Le marché des pompes à insuline sans tube connaîtra un TCAC pouvant atteindre 24,12 % jusqu’en 2029

Le marché des pompes à insuline sans tube devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché augmentera à un TCAC de 24,12 % au cours de la période de prévision susmentionnée.

Aperçu du marché:-

Une pompe à insuline sans tubulure est essentiellement un appareil médical portable qui aide à contrôler la glycémie. Comprend un module/patch de composants communs, une télécommande et des accessoires tels que batterie, réservoir, etc. Ceux-ci sont principalement utilisés pour réduire le besoin d’injections régulières. Les différents composants de ces pompes, à savoir les dosettes/patchs, les télécommandes et les accessoires tels que les batteries et les réservoirs, sont largement utilisés dans diverses industries d’utilisation finale telles que les hôpitaux, les pharmacies et le commerce électronique.

L’augmentation du financement gouvernemental pour la recherche sur diverses maladies et l’augmentation de la prévalence de l’obésité au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 sont des facteurs majeurs qui stimulent la croissance du marché des pompes à insuline sans tube au cours de la période de prévision mentionnée précédemment. En dehors de cela, des facteurs moteurs tels que l’augmentation de la population vieillissante, l’augmentation des approbations de traitements et d’appareils améliorent également la croissance globale du marché. Une sensibilisation accrue aux blessures et aux infections causées par les pompes à insuline invasives traditionnelles, associée à un nombre croissant d’initiatives et d’ateliers gouvernementaux visant à sensibiliser aux soins efficaces du diabète, devrait augmenter au cours de la période de prévision de 2022 à 2029, ce qui stimulera la croissance globale du marché. D’autre part, le coût élevé des pompes à insuline tubeless freine la croissance du marché.

En outre, des facteurs tels que les marchés émergents inexploités et les progrès technologiques dans les pompes à insuline devraient créer des opportunités rentables pour le marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. D’autre part, des politiques de remboursement défavorables sont susceptibles de restreindre la croissance du marché et devraient défier la croissance du marché au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Les principaux acteurs du marché des pompes à insuline sans tube sont

bbott, Insulet Corporation., F. Hoffmann-La Roche Ltd, Debiotech SA, CeQur Corporation., Terumo Corporation, Tandem Diabetes Care, Inc., Johnson & Johnson Private Limited., Copernicus, Medtronic, Siemens, Koninklijke Philips NV, B. Braun Melsungen AG, BD, Cardinal Health., Cook., Stryker, Bayer AG, Merck & Co., Inc., GE Healthcare et Medtrum Technologies Inc., entre autres.

Étendue du marché mondial Pompe à insuline sans tube et taille du marché

Le marché des pompes à insuline sans tube est segmenté en fonction du type, du composant et du canal de distribution. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

En fonction du type, le marché des pompes à insuline sans tube est segmenté en pompes à insuline patch et en pompes conventionnelles.

Sur la base des composants, le marché des pompes à insuline sans chambre à air est segmenté en dosettes/patchs, télécommande et accessoires tels que batteries et réservoirs.

Sur la base du canal de distribution, le marché des pompes à insuline sans tube est segmenté en hôpitaux, pharmacies et commerce électronique.

Analyse régionale pour le marché Pompes à insuline sans tube:

Asie-Pacifique (Japon, Chine, Corée, Australie, Inde et le reste de l’Asie-Pacifique ; le reste de l’Asie-Pacifique est en outre segmenté en Malaisie, Singapour, Indonésie, Thaïlande, Nouvelle-Zélande, Vietnam et Sri Lanka) Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Espagne, Italie, Russie, reste de l’Europe ; le reste de l’Europe est subdivisé en Belgique, Danemark, Autriche, Norvège, Suède, Pays-Bas, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie et Roumanie) Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique) Amérique du Sud (Brésil, Chili, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud) MEA (Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Afrique du Sud)

Points clés du rapport sur le marché des pompes à insuline sans tube :

Un examen détaillé du marché des pompes à insuline sans tube, en particulier des moteurs, des tendances, des contraintes, des contraintes, des opportunités et des principaux micromarchés.

Évaluation complète de toutes les perspectives et menaces

Étude approfondie des stratégies de l’industrie pour la croissance des principaux acteurs du marché Pompes à insuline sans tube.

Dernières innovations et procédures de pointe du marché des pompes à insuline sans tube.

Des baisses favorables dans la haute technologie dynamique et les dernières tendances du marché ont marqué le marché.

Étude concluante sur la courbe de croissance du marché des pompes à insuline sans tube pour les années à venir.

Comment ce rapport vous aide-t-il à prendre des décisions commerciales ?

Cette partie du rapport de marché met en évidence certains des facteurs et moteurs de croissance les plus pertinents, qui, ensemble, assurent la croissance accélérée du haut de gamme.

Le rapport élabore l’évaluation de la participation apparente des segments nationaux et régionaux.

Principal profil d’analyse des parts de marché des acteurs dynamiques, y compris les vétérans de l’industrie haut de gamme

De nouveaux acteurs entrent dans Analytics et son nouveau périmètre de business model

Le rapport comprend des recommandations stratégiques pour les nouveaux vétérans du monde des affaires ainsi que pour les acteurs établis à la recherche de nouvelles avenues de croissance.

Services de conseil détaillés basés sur les calendriers actuels et historiques pour garantir des prévisions exploitables

Évaluation complète et étude détaillée de divers secteurs et sous-secteurs de développements régionaux et nationaux

Informations détaillées sur les estimations du marché, la taille du marché, la taille

Passez en revue les concurrents du marché, leurs portefeuilles de produits et services haut de gamme, les tendances dynamiques et les avancées technologiques qui expliquent la croissance premium de ce marché

