Le marché des préparations pour nourrissons à base de lait de chèvre observera une croissance importante d’ici 2029, taille, part, tendances, demande, prévisions de croissance, segmentation et perspectives de revenus

Lors de la préparation du rapport, les marchés aux niveaux local, régional et mondial ont été explorés. Les parts de marché des principaux acteurs dans les principales régions du monde telles que l'Europe, L'Amérique du Nord, l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique sont également étudiées dans le rapport d'analyse du marché des préparations pour nourrissons à base de lait de chèvre

Ce document sur le marché des préparations pour nourrissons à base de lait de chèvre fournit une fluctuation de la valeur du TCAC au cours de la période de prévision du marché. Le rapport fournit une analyse statistique étendue des développements positifs continus du marché, de la capacité, de la production, de la valeur de la production, du coût/bénéfice, de l'offre/demande et de l'importation/exportation. Les éléments clés de ce rapport vont des perspectives de l'industrie aux facteurs de succès critiques, à la dynamique de l'industrie ou à la définition du marché en termes de moteurs et de contraintes, de segmentation du marché et d'analyse de la chaîne de valeur, aux opportunités ou développements clés, aux perspectives d'application et de technologie, à l'analyse au niveau régional ou national pour paysage concurrentiel. L'analyse de la part de marché des entreprises et les profils des entreprises clés sont les principaux aspects de l'analyse concurrentielle qui sont soulignés dans le rapport sur le marché des préparations pour nourrissons à base de lait de chèvre.

Analyse et taille du marché

Les formules de lait de chèvre ont gagné en popularité ces dernières années car elles sont considérées comme plus digestes que le lait de vache et identiques au lait humain. Les globules gras présents dans les préparations pour nourrissons à base de lait de chèvre ont un diamètre relativement plus petit, ce qui facilite la digestion jusqu’à 94 % chez les nourrissons. Les préparations pour nourrissons à base de chèvre peuvent être utilisées comme une option saine, en particulier chez les bébés et les tout-petits qui s’inquiètent du lait de vache.

Le marché des préparations pour nourrissons à base de lait de chèvre était évalué à 9,89 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 17,64 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 7,50 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend également une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations. , analyse des prix, analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et comportement des consommateurs.

Définition du marché

La formule de lait de chèvre a des propriétés prébiotiques identiques à celles du lait maternel humain car elle comprend 14 oligosaccharides prébiotiques naturels, dont cinq sont présents dans le lait maternel. La formule de lait de chèvre est principalement développée et vendue comme ingrédient brut principal pour l’alimentation des bébés et des nourrissons.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type (première classe (0-6 mois), deuxième classe (6-12 mois), troisième classe (1-3 ans)), canal de distribution (supermarchés/hypermarchés, magasins de détail, vente en ligne, autres), type d’emballage (bouteille Emballage, Tetra Emballage) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud. Acteurs du marché couverts Dairy Goat Co-operative (NZ) Limited (États-Unis), Danone (France), AUSNUTRIA (Hong Kong), Little Bundle (Pays-Bas), Danalac (Danemark), Orient EuroPharma Co., Ltd. (Taiwan), Bubs Organic, LLC . (Australie), Shaanxi Hongxing Meiling Dairy Co., Ltd. (Chine), Xi’an Baiyue Goat Milk Group Co., Ltd. (Chine), Kabrita (Canada), MT. CAPRA (États-Unis), Vitagermine (France), Oli6 (Australie), Formuland Inc. (États-Unis), Aotearoa Nutrients (Nouvelle-Zélande) et Nannycare Ltd. (Royaume-Uni), entre autres Opportunités de marché Lancement de produits à valeur ajoutée comme le lait aromatisé

Augmentation de la préférence des consommateurs pour les améliorations alimentaires

Augmentation de l’adoption des préparations pour nourrissons à base de lait de chèvre comme source alternative

Dynamique du marché des préparations pour nourrissons à base de lait de chèvre

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Inclinaison vers un mode de vie sain

L’augmentation de la préférence des consommateurs pour les améliorations alimentaires est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des préparations pour nourrissons à base de lait de chèvre. L’augmentation de la tendance à mener une vie saine dans tous les groupes d’âge en passant à une approche saine et innovante a un impact positif sur l’industrie.

Demande d’alternatives au lait maternel

L’augmentation de l’adoption des préparations pour nourrissons à base de lait de chèvre comme source alternative d’alimentation pour les nourrissons accélère la croissance du marché. Le lait de chèvre est considéré comme une source saine pour la croissance du bébé en raison des enzymes présentes. En outre, la tendance à la culture du biberon dans tous les pays a un impact positif sur le marché.

Bienfaits du lait de chèvre

L’augmentation de la prise de conscience de plusieurs avantages du lait de chèvre, en particulier parmi les consommateurs soucieux de leur santé, influence davantage le marché. L’évolution des personnes intolérantes au lactose vers le lait de chèvre en raison de sa faible teneur en lactose contribue à l’expansion du marché.

De plus, le changement de mode de vie, l’augmentation du revenu disponible et la prise de conscience des avantages du plan nutritionnel affectent positivement le marché des préparations pour nourrissons à base de lait de chèvre.

Des opportunités

En outre, le lancement de produits à valeur ajoutée tels que les variétés de lait aromatisé sans matières grasses et à faible teneur en sucre offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, l’augmentation de la demande de lait de chèvre dans le secteur des soins personnels pour la fabrication de crèmes, de lotions et de savons, entre autres, élargira encore le marché.

Data Bridge Market Research présente une image détaillée du marché au moyen d'une étude, d'une synthèse et d'une sommation de données provenant de plusieurs sources.

Analyse des acteurs clés du marché des préparations pour nourrissons à base de lait de chèvre-:

L'étude présentée dans cette section fournit des détails sur les principaux acteurs du marché. Il clarifie également les stratégies marketing adoptées par ces acteurs et décrit leurs participations sur le marché mondial.

Pourquoi la triangulation des données est-elle importante dans la recherche qualitative ?

Cela implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, d’autres modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse de haut en bas et l’analyse de la part des fournisseurs. La triangulation est une méthode utilisée lors de l’examen, de la synthèse et de l’interprétation des données de terrain. La triangulation des données a été préconisée en tant que technique méthodologique non seulement pour améliorer la validité des résultats de la recherche, mais également pour obtenir «l’exhaustivité» et la «confirmation» des données à l’aide de plusieurs méthodes.

