Le marché des pompes automobiles devrait atteindre 21,26 milliards USD d’ici 2028

La demande croissante de véhicules économes en carburant et les réglementations gouvernementales strictes en matière d’émissions entraîneront le marché à un TCAC élevé au cours de la période de prévision.

Taille du marché des pompes automobiles – 12,66 milliards USD en 2020, croissance du marché – TCAC de 6,60%, tendances du marché – avancement des technologies automobiles, développement de la pompe de purge active APAC devrait enregistrer la part de marché la plus élevée au cours de la période de prévision

Le marché des pompes automobiles a été évalué à 12,66 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 21,26 milliards USD d’ici 2028, à un TCAC de 6,60 % TCAC au cours de la période de prévision (de 2018 à 2028). La croissance du marché des pompes automobiles est principalement tirée par des facteurs clés, notamment la mise en œuvre croissante de réglementations environnementales strictes, l’augmentation de la production et de la demande de véhicules et l’augmentation de l’électrification des véhicules. En outre, l’augmentation de l’adoption de technologies automobiles avancées telles que l’injection directe d’essence et la transmission automatique stimule également la croissance du marché des pompes automobiles.

Les pompes automobiles sont l’un des composants critiques de l’ensemble du système automobile où les pompes transfèrent les fluides automobiles sous pression vers différents composants du véhicule tels que le système de lubrification, le système de carburant, le système de refroidissement, le système de transmission et le système de direction. Sur la base de la fonction, les pompes automobiles sont classées comme la pompe à huile, la pompe à carburant, la pompe de direction, la pompe de transmission, la pompe de lave-glace et la pompe à vide, et autres.

La région Asie-Pacifique devrait être le plus grand marché d’ici 2026. La région comprend certaines des économies à croissance rapide du monde, comme l’Inde et la Chine. En outre, la région Asie-Pacifique est le principal marché de l’industrie automobile, car le pouvoir d’achat croissant des clients a stimulé la demande d’automobiles dans la région. De plus, la demande croissante de véhicules utilitaires et de voitures particulières dans la région propulse la croissance du marché. Les inquiétudes concernant le déséquilibre écologique causé par les émissions des véhicules ont augmenté au cours de la dernière décennie dans des pays comme l’Inde, la Chine, la Malaisie et la Thaïlande. Ces problèmes ont forcé les grands constructeurs automobiles à se concentrer sur des véhicules plus économes en carburant. Par conséquent, l’Asie-Pacifique devrait afficher une croissance plus élevée du marché au cours de la période de prévision. De plus, la demande croissante de véhicules utilitaires dans les économies émergentes de la région devrait alimenter la croissance du marché Asie-Pacifique au cours de la période de prévision. Le faible taux de remplacement est l’un des principaux facteurs limitant la croissance du marché des pompes automobiles. Avec les progrès de la technologie, les taux de remplacement des pompes automobiles devraient être encore réduits. Cela implique le faible potentiel des pompes automobiles dans les fabricants de pièces de rechange à l’échelle mondiale.

De nombreuses entreprises comme Aisin Seiki (Japon), Delphi (Royaume-Uni), Denso (Japon), Johnson Electric (Hong Kong), Bosch (Allemagne), KSPG (Allemagne), Magna (Canada), SHW (Allemagne) et ZF (Allemagne ), et d’autres opèrent sur le marché des pompes automobiles

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent-

En raison de la meilleure efficacité de fonctionnement, les pompes électriques devraient connaître une croissance accélérée au cours de la période de prévision et elle ralentira la croissance et l’utilisation des pompes mécaniques Les pompes de

direction sont largement utilisées dans les systèmes de direction assistée hydrauliques et électro-hydrauliques du véhicule ; Cependant, avec les progrès de la technologie des systèmes de direction, les systèmes de direction hydrauliques et électro-hydrauliques sont remplacés par le système de direction assistée électrique (EPS). Le système de direction assistée électrique (EPS), qui nécessite un moteur électrique et des capteurs, exclut le besoin d’une pompe de direction.

Pour réduire la dépendance au moteur à combustion interne pour créer un vide nécessaire au freinage, les fournisseurs et les constructeurs automobiles se tournent vers les pompes à vide électriques

Continental AG (équipementier automobile basé en Allemagne) a révélé les détails de sa nouvelle technologie de pompe de purge active (APP) pour répondre à une législation plus stricte sur l’évaporation des hydrocarbures dans le monde entier

La région Asie-Pacifique devrait détenir la majeure partie du marché des pompes automobiles

La demande croissante pour le segment des véhicules électriques hybrides devrait gonfler la demande globale de pompes automobiles et propulser la croissance du marché mondial

Aux fins de cette étude, les rapports et les données ont segmenté le secteur par type , par technologie, par déplacement, par type de véhicule, par propulsion, par canal et par région:

marché des pompes automobiles par type (revenu, millions USD; 2018-2028)

Carburant Pu mp

injection de carburant Pompe

eau Pompe de

pare-brise Pompe

direction Pompe

huile de transmission Pompe

à vide Pompe

phares

Système de freinage

Pompes automobiles Marché par technologie (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

électriques

mécaniques

pompes

par déplacement (chiffre d’affaires, millions USD; 2018-2028)

variable

fixe

par type de véhicule (chiffre d’affaires, millions USD; 2018-2028)

2 roues

4

Marché des pompes automobilespar type de propulsion (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

essence

électriques

Marché des pompes automobiles

OEM

Demander

Perspectives régionales (chiffre d’affaires en millions USD ; 2016-2026)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Reste du monde

Merci d’avoir lu le rapport. Le rapport peut être personnalisé selon les exigences des clients. Pour plus d’informations ou pour toute question sur la personnalisation, veuillez nous contacter et nous vous proposerons le rapport le mieux adapté à vos besoins.

