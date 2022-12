Le marché des pommes de douche à économie d’eau devrait atteindre la valeur de 1136,18 millions USD d’ici 2029

Que le marché des pommes de douche à économie d’eau était évalué à 856,19 millions USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 1136,18 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 3,60% au cours de la période de prévision.

En raison de la nécessité d’économiser l’eau et d’augmenter l’efficacité, les pommes de douche à économie d’eau sont un équipement de salle de bain essentiel dans presque tous les foyers. La conservation de l’eau et la maîtrise des factures d’eau ont été des contributeurs majeurs à la croissance de ce marché.

Les pommes de douche économes en eau sont utilisées partout dans le monde et sont très demandées dans les pays où les factures d’eau sont mesurées. Plusieurs pays ont des restrictions sur le débit des pommes de douche, ainsi que de nombreux pays qui ont des factures d’eau élevées, ce qui entraîne une forte demande à l’échelle mondiale.

Obtenez l’exemple de rapport @

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-water-saving-shower-heads-market

Dynamique du marché mondial des pommes de douche à économie d’eau

Conducteurs

Sensibilisation croissante à la rareté de l’eau

Prendre une douche consomme une grande quantité d’eau, généralement 50 à 60 litres, ce qui, multiplié par le nombre de douches par mois, représente une très grande quantité d’eau utilisée. Avec l’augmentation de la rareté de l’eau douce, il est devenu essentiel pour divers pays de mettre en œuvre des mesures d’économie d’eau. Ainsi, des pommes de douche économes en eau ont été développées pour résoudre ce problème.

Cela réduit également le besoin de chauffage de l’eau, car un débit d’eau plus faible signifie moins d’eau à chauffer et moins de puissance à chauffer. C’est également un moteur majeur pour les pommes de douche économes en eau, car cela permet d’économiser de l’eau et de réduire les dépenses consacrées au chauffage de l’eau.

Innovation dans la technologie de la salle de bain

La technologie intelligente des pommes de douche et des systèmes améliore la conservation de l’eau et permet une gestion plus efficace de l’eau. L’augmentation du niveau de vie des consommateurs, la croissance importante du secteur immobilier et l’urbanisation rapide sont des facteurs clés qui stimulent l’expansion du marché. De plus, la tendance croissante à la rénovation domiciliaire et à l’aménagement intérieur, ainsi que l’adoption de technologies de salles de bains intelligentes, offrent aux acteurs du marché de nombreuses opportunités.

Impact du COVID-19 sur le marché mondial des pommeaux de douche à économie d’eau

L’épidémie de COVID-19 a eu un impact modéré sur les secteurs de l’immobilier et du logement, ainsi que sur l’industrie de la rénovation domiciliaire. En raison de la main-d’œuvre limitée et des normes gouvernementales strictes pour contenir la propagation du virus, les activités de logement et de rénovation ont été interrompues et reportées en raison de mesures de verrouillage strictes. Cela a un impact sur la demande de pommes de douche et de systèmes. L’impact de Covid-19 a réduit le revenu disponible des personnes, entraînant une baisse temporaire de la demande d’équipements de douche.

Voir la table des matières détaillée @

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-water-saving-shower-heads-market

Portée du marché mondial des pommes de douche à économie d’eau

Taper

Douches numériques

Douches électriques

Douches écologiques

Douches à jets puissants

Mitigeur Douches

Technologie

Aéré

Non aéré

Utilisation du limiteur de débit

Utilisation du régulateur de débit

Application

Résidentiel

Commercial

Canal de vente

Les ventes directes

Supermarchés ou Hypermarchés

Grossistes ou distributeurs

Magasins multimarques

Autre canal de vente

Obtenez plus d’informations @

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-water-saving-shower-heads-market

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Pommes de douche à économie d’eau

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des pommes de douche à économie d’eau sont :

Hansgrohe (Allemagne)

VIGO Industries. (NOUS)

Douches Gainsborough (Royaume-Uni)

Zoe Industries, Inc. (Canada)

TRITON (Royaume-Uni)

Groupe MX Limité. (NOUS)

Kohler Co. (États-Unis)

Masco Corporation (États-Unis)

Aqualisa (Royaume-Uni)

VOLA (Danemark)

Parcourir plus de rapports par DBMR

https://bookreadholic.blogspot.com/2022/12/folding-furniture-market-is-expected-to_19.html

https://lockabee.com/read-blog/37927_folding-furniture-market-is-expected-to-be- growing-at-a-growth-rate-of-7-80-till.html

https://www.xaphyr.com/blogs/195702/Folding-Furniture-Market-is-Expected-to-be-Growing-at-a

https://hommement.com/9aS6fIaaUJX43742oYiG

https://www43.zippyshare.com/v/Wtx8IpT0/file.html

https://pdf.ac/1t64bE

https://jmp.sh/i4sAfWfH

https://gofile.io/d/x9Xvyh

https://www.scribd.com/document/615312038/Folding-Furniture-Market-is-Expected-to-Be-Growing-at-a-Growth-Rate-of-7

https://www.mediafire.com/file/79hx2ewyr76ky6c/Folding+Furniture+Market+is+Expected+to+be+Growing+at+a+Growth+rate+of+7.pdf/file

https://www.slideshare.net/bidkarrupesh/folding-furniture-market-is-expected-to-be- growing-at-a-growth-rate-of-7pdf-254953531

https://www.edocr.com/v/2kp8revj/bidkarr007/cucurbit-vegetable-seeds-market-is-expected-to-rea

https://pinpdf.com/folding-furniture-market-9d09386e1ebbdd21057ac12e8e417b01.html

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Data Bridge est une suite de pure sagesse et d’expérience qui a été formulée et encadrée en 2015 à Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Data Bridge est expert dans la création de clients satisfaits qui comptent sur nos services et comptent sur notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Contactez-nous :-

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail :- corporatesales@databridgemarketresearch.com