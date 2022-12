Le marché des pommes de douche à économie d’eau devrait atteindre la valeur de 1136,18 millions USD d’ici 2029

Le marché des pommes de douche à économie d’eau était évalué à 856,19 millions USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 1136,18 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 3,60% au cours de la période de prévision. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, l’analyse des prix, l’analyse de la consommation de la production et le comportement des consommateurs.

En raison de la nécessité d’économiser l’eau et d’augmenter l’efficacité, les pommes de douche à économie d’eau sont un équipement de salle de bain essentiel dans presque tous les foyers. La conservation de l’eau et la maîtrise des factures d’eau ont été des contributeurs majeurs à la croissance de ce marché. Les pommes de douche économes en eau sont utilisées partout dans le monde et sont très demandées dans les pays où les factures d’eau sont mesurées. Plusieurs pays ont des restrictions sur le débit des pommes de douche, ainsi que de nombreux pays qui ont des factures d’eau élevées, ce qui entraîne une forte demande à l’échelle mondiale.

Dynamique du marché mondial des pommes de douche à économie d’eau

Conducteurs

Sensibilisation croissante à la rareté de l’eau

Prendre une douche consomme une grande quantité d’eau, généralement 50 à 60 litres, ce qui, multiplié par le nombre de douches par mois, représente une très grande quantité d’eau utilisée. Avec l’augmentation de la rareté de l’eau douce, il est devenu essentiel pour divers pays de mettre en œuvre des mesures d’économie d’eau. Ainsi, des pommes de douche économes en eau ont été développées pour résoudre ce problème.

Cela réduit également le besoin de chauffage de l’eau, car un débit d’eau plus faible signifie moins d’eau à chauffer et moins de puissance à chauffer. C’est également un moteur majeur pour les pommes de douche économes en eau, car cela permet d’économiser de l’eau et de réduire les dépenses consacrées au chauffage de l’eau.

Innovation dans la technologie de la salle de bain

La technologie intelligente des pommes de douche et des systèmes améliore la conservation de l’eau et permet une gestion plus efficace de l’eau. L’augmentation du niveau de vie des consommateurs, la croissance importante du secteur immobilier et l’urbanisation rapide sont des facteurs clés qui stimulent l’expansion du marché.

De plus, la tendance croissante à la rénovation domiciliaire et à l’aménagement intérieur, ainsi que l’adoption de technologies de salles de bains intelligentes, offrent aux acteurs du marché de nombreuses opportunités.

Impact du COVID-19 sur le marché mondial des pommeaux de douche à économie d’eau

L’épidémie de COVID-19 a eu un impact modéré sur les secteurs de l’immobilier et du logement, ainsi que sur l’industrie de la rénovation domiciliaire. En raison de la main-d’œuvre limitée et des normes gouvernementales strictes pour contenir la propagation du virus, les activités de logement et de rénovation ont été interrompues et reportées en raison de mesures de verrouillage strictes. Cela a un impact sur la demande de pommes de douche et de systèmes. L’impact de Covid-19 a réduit le revenu disponible des personnes, entraînant une baisse temporaire de la demande d’équipements de douche.

Portée du marché mondial des pommes de douche à économie d’eau

Taper

Douches numériques

Douches électriques

Douches écologiques

Douches à jets puissants

Mitigeur Douches

Technologie

Aéré

Non aéré

Utilisation du limiteur de débit

Utilisation du régulateur de débit

Échelle des prix

Prime

Masse

Canal de vente

Les ventes directes

Supermarchés ou Hypermarchés

Grossistes ou distributeurs

Magasins spécialisés

Détaillants en ligne

Magasins multimarques

Autre canal de vente

Analyse régionale / aperçu du marché des pommes de douche à économie d’eau

Le marché des pommes de douche à économie d’eau est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, type de pomme de douche, technologie, application, canal de vente et gamme de prix, comme indiqué ci-dessus.

L’Amérique du Nord domine le marché des pommes de douche à économie d’eau en raison de la présence d’acteurs clés.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative du marché des pommes de douche à économie d’eau en raison de l’urbanisation croissante.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Pommes de douche à économie d’eau

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des pommes de douche à économie d’eau sont :

Hansgrohe (Allemagne)

VIGO Industries. (NOUS)

Douches Gainsborough (Royaume-Uni)

Zoe Industries, Inc. (Canada)

TRITON (Royaume-Uni)

Groupe MX Limité. (NOUS)

Kohler Co. (États-Unis)

Masco Corporation (États-Unis)

Aqualisa (Royaume-Uni)

VOLA (Danemark)

