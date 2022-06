Le marché des pompes hydrauliques connaîtra une croissance énorme d’ici 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des pompes hydrauliques devrait passer de 8 465,9 millions USD en 2021 à 13 190,4 millions USD d’ici 2030 , à un TCAC de 4,7 % au cours de la période d’étude 2022 à 2030 . Le besoin de pompes hydrauliques est motivé par l’augmentation des activités de construction dans le monde, l’augmentation des ventes d’automobiles et l’utilisation accrue dans l’industrie minière. De plus, les réglementations gouvernementales se concentrent sur la réduction des émissions de CO2 et sensibilisent le public à la conservation de l’énergie. Ces facteurs devraient offrir des opportunités de croissance sur le marché des pompes hydrauliques au cours de la période de prévision. En outre, l’investissement croissant dans la R&D par les principaux acteurs, associé aux technologies avancées, créera des opportunités lucratives pour la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Définition du marché mondial des pompes hydrauliques

Les pompes hydrauliques forment une source d’énergie mécanique qui convertit la puissance mécanique en énergie hydrostatique ou en énergie hydraulique. Ces pompes maintiennent le débit avec une puissance suffisante pour surmonter la pression induite par la charge à la sortie de la pompe.

Dynamique du marché mondial des pompes hydrauliques

Moteurs : Croissance des secteurs de la construction, des mines et de l’automobile dans le monde

Le facteur clé ayant un impact sur la croissance du marché des pompes hydrauliques est la croissance des industries d’application. Les pompes hydrauliques ont une énorme application dans les industries de la construction, des mines et de l’automobile. De plus, il y a une augmentation de l’industrialisation et de l’urbanisation dans les pays en développement comme l’Inde et la Chine. Ces pays sont dans une phase d’industrialisation rapide en raison de l’augmentation de la population. Cela a entraîné une augmentation des besoins des consommateurs en produits, accélérant la croissance des industries d’utilisation finale.

L’industrie minière joue un rôle vital dans la croissance économique et le développement d’un pays. De nombreuses réserves attendent d’être découvertes, mais les outils et l’équipement sont insuffisants pour mener à bien la tâche. Certains des outils utilisés sont inefficaces. L’exploitation minière hydraulique, en revanche, n’est pas un nouveau concept. Les vérins hydrauliques, par exemple, ont joué un rôle important dans l’exploitation minière souterraine moderne. De même, le concasseur rotatif minier s’est avéré très utile pour briser de gros morceaux de terre qui pourraient autrement obstruer l’exploitation minière souterraine. Dans les processus d’exploitation minière à la fois à ciel ouvert et souterrains, ces pièces d’équipement éliminent les obstacles pour permettre un accès plus facile à la zone de travail.

Contraintes : coût de maintenance élevé et valeur de récupération dégradante des pompes hydrauliques

Une pompe hydraulique est un mélange complexe de science, de technologie, d’ingénierie et de chimie. Il existe deux types différents de pompes hydrauliques ; la pompe à palettes et la pompe à piston radiale. Il existe une multitude de difficultés à connaître lorsqu’il s’agit de pompes à soupapes et de pompes à piston radiales.

Certains d’entre eux sont:

Le bruit de la pompe est excessif.

Si le système surchauffe,

La pompe ne produit pas assez de pression.

La pompe à huile ne fournit pas la quantité d’huile nécessaire.

Si une fuite se produit au niveau du joint d’huile,

Si la pompe n’a pas assez de volume,

Si l’un des roulements tombe en panne,

Si le moteur est surchargé

Tous ces problèmes surviennent généralement avec l’utilisation d’une pompe hydraulique et entraînent donc des coûts de maintenance élevés. Ces problèmes peuvent avoir différentes raisons.

Portée du marché mondial des pompes hydrauliques

L’étude classe le marché des pompes hydrauliques en fonction du composant, du type de déchets, de la méthode et de l’application aux niveaux régional et mondial .

Par type de perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Pompe à engrenages Pompe à engrenage externe Pompe à engrenage interne

Pompe à palettes

Pompe à pistons Pompe de relevage Forcer la pompe Pompe axiale Pompe en boucle fermée Pompe en boucle ouverte Pompe à piston radial

Les autres

Par application Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Construction

Automobile Voiture de voyageurs Véhicule commercial

Les autres

Par type de contrôle Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Contrôle manuel

Contrôle SJC

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment des pompes à engrenages devrait représenter la plus grande part de marché, par type

En fonction du type, le marché mondial des pompes hydrauliques est divisé en pompe à engrenages, pompe à palettes, pompe à piston et autres . En 2021, le segment des pompes à engrenages devrait détenir la plus grande part du marché mondial au cours de la période de prévision. Les pompes à engrenages hydrauliques ont été utilisées dans diverses applications en raison de leur adaptabilité, de leur conception simple, de leur facilité d’utilisation et de leur diversité.

Les pompes à engrenages hydrauliques sont directement liées à la demande croissante d’équipements industriels dans un large éventail d’industries. Tout au long de la période de projection, le marché des pompes hydrauliques à engrenages sera alimenté par le besoin croissant de solutions de pompage conviviales associées à un montage approprié. De plus, il a une énorme application dans les industries du bâtiment et de la construction. Les opérations de construction et de construction qui sont florissantes dans les économies développées et en développement devraient générer une demande importante d’équipements de haute qualité.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

En fonction des régions, le marché mondial des pompes hydrauliques a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . Dans le monde, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé du marché mondial des pompes hydrauliques au cours de la période de prévision .

L’industrialisation croissante et les lois strictes des organismes gouvernementaux visant à limiter les émissions de carbone alimenteront la croissance du marché des pompes hydrauliques en Asie-Pacifique. L’Asie-Pacifique comprend la Chine, l’Inde, la Corée du Sud, l’Australie, le Japon et le reste de l’Asie-Pacifique. La croissance du marché hydraulique en Asie-Pacifique est due à l’industrie de la construction en forte croissance. Avec l’augmentation de la population et de l’urbanisation, l’industrialisation s’accélère. Les pompes hydrauliques sont utilisées dans divers équipements de construction qui sont rentables et permettent de gagner beaucoup de temps par rapport aux équipements traditionnels. Ils contribuent à réduire la consommation de carburant, réduisant ainsi les émissions de CO2. De plus, les gouvernements prennent des initiatives pour la construction et la réduction des émissions de CO2.

Acteurs clés du marché sur le marché mondial des pompes hydrauliques

Le marché mondial des pompes hydrauliques est très concurrentiel, les principaux acteurs de l’industrie adoptant diverses stratégies telles que le développement de produits, les partenariats, les acquisitions, les accords et l’expansion pour renforcer leurs positions sur le marché.

Les principaux acteurs du marché mondial des pompes hydrauliques sont :

Bosch Rexroth AG

Bucher Industries SA

Danfoss AS

Enerpac Tool Group Corp.

Bailey International LLC

Dynamatic Technologies Ltd.

Eaton Corporation PLC

Linde Hydraulique

Engrenage à huile

Parker Hannifin Corporation

