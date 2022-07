Le marché des pompes à huile électriques automobiles devrait connaître une croissance durable de 2022 à 2030

L’augmentation de la demande de mobilité électrique et de véhicules économes en carburant stimule la demande de pompes à huile électriques pour automobiles. La croissance due aux préoccupations croissantes concernant l’environnement et les émissions de carbone à travers le monde. L’augmentation de l’empreinte carbone mondiale et les normes d’émissions strictes poussent l’industrie automobile à préférer les véhicules électriques, ce qui est susceptible d’augmenter la demande de pompes à huile électriques dans les véhicules.

Conducteurs

L’électrification croissante des véhicules, y compris la direction assistée électrique, est susceptible d’augmenter la demande de pompes à huile électriques à travers le monde. La promulgation de normes d’émissions strictes à travers le monde incite les constructeurs automobiles à développer des véhicules légers pour améliorer l’efficacité énergétique de leurs véhicules. Une pompe à huile électrique est une pompe à huile entraînée par un moteur électrique, et est utilisée pour maintenir la pression d’huile et lubrifier les composants automobiles pendant l’arrêt du moteur des véhicules stop-start. Des pompes à huile électriques sont nécessaires pour les véhicules électriques hybrides et les véhicules équipés de systèmes de démarrage et d’arrêt au ralenti. Ces pompes, capables de fournir de l’huile même lorsque le moteur est éteint, se caractérisent par une tension, une pression d’huile et un débit élevés avec moins de bruit. Cela devrait stimuler le marché des pompes à huile électriques automobiles à travers le monde.

La large propagation de la pandémie à travers le monde incite les consommateurs à posséder des véhicules, ce qui est susceptible d’augmenter la vente de véhicules et, par la suite, de stimuler l’installation de pompes à huile électriques dans les véhicules afin d’augmenter les performances des véhicules. Cela devrait stimuler le marché des pompes à huile électriques automobiles à travers le monde.

Défis

La pandémie de COVID-19 a provoqué l’effondrement d’une majorité d’entreprises à travers le monde, en raison de l’arrêt forcé des activités de production et de fabrication. Cela a conduit l’économie mondiale à se contracter pour atteindre son taux de croissance le plus bas. La majorité des entreprises de chaque industrie sont codépendantes et font partie de la principale chaîne d’approvisionnement du marché. La perturbation de la chaîne d’approvisionnement attribuable à l’arrêt des services de transport et d’expédition et à la réduction de la demande de véhicules à travers le monde est susceptible de provoquer une contraction de l’industrie automobile mondiale aux premier et deuxième trimestres de 2020.

Les progrès des matériaux, des composants et des systèmes augmentent le prix de la pompe à huile électrique par rapport à celui de la pompe à huile conventionnelle. Par conséquent, le prix du véhicule équipé d’une pompe à huile électrique est plus élevé, du fait du prix élevé de la pompe à huile électrique automobile. Cela est susceptible d’entraver le marché au cours de la période de prévision.

Pompes à huile de transmission électronique éliminant le besoin de condensateurs électrolytiques

Les pompes à huile de transmission intelligentes pour les applications hautes performances ont le potentiel de remplacer entièrement les pompes mécaniques. Vitesco Technologies – un producteur de technologies d’électrification efficaces pour les véhicules développe des pompes à huile de transmission électroniques qui éliminent le besoin de condensateurs électrolytiques.

Les fabricants du marché des pompes à huile électriques automobiles augmentent leur force de R&D pour intégrer des capteurs dans les pompes à huile à transmission électronique qui réduisent les efforts supplémentaires liés au câblage. Ces pompes à huile gagnent en importance dans les véhicules électriques à batterie, les véhicules utilitaires et les applications hors route.

Faits saillants du rapport

Basé sur la propulsion, le marché mondial des pompes à huile électriques pour automobiles a été classé en véhicule électrique et véhicule à moteur thermique. Le véhicule électrique devrait être le segment dominant du marché des pompes à huile électriques automobiles au cours de la période de prévision, en raison de la promulgation de normes d’émission strictes à travers le monde.

Sur la base de l’application, les segments des pompes à huile de frein et de transmission représentaient une part importante du marché mondial des pompes à huile électriques pour automobiles. L’augmentation des normes de sécurité dans les véhicules, y compris le système anti-freinage, est susceptible d’alimenter la demande de pompes à huile électriques dans les véhicules.

