Le marché des portes palières à quai sera stimulé par les préoccupations croissantes en matière de sécurité des passagers et l’augmentation des investissements dans les trains de métro automatisés de 2019 à 2029

Persistence Market Research a publié une nouvelle étude de marché sur le marché des portes palières, qui comprend l’analyse de l’industrie mondiale 2014-2018 et les prévisions 2019-2029. Le rapport étudie le marché mondial des portes palières et propose une analyse approfondie pour les dix prochaines années. Le rapport sur le marché mondial des portes palières contient des facteurs macroéconomiques et prévisionnels essentiels qui devraient stimuler la croissance du marché mondial des portes palières. Le rapport sur le marché des portes palières aborde également les contraintes qui devraient entraver le marché mondial, ainsi que les opportunités potentielles et les dernières tendances du marché tout au long de la chaîne de valeur. Le marché mondial des portes palières était évalué à environ 600 millions de dollars américains en 2014, et devrait dépasser les 800 millions de dollars américains d’ici la fin de 2019. Le marché des portes palières devrait croître à un TCAC d’environ 7 % entre 2019 et 2029, et devrait atteindre une valeur globale d’environ 1 700 millions de dollars US d’ici la fin de 2029.

De nouvelles stations de métro ouvrent la voie sur le marché des portes palières

Par type de produit, le marché mondial des portes palières est segmenté en demi-hauteur, demi-hauteur et pleine hauteur. Les portes palières pleine hauteur ne sont utilisées que pour les stations de métro souterraines. Cependant, les portes palières de type semi-hauteur peuvent également être installées dans les stations de métro souterraines, cependant, elles ne sont pas aussi efficaces que les portes palières de type pleine hauteur car elles ne couvrent pas complètement la station jusqu’au plafond. De plus, pour les stations de métro surélevées, des portes palières de type demi-hauteur peuvent permettre aux passagers d’entrer dans la rame de métro.

Par type de station, le marché des portes palières est segmenté en nouvelles stations de métro et anciennes stations de métro. On estime que le segment des nouvelles gares de métro domine le marché mondial en raison d’une augmentation rapide du nombre de projets de trains de métro à travers le monde. L’objectif inhérent à l’installation de portes palières est d’assurer la sécurité des passagers. Pour ce faire, les ministères des chemins de fer de divers pays installent des portes palières dans les anciennes gares de métro. Cependant, les portes palières pour quais de type demi-hauteur sont principalement installées dans les anciennes stations de métro, car leur coût est inférieur à celui des portes palières pour quais de type pleine hauteur et demi-hauteur.

Par type de plate-forme, le marché mondial des portes palières est segmenté en une plate-forme, deux plates-formes et plus de deux plates-formes. Le segment des portes palières à deux quais devrait dominer tout au long de la période de prévision. Pour ces types de quais, PMR a supposé que les portes PSD ne sont installées que d’un côté des quais. Par région, le marché des portes palières a été segmenté en sept régions, à savoir l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie de l’Est, l’Asie du Sud, l’Océanie, le Moyen-Orient et l’Afrique. Dans ces régions, l’Asie de l’Est et l’Europe devraient croître avec une part primordiale sur le marché mondial des portes palières au cours de la période stipulée. Cependant, l’Amérique du Nord et l’Asie du Sud représentent également un bon potentiel pour le marché des portes palières en raison de la montée en puissance des métros automatiques. Fait intéressant, les portes palières sont principalement utilisées pour les trains de métro automatisés.

Les acteurs émergents représenteront 30% des parts de revenus

Le marché mondial des portes palières est caractérisé comme consolidé en raison de la présence d’un nombre limité de fabricants de portes palières à travers le monde. Pour une analyse approfondie, PMR a décomposé la structure du marché jusqu’à trois niveaux : niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Ici, les acteurs émergents sont estimés à 30 % du marché mondial et génèrent ~ US$ 200 Mn de chiffre d’affaires grâce à la vente de portes palières à travers le monde. De plus, les principaux acteurs du marché mondial adoptent des stratégies d’expansion, d’acquisition et de collaboration commerciales dans le but de conquérir une part importante du marché mondial.

• En 2018, Knorr-Bremse AG a acquis 100 % du savoir-faire et des droits de propriété intellectuelle des systèmes de véhicules ferroviaires de Federal-Mogul pour développer et produire des matériaux de friction

• En 2018, Singapore Technologies Engineering Ltd. a créé une nouvelle filiale dédiée aux composants électroniques en Chine, afin de mieux accompagner localement ses projets de métro et de transport intelligent

Certains des principaux acteurs identifiés tout au long de la chaîne de valeur du marché mondial des portes palières comprennent Nabtesco Corporation, Nanjing Kangni Mechanical & Electrical Co., Ltd., Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd., Knorr-Bremse AG, Nippon Signal Co. ., Ltd., Kyosan Electric Manufacturing Co., Ltd., Overhead Door Corporation, Westinghouse Air Brake Technologies Corp. (Wabtec Corporation), Samjung Tech Co., Ltd., Singapore Technologies Engineering

Ltd., Schaltbau Holding AG, Shanghai Jiacheng Railway Transportation Safety System Co., Ltd., Stanley Access Technologies LLC, Sai Synergy LLP et NRT Corp.

