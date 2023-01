Le marché des produits à base de cacao devrait enregistrer un TCAC de 5,8 % au cours de la période 2022-2029. La demande croissante de chocolat et de produits connexes, tels que le chocolat au lait, le chocolat sucré et le chocolat noir, et la publicité agressive des fabricants pour accroître la notoriété de la marque alimentent la croissance du marché des produits à base de cacao. L'amélioration des techniques agricoles commerciales utilisées pour produire du cacao devrait accroître l'offre, améliorant ainsi les perspectives de croissance future.

Le marché des produits à base de cacao devrait atteindre 39 640,68 millions de dollars d’ici 2029, contre 25 249,67 millions de dollars en 2021, avec un TCAC de 5,8 % de 2022 à 2029.

Les fèves de cacao sont utilisées pour fabriquer du cacao. C’est une poudre très concentrée qui est utilisée pour aromatiser les boissons. C’est un ingrédient principal des bonbons au chocolat et des desserts. La poudre de cacao, la liqueur de chocolat et les mélanges sont des formes commerciales de cacao utilisées pour aromatiser une variété d’aliments, notamment les sirops, les vinaigrettes, le lait au chocolat, les préparations pour gâteaux, les produits pharmaceutiques et les biscuits.

Pour faire du cacao, les graines du cacaoyer doivent être transformées. Le cacao était à l’origine cultivé en Amérique latine, mais on le trouve maintenant sous les tropiques, de l’Asie à l’Afrique.

Obtenez un exemple de rapport sur

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-cocoa-products-market

Dynamique du marché des produits cacaotés

conducteur

Sensibilisation croissante aux bienfaits des produits à base de cacao

La prise de conscience croissante des bienfaits pour la santé de la consommation de produits riches en cacao alimente la croissance du marché des produits à base de cacao. Le cacao aide à réduire l’hypertension artérielle, à réduire le syndrome de fatigue chronique, à prévenir les coups de soleil et d’autres bienfaits pour la santé du corps humain. Le cacao est également riche en polyphénols qui aident à protéger les tissus de l’organisme contre le stress oxydatif et les maladies connexes, telles que le cancer et l’inflammation. Ces facteurs sont également à l’origine de l’expansion du marché des produits à base de cacao.

Demande croissante de produits à base de cacao

La demande croissante de chocolat et de produits connexes, tels que le chocolat au lait, le chocolat sucré et le chocolat noir, et la publicité agressive des fabricants pour accroître la notoriété de la marque alimentent la croissance du marché des produits à base de cacao. L’amélioration des techniques agricoles commerciales utilisées pour produire du cacao devrait accroître l’offre, améliorant ainsi les perspectives de croissance future.

Impact post-COVID-19 sur le marché des produits à base de cacao

La pandémie de COVID-19 et les problèmes d’approvisionnement liés à la qualité et à la certification ont affecté le marché du cacao en petites quantités. Du côté des exportations, le Fine Cocoa and Chocolate Institute (FCCI) a enquêté sur l’impact de la pandémie de COVID-19, avec des résultats inquiétants. Selon des rapports de la République dominicaine, des mesures de confinement strictes ont empêché les producteurs et les ouvriers agricoles de se déplacer dans les fermes pendant des semaines jusqu’à ce que les autorités accordent une exception.

Voir catalogue détaillé @

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-cocoa-products-market

Couverture du marché mondial des produits cacaotés

sortes de cacao

noix de coco étrange

cacao de trinité

cacao criollo

catégorie de produit

les fèves de cacao

graisse de coco

cacao et gâteau

Pâte et pâte de cacao

Fève de cacao

Autre

application

minéral

basique

application

Nourriture et boisson

soins personnels et cosmétiques

complément alimentaire

Autre

canal de distribution

directement

indirect



En savoir plus sur https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cocoa-products-market

Analyse régionale / aperçu du marché Produits de cacao

L’Europe détient la plus grande part de marché sur le marché mondial des produits à base de cacao, suivie de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et de l’Afrique et de l’Amérique du Sud. En Europe, l’Allemagne détient la plus grande part de marché en raison de l’utilisation généralisée des produits à base de cacao dans les applications industrielles. Par exemple, les trois plus grandes entreprises de confiserie au monde, Mondelez International, Nestlé et Lindt & Sprüngli, utilisent des produits à base de cacao pour fabriquer du chocolat à cuire.

Analyse concurrentielle de la part de marché des produits d’aménagement paysager et de cacao

Le paysage concurrentiel du marché Produits de cacao fournit des détails par concurrent. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, l’influence mondiale, les bases et les installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, la portée et la portée des produits et le domaine d’application. c’est inclus. Les points de données fournis ci-dessus se rapportent uniquement à l’accent mis par l’entreprise sur le marché des produits à base de cacao.

Les principaux acteurs opérant sur le marché des produits de cacao sont:

Chocolatier Cémoi (France)

République du cacao (Equateur)

Nestlé (Suisse)

Marte inc. (ETATS-UNIS)

Fuji Oil Holdings Co., Ltd. (Japon)

Gita Chocolate Company (États-Unis)

Ghirardelli Chocolate Company (États-Unis)

Valrhona (France)

Explorez les rapports associés :

https://sites.google.com/view/marketintelligencereport/asia-pacific-commercial-ultraviolet-uv-air-purifier-market-size-volume

https://bookreadholic.blogspot.com/2023/01/asia-pacific-commercial-ultraviolet-uv_16.html

https://www.xing.com/discover/detalle-actividades/detalle-actividades/6724028207.f54d29

https://theprose.com/post/570817/asia-pacific-commercial-ultraviolet-uv-air-purifier-market-size-volume-growth-by-2028

https://acatpg.mn.co/posts/31345291?utm_source=manual

https://marketanalysis01.hashnode.dev/asia-pacific-commercial-ultraviolet-uv-air-purifier-market-size-volume-growth-by-2028

https://faceblox.mn.co/posts/31345305?utm_source=manual

https://www.diigo.com/item/note/9x6vf/v1tj?k=672c19f03b4d4f9e3a3857970aab8c0e

https://travelgadblog.blogspot.com/2023/01/asia-pacific-commercial-ultraviolet-uv.html

https://sites.google.com/view/asia-pacific-biodegradabl/asia-pacific-commercial-ultraviolet-uv-air-purifier-market-size-volume

À propos de nous :

Data Bridge Market Research se positionne comme une nouvelle société d’études de marché et de conseil unique avec une flexibilité inégalée et une approche globale. Nous nous efforçons de découvrir les meilleures opportunités du marché et de cultiver une intelligence efficace afin que votre entreprise puisse prospérer sur le marché.

Contact :

Data Bridge Market Research

Tél. : +1-888-387-2818

E-mail : Sopan.gedam@databridgemarketresearch.com