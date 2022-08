Le marché des produits alimentaires pour bébés à base de plantes enregistrera une croissance exponentielle du TCAC avec la taille, les tendances, les statistiques de revenus, la demande et les acteurs clés

Marché mondial des produits alimentaires pour bébés à base de plantes, par type (isolats, concentrés, protéines texturées), produit (produits alimentaires pour bébés à base de plantes préparés, produits alimentaires pour bébés à base de plantes séchées, lait maternisé, autres), source (soja, pois , blé, autres), forme (sec, liquide), mode de vente (hors ligne, en ligne), application (aliments pour animaux, aliments, autres) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029. » Data Bridge Market research a récemment publié une recherche complète intitulée Plant -Basé sur le marché des produits alimentaires pour bébés qui vous garantit de rester mieux informé que vos concurrents.

Analyse et taille du marché des produits alimentaires pour bébés à base de plantes

Les parents attendent les normes de sécurité et de qualité les plus élevées en matière de nutrition infantile. Les principaux acteurs du marché reformulent constamment les produits pour les rendre plus attrayants pour les parents et les nourrissons. La population croissante de femmes actives et le marché de détail organisé, en particulier dans les économies en développement, devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des produits alimentaires pour bébés à base de plantes était évalué à 8,71 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 38,72 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 20,50% au cours de la période de prévision 2022-2029 . En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et comportement des consommateurs.

Définition du marché

Pour les nourrissons âgés de quatre mois à deux ans, des mélanges mous de fruits, de légumes et de céréales sont transformés en aliments pour bébés à base de plantes. Étant donné qu’il contient des nutriments essentiels qui soutiennent la croissance du nouveau-né, il est considéré comme le substitut optimal du lait maternel. Les aliments pour bébés à base de plantes sont la principale source de nutrition des nourrissons, car ils n’ont pas les dents et les muscles nécessaires pour mastiquer correctement les aliments. Au fil du temps, les parents se sont tournés vers les aliments emballés en raison de leur commodité et de leur qualité nutritionnelle supérieure.

Portée et segmentation du marché des produits alimentaires pour bébés à base de plantes

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type (isolats, concentrés, protéines texturées), produit (aliments pour bébés à base de plantes préparés, aliments pour bébés à base de plantes séchés, lait maternisé, autres), source (soja, pois, blé, autres), forme (sec, Liquide), mode de vente (hors ligne, en ligne), application (flux, nourriture, autres) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Nestlé SA (Suisse), Danone SA (France), Reckitt Benckiser Group plc (Royaume-Uni), Abbott (États-Unis), China Feihe Limited (Chine). HiPP (Allemagne), The Kraft Heinz Company (États-Unis), Hero Group (Suisse), Yili Industrial Group Co. Ltd. (Chine), Kewpie Corporation (Japon), Royal FrieslandCampina NV (Pays-Bas) Opportunités La disponibilité généralisée d’aliments pour bébés biologiques par le biais de canaux de vente populaires

une augmentation du nombre de femmes qui travaillent et la croissance des familles nucléaires

diverses initiatives gouvernementales liées à la production d’aliments biologiques

Dynamique du marché des produits alimentaires pour bébés à base de plantes

Conducteurs

Croissance de la population infantile mondiale

La population infantile mondiale croissante est un facteur majeur de la croissance du marché des aliments pour bébés au cours de la période de prévision. La demande de produits est stimulée par l’augmentation des dépenses consacrées aux nouveau-nés pour assurer leur développement sain. L’augmentation des revenus disponibles, les conditions économiques favorables et les modalités de garde des enfants offrent toutes des opportunités de choisir des aliments pour bébés de qualité supérieure et biologiques. De plus, les aliments pour bébés sont fabriqués à partir de légumes et de fruits et sont faibles en sodium et en graisses saturées, qui fournissent des nutriments essentiels à la croissance du bébé.

Avantages dans le développement du cerveau et l’amélioration de la mémoire

Le marché est également influencé par l’utilisation généralisée de produits alimentaires pour bébés à base de plantes, qui favorisent entre autres le développement sain du cerveau, des muscles et du système nerveux. La connaissance des consommateurs des nombreux avantages du produit a également augmenté. En outre, le marché des aliments pour bébés à base de plantes est positivement impacté par l’urbanisation croissante, une augmentation du marketing de détail organisé et les taux de malnutrition.

Occasion

La disponibilité généralisée d’aliments biologiques pour bébés par le biais de canaux de vente populaires tels que les supermarchés, les hypermarchés, le commerce électronique et les grands magasins contribue de manière significative à la croissance du marché mondial. Le marché des aliments pour bébés à base de plantes est en croissance en raison de diverses initiatives gouvernementales liées à la production d’aliments biologiques, à une augmentation du nombre de femmes qui travaillent et à la croissance des familles nucléaires.