L’Asie-Pacifique a dominé le marché mondial des pompes à huile électriques automobiles en 2020. Il devrait détenir la principale part du marché mondial au cours de la période de prévision, car l’expansion rapide des industries manufacturières dans la région est susceptible de propulser le marché des pompes à huile électriques automobiles en la région.

On estime également que l’Europe représente une part importante du marché mondial des pompes à huile électriques pour automobiles, en raison de l’augmentation de la demande de moteurs légers dans la région.

Joueurs clés

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des pompes à huile électriques pour automobiles comprennent FTE automotive, Hitachi Automotive, Rheinmetall Automotive AG, Johnson Electric, Nidec Corporation, Mitsubishi Electric, Mikuni American Corporation, Magna Powertrain, Inc., HUSCO Automotive, LLC, MAHLE Group, BorgWarner Inc., Robert Bosch GmbH, DENSO CORPORATION, ZF Friedrichshafen AG, AISIN SEIKI et SHW AG.

Segmentation du marché

Par type de véhicule

Véhicule de tourisme Hayon Sedan Véhicule utilitaire Véhicule utilitaire léger Camion moyen et lourd Autobus et autocars Véhicules tout-terrain



Par motorisation

Véhicule électrique Véhicule électrique à batterie Véhicule électrique hybride Véhicule électrique hybride rechargeable Véhicule à moteur thermique



Par demande

Pompe à huile de boîte de vitesses Pompe à huile moteur Pompe à huile de frein



Par canal de vente

FEO Marché secondaire



Par région

Amérique du Nord L’Europe  Asie-Pacifique Moyen-Orient et Afrique Amérique latine



Ce rapport se concentre sur le marché de la pompe à huile électrique automobile et comprend des informations cruciales sur la part de marché, la taille du marché et le taux de croissance pour la période de prévision 2022 à 2030 au niveau mondial, au niveau régional et au niveau de l’entreprise. D’un point de vue mondial, ce rapport représente la taille globale du marché des pompes à huile électriques automobiles en analysant les données historiques et les perspectives d’avenir. L’étude met en évidence une analyse approfondie des principaux moteurs du marché, des contraintes et des défis pour aider les propriétaires d’entreprise, les fournisseurs et le personnel marketing à planifier des stratégies efficaces pour la période de prévision. Cela aidera l’entreprise et les fabricants à dominer le marché et à acquérir une position de premier plan à l’avenir. Le rapport présente également des informations vitales sous forme de représentation graphique sur des facteurs tels que des tableaux, des graphiques et des statistiques.

La recherche effectue non seulement des prévisions en termes de valeur, mais évalue également le marché sur la base de paramètres essentiels, tels que la croissance d’une année sur l’autre (YoY). Cela aide les fournisseurs à reconnaître les opportunités futures ainsi que la prévisibilité du marché.

Afin de comprendre et d’évaluer les opportunités sur ce marché, le rapport est catégoriquement divisé en cinq sections clés sur la base des segments. Le rapport analyse le marché mondial en termes de valeur (USD dollers) et de volume (millions d’unités).

Le rapport de recherche comprend des segments spécifiques par région (pays), par entreprise, par tous les segments. Cette étude fournit des informations sur la croissance et les revenus au cours de la période historique et prévue de 2022 à 2030. Chaque segment est subdivisé en plusieurs sous-segments qui sont analysés en profondeur par des experts pour offrir des informations précieuses aux acheteurs et aux acteurs du marché. Comprendre les segments aide à identifier l’importance des différents facteurs qui favorisent la croissance du marché.

Analyse régionale

Le rapport de recherche comprend une étude détaillée des régions d’Amérique du Nord, d’Europe, de Chine, du Japon et du reste du monde. Le rapport a été élaboré après avoir observé et étudié divers facteurs qui déterminent la croissance régionale tels que le statut économique, environnemental, social, technologique et politique de la région en question. Les analystes ont étudié les données des revenus et des fabricants de chaque région. Cette section analyse les revenus et le volume par région pour la période de prévision de 2022 à 2030. Ces analyses aideront le lecteur à comprendre la valeur potentielle des investissements dans une région particulière.