délicate et a tendance à perdre son élasticité. Ainsi, des produits tels que les crèmes et les lotions pour les yeux sont très utiles pour lutter contre les signes précoces du vieillissement, tels que les rides et ridules sous les yeux, qui sont susceptibles de booster la croissance du marché des produits anti-âge.

Tendances croissantes et introduction de produits anti-âge bio

L’introduction de produits biologiques sur le marché des produits anti-âge est un autre facteur majeur qui devrait stimuler le taux de croissance du marché. De nombreuses personnes se sont inquiétées de l’utilisation de produits anti-âge en raison de leurs multiples effets nocifs. Diverses personnes éprouvent également des rides excessives, de l’acné et de nombreux autres problèmes en utilisant ces produits, ce qui les rend difficiles à utiliser. Le marché mondial des produits anti-âge connaît un essor remarquable de la demande de produits anti-âge bio.

Opportunités

Augmentation de la préférence des consommateurs pour les produits naturels

L’engouement croissant des consommateurs pour les produits naturels, tels que les alternatives à base de plantes, a entraîné la croissance du marché des produits anti-âge. Désormais, les produits biologiques et naturels sont préférés par les consommateurs, de sorte que les fabricants de produits anti-âge se concentrent largement sur la publicité, la production et l’étiquetage des produits anti-âge. À cet égard, plusieurs marques proposent des produits anti-âge fabriqués avec des ingrédients sans produits chimiques. Par exemple, Alpyn Beauty, un fabricant de produits de soin de la peau, propose un hydratant Plant Genuismelt sans produits chimiques avec du bakuchiol, qui protège contre les dommages radicaux et les rides et illumine la peau.

De plus, les progrès technologiques croissants et la modernisation des techniques de fabrication généreront davantage de nouvelles opportunités pour le marché des produits anti-âge au cours de la période de prévision.

