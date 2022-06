Le marché des polymères renforcés de fibres devrait atteindre près de 349,15 milliards USD d’ici la fin de 2027

Le marché des polymères renforcés de fibres atteindra une valorisation estimée à 349,15 milliards USD d’ici 2027, tout en enregistrant cette croissance à un taux de 10,70% pour la période de prévision de 2020 à 2027. Forte demande de matériaux de renforcement du béton sans corrosion dans différentes utilisations finales les applications stimuleront le marché des polymères renforcés de fibres au cours de la période de prévision de 2027.

Le polymère renforcé de fibres est un matériau composite constitué de fibres de renforcement dans une matrice polymère, ces fibres peuvent être de trois types qui sont les brins, le mat et le tissu. Ils sont connus pour leur nature non conductrice, leur résistance ou leurs propriétés non corrosives et légères.

Le polymère renforcé de fibres se développe avec l’industrie automobile dans les pays en développement, qui devrait soutenir la croissance des revenus du marché des polymères renforcés de fibres, et avec les propriétés du polymère renforcé de fibres telles que la rigidité élevée, la faible densité , la facilité de mise en forme et la résistance sont les facteurs améliore la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le polymère renforcé de fibres présente certains défis tels que malgré une flexibilité et une résistance élevées, il n’est pas très rigide, il ne montre pas la rigidité qui sont des caractéristiques essentielles pour certaines applications telles que les avions et les ponts.

Le polymère renforcé de fibres a un coût et une conductivité élevés, ce qui agit comme un frein pour le marché des polymères renforcés de fibres. L’opportunité pour les polymères renforcés de fibres est dans l’industrie automobile au cours de la période de prévision de 2027.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Polymère renforcé de fibres

Le paysage concurrentiel du marché Polymère renforcé de fibres fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des polymères renforcés de fibres.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des polymères renforcés de fibres sont Mitsubishi Chemical Corporation, PPG Industries, Aegion Corporation, B&B FRP Manufacturing, AGC Matex, Saint Gobin, SCL Carbon, Aksaca, Glassonweb, AGC inc, Nippon Sheet Glass, Guardian Industries, Borosil. , GSC Glass, groupe duratuf , entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Ce rapport sur le marché des polymères renforcés de fibres fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des polymères renforcés de fibres Data Bridge Market Research , contactez-nous pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché mondial des polymères renforcés de fibres et taille du marché

Le marché des polymères renforcés de fibres est segmenté en fonction du produit et de l’application. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour vous aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base de l’application, le marché des polymères renforcés de fibres est segmenté en automobile , construction, électronique , défense et autres.

Sur la base du produit, le marché des polymères renforcés de fibres est segmenté en composites renforcés de fibres de verre, composites renforcés de fibres de carbone, composites renforcés de fibres de basalte et composites renforcés de fibres d’aramide et autres.

Couverture régionale :

La couverture régionale du marché est mentionnée dans le rapport, se concentrant principalement sur les régions :

Amérique du Nord

Amérique du Sud

Région Asie et Pacifique

Le Moyen-Orient et l’Afrique

L’Europe 

Une évaluation de l’attractivité du marché au regard de la concurrence que les nouveaux acteurs et produits sont susceptibles de présenter aux plus anciens a été fournie dans la publication. Le rapport de recherche mentionne également les innovations, les nouveaux développements, les stratégies de marketing, les techniques de marque et les produits des principaux acteurs présents sur le marché mondial des polymères renforcés de fibres. Pour présenter une vision claire du marché, le paysage concurrentiel a été analysé en profondeur à l’aide de l’analyse de la chaîne de valeur. Les opportunités et les menaces présentes à l’avenir pour les principaux acteurs du marché ont également été soulignées dans la publication.

