Le marché des pommes de douche économes en eau devrait atteindre une valeur de 1 136,18 millions USD d’ici 2029

Le marché des pommes de douche économes en eau est évalué à 856,19 millions USD en 2021 et devrait atteindre 1,13618 million USD d’ici 2029 à un TCAC de 3,60%. Le rapport de marché créé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, la portée géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché.

Avec la nécessité d’économiser l’eau et d’améliorer l’efficacité, presque chaque salle de bain à domicile a besoin d’un pommeau de douche économe en eau. La gestion des tarifs d’eau et la conservation de l’eau ont été les principaux moteurs de l’expansion de l’industrie. Les pommes de douche à faible consommation d’eau sont populaires dans les pays où la consommation d’eau est mesurée et utilisée dans le monde entier. En raison des restrictions sur le débit des pommes de douche dans de nombreux pays et des factures d’eau élevées dans de nombreux pays, elles sont très demandées dans le monde entier.

Dynamique du marché mondial des pommes de douche économes en eau

chauffeur

Sensibiliser à la rareté de l’eau

Les douches consomment beaucoup d’eau, normalement 50 à 60 litres multipliés par le nombre de douches par mois c’est beaucoup. Alors que l’eau douce devient de plus en plus rare, la mise en œuvre de mesures de conservation de l’eau est devenue une priorité absolue pour le pays. Par conséquent, des pommes de douche à économie d’eau ont été développées pour résoudre ces problèmes.

Le débit d’eau plus faible réduit également le besoin de chauffer l’eau car moins d’eau doit être chauffée et moins d’énergie est nécessaire pour la chauffer. C’est également un grand coup de pouce pour les douches à économie d’eau, car cela économise de l’eau et réduit le coût du chauffage de l’eau.

innovation technologique en matière d’hygiène

Les technologies intelligentes des pommes de douche et des systèmes améliorent les économies d’eau et permettent une gestion plus efficace de l’eau. L’amélioration du niveau de vie des consommateurs, la croissance remarquable de l’industrie immobilière et l’urbanisation rapide sont des facteurs clés de l’expansion du marché.

De plus, les tendances croissantes en matière d’amélioration de l’habitat et de design d’intérieur associées à l’adoption de technologies de salle de bains intelligentes offrent de nombreuses opportunités aux acteurs du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché mondial des pommes de douche économes en eau

La pandémie de COVID-19 a touché l’industrie de l’immobilier et du logement, ainsi que l’industrie de la rénovation domiciliaire. Les activités de logement et de rénovation ont été suspendues et reportées en raison de fermetures strictes en raison d’une main-d’œuvre limitée et de réglementations gouvernementales strictes pour contrôler la propagation du virus. Cela a affecté la demande de pommeaux de douche et de systèmes de douche. En raison de l’impact de Covid-19, le revenu disponible des personnes a diminué, ce qui a temporairement réduit la demande d’équipements de douche.

Étendue du marché mondial des pommes de douche à économie d’eau

Les mecs

douche numérique

Douche électrique

douche écologique

douche puissante

robinet de douche

La technologie

gonflable

gonflable

utilisation de contraintes

Utiliser un régulateur de débit

échelle des prix

haute qualité

De nombreuses

canal de vente

vente directe

supermarché ou hypermarché

grossiste ou distributeur

boutique sécialisée

détaillant en ligne

magasin multimarque

autres canaux de vente



En savoir plus sur https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-water-saving-shower-heads-market

Analyse régionale / aperçu du marché Pommes de douche économes en eau

Il analyse le marché des pommes de douche à économie d’eau et fournit des informations sur la taille et les tendances du marché par pays, type, type de pomme de douche, technologie, application, canal de vente et gamme de prix mentionnés ci-dessus.

L’Amérique du Nord domine le marché des pommes de douche à économie d’eau en raison de la présence d’acteurs majeurs.

Le marché des pommes de douche à économie d’eau en Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante en raison de l’urbanisation croissante.

Analyse des modèles concurrentiels et de la part de marché des pommes de douche à économie d’eau

Principaux acteurs opérant sur le marché Pommeau de douche économe en eau

Hans Grohe (Allemagne)

Commentaire Industrie. (Nous)

Douches Gainsborough (Royaume-Uni)

Zoe Industries, Inc. (Canada)

Triton (Royaume-Uni)

Groupe MX (États-Unis)

Kohler Co. (États-Unis)

Masco Corporation (États-Unis)

Aqua Lisa (Royaume-Uni)

VOLA (Danemark)

