Le marché des prêts numériques en Floride devrait connaître une croissance explosive d’ici 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché des prêts numériques en Floride devrait passer de 5,2 milliards USD en 2021 à 18,1 milliards USD d’ici 2030 , à un TCAC de 16,9 % de 2022 à 2030 . Le processus d’approbation de crédit cohérent, les fonctionnalités sécurisées et de confidentialité, les options de prise de décision moins chronophages et instantanées sont quelques-uns des principaux avantages des solutions et services de prêt numériques sur le marché. Plusieurs prêteurs déterminent la solvabilité d’un emprunteur en fonction des scores de la Fair Isaac Corporation (FICO) en Floride. En outre, les scores FICO portent des noms différents dans chacune des trois principales sociétés américaines d’évaluation du crédit, à savoir Experian, Equifax et TransUnion.

En Floride, les clients demandent de plus en plus des prêts à court et à long terme pour leurs besoins personnels et professionnels. De plus, une augmentation massive de l’utilisation d’Internet chez les particuliers et un accès plus facile aux prêts des sociétés de prêt favorisent la croissance des solutions de prêt numériques de l’État. Cependant, les établissements de crédit facturent un taux d’intérêt élevé pour divers montants de prêt, ce qui est le principal facteur qui entrave la croissance du marché.

Définition du marché des prêts numériques

Le prêt numérique consiste à offrir des prêts en ligne et permet aux emprunteurs de demander des prêts à l’aide d’ordinateurs portables ou de smartphones sur Internet. Avec de nombreux avantages par rapport au processus de prêt traditionnel, les particuliers et les entreprises optent pour les services de prêts numériques.

Dynamique du marché des prêts numériques en Floride

Facteurs : augmentation des besoins et adoption de solutions de prêt numériques dans l’État

En Floride, les consommateurs demandent de plus en plus des prêts à court et à long terme pour leurs besoins personnels et professionnels. De plus, l’augmentation massive de l’utilisation d’Internet chez les particuliers et l’accès plus facile aux prêts disponibles via des applications en ligne favorisent la croissance des solutions de prêt numériques dans l’État. De plus, les services de prêt numériques permettent aux consommateurs de changer leur mode de vie et leur niveau de vie en les aidant financièrement. En outre, une augmentation des initiatives gouvernementales en matière de prêts numériques et une augmentation du nombre de consommateurs qui contractent des prêts auprès de prêteurs numériques pour créer leur propre entreprise et augmenter leur niveau de vie, ce qui propulse la croissance du marché.

Contraintes : intérêts élevés sur les petits montants et délais de remboursement plus courts fournis par les prêteurs

Les établissements de crédit facturent un taux d’intérêt élevé pour différents montants de prêt, ce qui est le principal facteur qui entrave la croissance du marché. En outre, les sociétés de prêt se concentrent principalement sur l’augmentation de leurs revenus, en raison de quoi leur délai de remboursement est court pour un montant de prêt sanctionné. De plus, les établissements de crédit empruntent d’importantes sommes d’argent auprès de diverses banques et autres instituts. Les taux d’intérêt appliqués aux montants des prêts sont généralement élevés, ce qui limite la croissance du marché des prêts numériques en Floride.

Segmentation du marché des prêts numériques en Floride

L’étude classe le marché des prêts numériques en fonction du type de prêt, du type de fournisseur, du montant du prêt et des utilisateurs finaux .

Par type de prêt Perspectives ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Prêts sur salaire

Prêts personnels

Prêts axés sur les PME

Par type de fournisseur Perspectives ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Banques

Les coopératives de crédit

Institutions FinTech

Les autres

Par perspectives de montant de prêt ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Moins de 500 USD

500 USD à 4 999 USD

5 000 USD à 10 000 USD

Plus de 10 000

Par les perspectives des utilisateurs finaux ( ventes/revenus, millions USD, 2017 – 2030 )

Personnes

Entrepreneurs

PME

Le segment des prêts personnels devrait représenter la plus grande part de marché, par type de prêt

Sur la base du type de prêt, le marché des prêts numériques en Floride est segmenté en prêts sur salaire, prêts personnels et prêts destinés aux PME . En 2021, le segment des prêts personnels représentait la plus grande part de marché de 50,1 % sur le marché des prêts numériques en Floride . Un prêt personnel est une somme d’argent forfaitaire qu’un individu emprunte auprès d’une banque, d’une coopérative de crédit, d’un prêteur en ligne, d’une institution financière et autres.

Les prêts personnels permettent aux utilisateurs de prendre des décisions financières plus judicieuses en mettant en évidence les tendances de dépenses, en aidant à gérer le remboursement de la dette et en suivant les objectifs financiers. En outre, les particuliers ont recours à des prêts personnels pour gérer facilement les crises financières d’urgence, permettant une planification et une gestion efficaces des entrées et sorties de fonds monétaires, favorisant ainsi l’adoption de services de prêt numériques dans ce segment. De plus, à la suite de la pandémie de COVID-19, en mai 2020, une étude menée par TransUnion, une agence américaine d’évaluation du crédit à la consommation, a rapporté que la Floride avait 10,35%, ce qui est le pourcentage le plus élevé de prêts personnels par rapport au Colorado et New États d’York.

Principaux acteurs du marché sur le marché des prêts numériques en Floride

Les principaux concurrents sur le marché des prêts numériques en Floride sont :

Financière Ally Inc.

Crédible

Caisse populaire de Floride

LendingPoint LLC

Union fédérale de crédit de la marine

Finance sociale, Inc.

Coopérative de crédit Suncoast

Banque TD, Amérique du Nord

Coopérative de crédit VyStar

WELLS FARGO

Ces acteurs ont adopté diverses stratégies pour gagner des parts plus élevées ou conserver des positions de leader sur le marché. Le lancement de produit, l’accord et le partenariat sont les stratégies les plus adoptées par ces acteurs. Les meilleures stratégies gagnantes sont analysées en effectuant une étude approfondie des principaux acteurs du marché des prêts numériques en Floride. Une analyse complète des développements récents et des courbes de croissance de diverses entreprises aide à comprendre les stratégies de croissance adoptées par celles-ci et leur effet potentiel sur le marché.

