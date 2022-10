Le marché des probiotiques par forme, application, type et devrait atteindre 114,10 milliards USD d’ici 2029

Data Bridge Market research a publié une étude approfondie intitulée « Marché mondial des probiotiques » qui garantit que vous resterez mieux informé que vos concurrents. Cette étude offre une perspective plus large du marché avec ses informations et analyses complètes du marché qui facilitent la survie et le succès sur le marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des probiotiques était évalué à 61,1 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 114,10 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 8,12% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par le Data L’équipe Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Analyse et taille du marché mondial des probiotiques

On estime que le marché des probiotiques augmentera rapidement au cours de la période de prévision. La consommation d’aliments sains chez les gens a été réduite en raison du mode de vie occupé et contemporain, et parfois, les individus perturbent l’équilibre délicat de la flore intestinale du corps, ce qui peut provoquer des malaises gastro-intestinaux et des infections dans d’autres régions du corps. Par conséquent, la consommation d’aliments ou de compléments alimentaires contenant des cultures de bactéries vivantes amicales, parfois appelées « probiotiques », peut aider à maintenir un équilibre sain de la flore intestinale et du contrôle des infections. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) définit les probiotiques comme des micro-organismes vivants qui confèrent un avantage pour la santé à l’hôte lorsqu’ils sont administrés en quantités suffisantes.

Définition du marché mondial des probiotiques

Les probiotiques sont des bactéries et des levures qui aident les humains et les animaux à maintenir un équilibre microbien sain dans leurs intestins. Les probiotiques sont des bactéries qui favorisent les sucs digestifs et les enzymes du corps, assurant une digestion appropriée. Par voie orale ou en complément, ils peuvent être utilisés. Les probiotiques protègent également les bonnes bactéries des bactéries potentiellement dangereuses. Les probiotiques sont actuellement utilisés pour identifier et traiter les problèmes mentaux et les troubles digestifs et neurologiques. Ils renforcent également le système immunitaire, protègent les protéines et les lipides des dommages oxydatifs et éliminent les infections dans le corps.

Dynamique du marché des probiotiques

Conducteurs

Accroître la sensibilisation à la santé des consommateurs

Les produits alimentaires naturels deviennent de plus en plus populaires à mesure que les gens deviennent plus conscients de l’importance d’avoir un mode de vie sain. Le marché des probiotiques est stimulé par une prise de conscience croissante des produits de santé et de nutrition. La consommation de biens composants naturels, en particulier les probiotiques, est influencée par le bien-être personnel.

Émergence de la pandémie de COVID-19

La pandémie de COVID-19 a un impact favorable sur le secteur des probiotiques. Certains produits et ingrédients probiotiques sont utilisés pour renforcer l’immunité du corps. De nombreuses entreprises du marché avaient dépensé des sommes importantes pour développer de nouveaux produits probiotiques.

En outre, le nombre croissant de personnes gériatriques agira comme un facteur majeur influençant la croissance du marché des probiotiques. Parallèlement à cela, l’urbanisation croissante et l’augmentation du niveau de revenu disponible sont les facteurs moteurs qui accélèrent la croissance du marché des probiotiques. En outre, l’augmentation des dépenses consacrées aux infrastructures de santé et l’évolution des modes de consommation avec l’augmentation des cas de maladies chroniques sont les principaux moteurs du marché qui accéléreront encore la croissance du marché des probiotiques.

Opportunités

Croissance de l’industrie alimentaire et des boissons

Le marché des probiotiques devrait être tiré par la croissance de l’industrie alimentaire et des boissons en raison de la hausse des dépenses de consommation et du soutien positif du gouvernement. La croissance du marché des probiotiques devrait être propulsée par une augmentation de la demande d’aliments enrichis parmi les consommateurs soucieux de leur santé.

De plus, la demande croissante de probiotiques dans les économies développées, les progrès technologiques et l’augmentation du nombre d’activités de recherche et développement offriront en outre des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché des probiotiques au cours de la période de prévision.

Contraintes / Défis Marché mondial des probiotiques

Coût élevé associé à la R&D pour le développement de nouvelles souches de probiotiques

Le coût élevé associé à la recherche et au développement de nouvelles souches de probiotiques entravera davantage le taux de croissance du marché des probiotiques. Le coût élevé du recrutement de personnes qualifiées, ainsi que les dépenses soutenues dans les activités de recherche et d’innovation et les investissements dans les laboratoires et les équipements de recherche, constituent des freins au développement de l’activité probiotiques.

