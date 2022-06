Le marché des pommes de terre surgelées devrait atteindre environ 83 889,18 millions de dollars américains d’ici 2028 avec un TCAC de 4,2 % de 2021 à 2028

Selon un nouveau rapport d’étude de marché « Prévisions du marché de la pomme de terre surgelée jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par produit (frites, pommes de terre rissolées, en forme, en purée, battues / cuites, garnies / farcies et autres) et utilisateur final (Résidentiel et commercial) » publié par TheInsightPartners, la taille du marché des pommes de terre surgelées devrait passer de 62 753,12 millions de dollars américains en 2021 à 83 889,18 millions de dollars américains d’ici 2028, à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,2 % au cours de la période de prévision. .

La pomme de terre congelée contient différentes vitamines et nutriments sous forme naturelle conservée et a une longue durée de conservation. Il contient également de la vitamine B6, des fibres, du magnésium et des antioxydants. La pomme de terre congelée est fabriquée à partir de la transformation de pommes de terre fraîches à l’aide de machines de pointe à très basse température.

Les principaux acteurs du marché mondial des pommes de terre surgelées sont Lamb Weston Holdings, Inc. ; McCain Foods Limitée ; La société Kraft Heinz ; Société JR Simplot ; la société de pommes de terre de Bart ; Aviko BV ; Agristo SA ; Greenyard ; Himalaya Food International Ltd. ; et Farm Frites International BV Ces entreprises investissent des sommes considérables dans les technologies émergentes pour augmenter le rendement de leurs cultures et produire des récoltes de haute qualité à des prix abordables.

Aperçu du marché

Expansion des restaurants à service rapide

La restauration rapide et la restauration rapide sont devenues le besoin de l’heure pour les consommateurs. Ces restaurants proposent des aliments produits en masse qui attirent un nombre croissant de personnes dans ces restaurants. Ces restaurants deviennent de plus en plus populaires en raison de la commodité qu’ils offrent et du bon goût de la nourriture. De plus, ils sont économiques en termes d’argent et de temps. La restauration rapide et les restaurants à service rapide ont le vent en poupe car ils répondent aux besoins changeants des consommateurs. Les consommateurs veulent maintenant un service pratique et rapide avec leur nourriture. Les restaurants à service rapide répondent aux besoins des consommateurs en proposant de s’asseoir et de dîner, ainsi que de nombreux services tels que le service au volant, les plats à emporter et la livraison à domicile, qui conviennent au style de vie moderne des consommateurs. En raison de la croissance et de l’expansion de ces restaurants à service rapide ou QSR, la demande de pommes de terre surgelées a également augmenté. Les produits tels que les frites surgelées, les pommes de terre rissolées et les pommes de terre façonnées et farcies/garnies sont principalement demandés par les QSR, car les pommes de terre surgelées nécessitent moins de temps de préparation et sont faciles à utiliser. Cela aide les QSR à fournir rapidement leur nourriture aux consommateurs, ce qui est la principale force des restaurants à service rapide.

Informations sur les produits

Sur la base du produit, le marché des pommes de terre surgelées a été segmenté en frites, pommes de terre rissolées, en forme, en purée, panées/cuites, garnies/farcies, et autres. Le segment des frites représentait la plus grande part de marché en 2019, et il devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du marché au cours de la période de prévision. Les frites surgelées ont un goût délicieux car elles contiennent plus de nutriments. Les frites surgelées ont une grande variété de revêtements et d’assaisonnements, ce qui améliore la saveur. De plus, les restaurants à service rapide sont l’un des grands consommateurs de frites car ils nécessitent moins de temps de préparation. Alors que la restauration rapide et les restaurants à service rapide sont en hausse, la demande de frites surgelées augmente également dans le monde.

SEGMENTATION DU MARCHÉ MONDIAL DES POMMES DE TERRE SURGELÉES

Marché des pommes de terre surgelées – par produit

Frites

Pommes de terre rissolées

En forme de

purée

Battues/Cuites

Garnies/Farcées

Autres

Marché des pommes de terre surgelées – par utilisateur final

Résidentiel

Commercial

Analyse régionale et par pays : marché mondial de la pomme de terre surgelée

– Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

– Europe (Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne, Italie, Europe centrale et orientale, CEI)

– Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée du Sud, ASEAN, Inde, Reste de l’Asie-Pacifique)

– Amérique latine (Brésil, reste de LA)

– Le Moyen-Orient et l’Afrique (Turquie, CCG, Reste du Moyen-Orient)

