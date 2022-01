Le marché des portes pliantes intérieures connaîtra une Croissance énorme d’ici 2028 | Masco Corporation, Assa Abloy, Allegion plc, dormakaba Group, Andersen Corporation, JELD-WEN, Inc., PGT Innovations

Le marché des portes pliantes intérieures devrait croître à un taux de croissance de 5,90% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

L’étude de marché Data Bridge analyse les facteurs responsables de la croissance du marché des portes pliantes intérieures. L’étude examine l’expansion du marché des portes pliantes intérieures en raison de la demande croissante de portes pliantes intérieures dans les bureaux et les bâtiments commerciaux.

La porte pliante est également connue sous le nom de portes pliantes fabriquées à partir de divers matériaux tels que le bois, le métal, le plastique, entre autres, utilisés comme diviseurs de pièce intérieurs et extérieurs. Les portes pliantes sont utilisées comme application dans les secteurs résidentiel et non résidentiel.

La forte demande du secteur immobilier est un facteur majeur qui devrait stimuler la croissance du marché des portes pliantes intérieures. Les tendances croissantes de l’urbanisation à travers le monde et la prévalence croissante du marché du remplacement sont quelques-uns des facteurs qui augmenteront également la croissance du marché des portes pliantes intérieures au cours de la période de prévision de 2022 à 209.

Le rapport sur le marché des portes pliantes intérieures présente les entreprises suivantes, qui comprennent : – Masco Corporation, Assa Abloy, Allegion plc, dormakaba Group, Andersen Corporation, JELD-WEN, Inc., PGT Innovations, Gilgen Door Systems, FerreroLegno

Ce rapport étudie le statut et les prévisions du marché mondial des portes pliantes intérieures, catégorise la taille du marché mondial des portes pliantes intérieures (valeur et volume), les revenus (en millions USD), le prix des produits par fabricants, type, application et région. Le rapport sur le marché des portes pliantes intérieures par matériau, application et géographie avec des prévisions mondiales jusqu’en 2027 est un connaisseur et des recherches approfondies fournissent des détails sur les principales situations économiques provinciales du monde, en se concentrant sur les principaux districts (Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie). Pacifique) et les nations cruciales (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Japon, Corée du Sud et Chine).

Par type (bois, métaux, plastique, verre, composite), application (résidentiel, non résidentiel)