D’autre part, l’intolérance des probiotiques à l’acide gastrique et à la bile constituera un défi majeur pour la croissance du marché des probiotiques. De plus, les difficultés d’intégration des probiotiques dans les aliments fonctionnels et les normes et réglementations internationales de qualité pour les produits probiotiques freineront et entraveront davantage le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché des probiotiques fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des probiotiques, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des probiotiques sont :

Hansen Holding A/S (Danemark)

Yakult Honsha Co., Ltd (Japon)

Nestlé (Suisse)

DuPont (États-Unis)

MORINAGA & CO., LTD (Japon)

BioGaia AB (Suède)

Protexin (Royaume-Uni)

Daflorn Probiotics UK (Royaume-Uni)

DANONE (France)

Yakult USA Inc. (CA)

Deerland Enzymes, Inc. (États-Unis)

UAS Laboratories (États-Unis)

Goerlich Pharma GmbH (Allemagne)

SANZYME BIOLOGICS PVT. LTD. (Hyderabad)

DSM (Pays-Bas)

NutraScience Labs (États-Unis)

Kerry Group plc (Irlande)

Lallemand Inc. (Canada)

Lonza (Suisse)

Winclove Probiotics (Pays-Bas)

Probi (Suède)

Impact du COVID-19 sur le marché des probiotiques

La pandémie de COVID-19 a provoqué un bouleversement fondamental dans le secteur mondial des probiotiques en modifiant le comportement et les habitudes d’achat des consommateurs. Plusieurs personnes sont devenues de plus en plus attentives à ce qu’elles mangent ces dernières années. Les gens ont montré une préférence pour les aliments nutritionnellement denses et sains, ce qui a eu un impact favorable sur le marché des probiotiques. À la suite de la pandémie inattendue de COVID-19, de nombreuses personnes ont paniqué et ont commencé à stocker des boosters de vitamines. Un tel comportement était crucial et avait un impact bénéfique sur la performance du marché. En raison du caractère soucieux de leur santé des clients, le marché devrait continuer à se comporter admirablement au cours de la période de prévision.

Développement récent

En mai 2021, Probi AB et le Centre de compétence sur les technologies de la santé ont signé un accord de collaboration R&D à long terme (CCHT). Son objectif est de créer de nouveaux produits pour la santé des femmes à base de souches de lactobacilles probiotiques.

Portée du marché mondial des probiotiques:

Le marché des probiotiques est segmenté en fonction de la forme, de l’ingrédient, de l’application, du canal de distribution et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Formulaire

Liquide

Sec

Sur la base de la forme, le marché des probiotiques est segmenté en liquide et sec.

Ingrédient

Bactéries

Levure

Sur la base des ingrédients, le marché des probiotiques est segmenté en bactéries et levures. Les bactéries sont ensuite segmentées en lactobacilles, bifidobactéries et streptocoques thermophiles. La levure est ensuite segmentée en saccharomyces cerevisiae, saccharomyces boulardii et autres.

Application:

Aliments et boissons fonctionnels

Compléments alimentaires

L’alimentation animale

Sur la base des applications, le marché des probiotiques est segmenté en aliments et boissons fonctionnels, compléments alimentaires et aliments pour animaux. Les aliments et boissons fonctionnels sont en outre segmentés en produits laitiers, boissons non laitières, préparations pour nourrissons, céréales et autres.

Canal de distribution:

Hypermarchés/Supermarchés

Pharmacies/Drugstores

Magasins spécialisés

En ligne

Sur la base du canal de distribution, le marché des probiotiques est segmenté en hypermarchés/supermarchés, pharmacies/drugstores, magasins spécialisés et en ligne.

Utilisateur final:

Humain

Animal

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des probiotiques est segmenté en humains et animaux.

Analyse / aperçu régional du marché des probiotiques

Le marché des probiotiques est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, forme, ingrédient, application, canal de distribution et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des probiotiques sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché des probiotiques en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs due aux stratégies concurrentielles dans cette région.

L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation des investissements des fabricants dans les industries alimentaires et des boissons et pharmaceutiques dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des probiotiques vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des probiotiques, l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact sur le marché des probiotiques. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Probiotiques

Le paysage concurrentiel du marché Probiotiques fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché des probiotiques.

Méthodologie de recherche : marché mondial des probiotiques

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure,

