Le marché des pressostats devrait enregistrer une valorisation de 1629,1 millions de dollars d’ici 2027, selon une étude récente de The Insight Partners

Selon notre dernière étude de marché sur le «marché mondial des pressostats jusqu’en 2027 – Analyse et prévisions par type (électromécanique et à semi-conducteurs); Plage de pression (inférieure à 100 bars, 100 à 300 bars et supérieure à 300 bars) ; Application (CVC, surveillance et contrôle, systèmes de sécurité et d’alarme, hydraulique et pneumatique) ; Utilisateur final (automobile et transport, processus et fabrication et commercial) et géographie », le marché était évalué à 1 316,8 millions de dollars US en 2019 et devrait atteindre 1 629,1 millions de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 3,8 % de 2019 à 2027.

Les pressostats sont utilisés dans un grand nombre d’industries. Ils sont largement utilisés dans les équipements ou le contrôle industriels, tels que l’injection de moulage plastique, les presses et les machines à souder. Les pressostats pneumatiques et hydrauliques contrôlent les soufflets d’air dans les camions et la pression de freinage dans les trains. Les pressostats sont également utilisés dans de nombreuses applications automobiles, telles que la direction assistée, la surveillance de l’huile moteur et les transmissions. Les équipements médicaux, tels que les systèmes de distribution d’oxygène, utilisent des pressostats pour contrôler la pression du gaz entrant. La numérisation a entraîné une efficacité accrue des machines existantes associée à une sécurité accrue, et devrait augmenter la demande de pressostats.

De plus, l’augmentation de la population urbaine et la demande croissante d’une meilleure infrastructure ont conduit à la croissance de l’industrie de la construction, qui devrait stimuler la croissance des marchés des pressostats. En raison d’offres fiables et de haute qualité, les fabricants des régions Asie-Pacifique et européennes ont dominé le marché mondial des pressostats ces dernières années. Cependant, l’émergence de nouveaux acteurs du marché de la région Asie-Pacifique (en particulier la Chine) a constitué un nouveau défi pour les leaders établis. Les fabricants de pressostats d’Asie-Pacifique proposent des copies à des prix compétitifs avec une qualité et une fiabilité comparables.

Géographiquement, le marché des pressostats est segmenté en cinq grandes régions : Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et SAM. Actuellement, le marché mondial est dominé par les régions développées telles que l’Asie-Pacifique et l’Europe, représentant collectivement environ 55 % du marché mondial des commutateurs de pression. L’Europe a montré des résultats prometteurs pour les investissements technologiques en 2019, alors que la technologie européenne continue de battre des records malgré les ralentissements économiques du Royaume-Uni et de l’UE. Au cours des cinq dernières années, le capital investi dans la technologie européenne a augmenté de 124 %, avec une augmentation de 39 % entre 2018 et 2019, atteignant 34,3 milliards de dollars d’investissement en capital pour 2019. Cela se compare aux réductions des investissements dans les capitaux américains et asiatiques entre 2018. et 2019. L’Europe de l’Ouest est réputée pour ses conditions de vie améliorées, avec des niveaux de revenus plus élevés parmi les résidents.

Les prix agressifs pratiqués par de nouveaux acteurs ont entraîné une érosion des marges bénéficiaires dans le domaine des pressostats. La digitalisation offre aux acteurs des pressostats une opportunité attractive. Les fabricants ont mis en œuvre l’analyse et l’automatisation pour améliorer leurs produits et services ainsi que pour enrichir l’expérience des clients. Le concept de machines numériques a transformé les fabricants de fournisseurs de « matériel uniquement » en fournisseurs de « matériel, logiciels et services », ce qui a conduit au développement de nouveaux modèles commerciaux. Les fabricants de pressostats utilisent ces nouveaux modèles pour fidéliser leur clientèle et générer un flux constant de revenus.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des pressostats

L’industrie de la fabrication d’électronique et de semi-conducteurs dépend fortement du travail manuel. Dans le sillage des fortes réglementations de verrouillage imposées par la majorité des pays du monde, le secteur de la fabrication de semi-conducteurs connaît une baisse du nombre de main-d’œuvre dans les usines de fabrication respectives. L’Inde et la Chine sont les deux pays les plus peuplés du monde ainsi que des centres de fabrication. La Chine a imposé un verrouillage strict et un isolement social qui ont pratiquement interrompu la fabrication ainsi que la production de nombreux équipements et machines pendant plusieurs semaines, ce qui a entraîné une baisse de l’économie du pays. En outre, le pays a également isolé ses importations ainsi que ses exportations de matières premières critiques et d’équipements industriels pour de nombreuses industries verticales affectant la chaîne d’approvisionnement de diverses industries utilisatrices finales.

En dessous de 100 bars, les pressostats sont de petits interrupteurs à faible coût actionnés par du fluide hydraulique ou du gaz. Ces pressostats sont très réactifs pour les exigences de point de consigne bas et de taux d’éclatement élevé, et peuvent être utilisés lors de la conversion du système de freinage en applications hydrauliques. Ils trouvent leurs applications dans les systèmes de freinage hydraulique, les systèmes de filtration, les systèmes d’huile moteur et de transmission, les générateurs, les systèmes CVC et les équipements pneumatiques, entre autres. L’automobile et les transports sont le principal actionnaire du marché des pressostats. Avec ces commutateurs inférieurs à 100 bars trouvant leur application dans le domaine de l’automobile et des transports, on s’attend à ce qu’ils stimulent la croissance du marché.

ABB Ltd, Parker Hannifin Corporation, Danfoss A/S, Barksdale Inc., Cleveland Controls, Lefoo, Baumer Holding AG, Schneider Electric, SMC Corporation, Eaton Corporation plc, Emerson Electric Co, Honeywell International Inc. et Huba Control AG font partie des les acteurs bien établis présents sur le marché mondial des pressostats.

