Le marché des polymères pour véhicules électriques (voitures) devrait atteindre 418,27 milliards USD en 2028

L’augmentation des initiatives et des incitations par les gouvernements de divers pays à travers le monde pour promouvoir l’adoption de véhicules électriques légers et respectueux de l’environnement stimule la croissance des revenus du marché

. , Tendances du marché – Demande croissante de véhicules électriques dans les économies en développement d’Asie-Pacifique

La du marché mondial des polymères pour véhicules électriques (voitures) devrait atteindre 418,27 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC de 66,9% sur la période de prévision, selon le dernier rapport par Rapports et données. La croissance des revenus du marché des polymères pour véhicules électriques (voitures) devrait être principalement tirée par l’augmentation de la demande de véhicules électriques (VE), en particulier de la part des pays en développement, et la sensibilisation croissante des fabricants aux avantages de l’utilisation de polymères pour VE. Les polymères sont largement utilisés dans les véhicules électriques afin de fabriquer des véhicules plus légers sans affecter les performances et l’efficacité. Les polymères sont connus pour avoir des propriétés similaires à celles des métaux telles que la résistance à l’abrasion, l’ignifugation, la ténacité, la rigidité, la résistance à la chaleur et l’isolation électrique, ce qui est idéal pour une application dans les véhicules électriques. L’utilisation de polymères dans les intérieurs de véhicules électriques aide à réduire les niveaux de bruit, de vibrations et de dureté lorsque le véhicule est en mouvement. Il permet également de réduire le poids total du véhicule et d’améliorer la sécurité des occupants.

La croissance des revenus du marché des polymères pour véhicules électriques (voitures) pourrait être affectée négativement par des facteurs tels que le coût élevé du déploiement et de la maintenance des infrastructures de recharge des véhicules électriques. Cependant, les avantages de l’utilisation des véhicules électriques, tels que la réduction des émissions de gaz à effet de serre et une moindre dépendance au pétrole et aux combustibles fossiles, devraient continuer à stimuler l’adoption des véhicules électriques et à soutenir la demande de polymères pour véhicules électriques pour la production de voitures légères.

Les entreprises décrites dans le rapport sur le marché mondial comprennent Covestro, BASF SE, SABIC, Asahi Kasei, DowDuPont, Evonik Industries, Celanese Corporation, Solvay SA, LG Chem Ltd. et LANXESS AG.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/4671

Quelques points saillants du rapport

En février 2020, Covestro s’est associé à Toyota pour un nouveau composite de polyuréthane léger avec des fibres de kénaf à utiliser dans le concept-car LQ. Le polyuréthane prétend être 30 % plus léger que les matériaux conventionnels. Le matériau est basé sur l’expertise de Toyota Boshoku dans l’utilisation des fibres de kénaf et sur la technologie avancée Baypreg-F NF de Covestro. Dans le concept-car LQ, le nouveau matériau est utilisé dans les garnitures de porte.

Le segment des élastomères devrait enregistrer un taux de croissance robuste des revenus au cours de la période de prévision en raison de la large gamme d’applications de produits dans les véhicules électriques tels que les joints, les boîtiers et les joints pour l’isolation thermique de divers composants de véhicules. La demande croissante d’élastomères de silicone stimule la croissance des revenus de ce segment. Les élastomères offrent une meilleure résistance aux températures basses et élevées, ce qui devrait stimuler sa demande dans les années à venir.

Le groupe motopropulseur fait référence à un système d’arbres, de roulements et d’engrenages. Les polymères aident à réduire le nombre de pièces nécessaires par composant. Le groupe motopropulseur en polymère est idéal pour une utilisation dans les automobiles, car il aide à réduire le poids total du véhicule et à atténuer le bruit et les vibrations. Les plastiques sont utilisés pour fabriquer le support de chape de montage, les couvercles de came, les collecteurs d’admission d’air, les couvercles de vilebrequin, le système de carburant et les volets de refroidissement du moteur.

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait enregistrer un taux de croissance robuste des revenus au cours de la période de prévision en raison de l’attention croissante des principaux acteurs opérant dans la région sur les innovations et de la demande croissante de véhicules électriques hautes performances parmi les consommateurs de pays tels que le Japon, la Chine et Inde et Corée du Sud. Le marché chinois est le plus grand consommateur de polymères pour véhicules électriques (voitures) en raison de la présence d’un grand nombre de constructeurs automobiles et de la production croissante de voitures électriques dans le pays. Fin 2020, la Chine a franchi une étape importante de 4,92 véhicules électriques routiers.

Pour identifier les principales tendances du secteur, cliquez sur le lien ci-dessous: https://www.reportsanddata.com/report-detail/electric-vehicle-car-polymers-market

Aux fins du présent rapport, Reports and Data a segmentédu type, du composant, de l’application et de la

voitures

électriques

véhicules

polymères

mondial

fonction

région

Polyester thermoplastique

Autres

élastomères

Caoutchouc naturel Caoutchouc

synthétique

Élastomère de silicone

Fluoroélastomère

Autres

Perspectives des composants (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

extérieur

intérieur

du système de propulsion

Perspectives d’application

Véhicules électriques commerciaux Véhicules

électriques pour passagers

Perspectives régionales (chiffre, milliards USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/4671

Principaux avantages du rapport sur les polymères pour véhicules électriques (voitures):

Identification et analyse de la taille du marché et de la concurrence

Analyse qualitative et quantitative des données du marché

Données validées par des experts de l’industrie après des recherches primaires et secondaires approfondies

Analyse régionale approfondie de l’industrie des polymères pour véhicules électriques (voitures)

Profil des principaux acteurs ainsi que leur aperçu commercial, leurs stratégies commerciales, leurs accords et partenariats et leur portefeuille de produits

Analyse SWOT et cinq forces de Porter pour une compréhension approfondie du paysage concurrentiel

Analyse de faisabilité et analyse d’investissement pour permettre des décisions d’investissement stratégiques

Analyse des opportunités, moteurs, contraintes, défis, risques et limites

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Veuillez noter que nous offrons également la personnalisation des rapports selon les exigences du client. Contactez-nous pour en savoir plus sur la fonction de personnalisation et notre équipe vous aidera avec le rapport bien adapté selon votre demande.

Parcourir plus Report @

Marché de la plateforme d’investissement en ligne- @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/online-investment-platform-market

Smart Railways Market- @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/smart-railways-market

Marché de l’acier électrique- @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/electrical-steel-market

Supersonic Jet Market- @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/supersonic-jet-market

Marché des transistors à oxyde métallique – @https://www.reportsanddata.com/report-detail/metal-oxide-transistor-market

À propos de nous :

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché.

Contactez-nous :

John Watson

Responsable du développement commercial

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

Rapports et données | Web : www.reportsanddata.com

Consultez nos prochains rapports de recherche @ https://www.reportsanddata.com/upcoming-reports

Visitez notre blog pour plus de mises à jour de l’industrie @ https://www.reportsanddata.com/blogs