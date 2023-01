Le marché des polymères coulés devrait être évalué à 18,93 milliards USD d’ici 2029.

Définition du marché

Les polymères coulés sont fabriqués en mélangeant du granit ou du marbre naturel avec des résines ou des teintes. Les différents types de polymères coulés comprennent les matériaux de surface solides, les composites techniques et les pierres reconstituées. Les pierres reconstituées sont moins dures et moins poreuses que tout autre type de pierre naturelle. Les polymères coulés sont préférés aux polymères conventionnels car ils ont d’excellentes propriétés telles que la résistance aux taches, la fragilité et bien d’autres. Les différents matériaux utilisés dans les polymères coulés comprennent le carbonate de calcium, les résines, le trihydrate d’alumine, les pierres naturelles, la silice et autres. Les deux types de résines principalement utilisées sont le polyester et l’acrylique.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des polymères coulés devrait subir un TCAC de 5,80 % au cours de la période de prévision. Cela indique que la valeur marchande, qui était de 12,06 milliards USD en 2021, atteindrait 18,93 milliards USD d’ici 2029. En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production et une capacité géographiquement représentées par l’entreprise, des configurations de réseau de distributeurs et de partenaires, une analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et une analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Analyse et taille du marché des polymères coulés

Les polymères coulés sont constitués de différents types de substances polymères et sont disponibles sur le marché. Le « trihydrate d’alumine » est le segment de matériaux à la croissance la plus élevée en raison de ses propriétés polyvalentes telles que la résistance aux rayures et les propriétés de durabilité élevées. Les polymères coulés comprennent le marbre de culture, le granit de culture, l’onyx de culture et les produits de surface solide qui sont utilisés dans une vaste gamme d’applications non résidentielles et résidentielles. Quelques applications de ces polymères coulés sont les comptoirs, les récepteurs de douche, les contours de cheminée, les baignoires, les appuis de fenêtre, les carreaux de sol, les accents de moulage, les bains à remous, les vanités, les ensembles de boîtiers, les panneaux muraux et les toilettes. Polymères couléssont désormais privilégiés en raison de leurs excellentes propriétés mécaniques. Ainsi, le marché des polymères coulés devrait augmenter au cours de la période de prévision mentionnée.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Polymères coulés

Le paysage concurrentiel du marché des polymères coulés fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des polymères coulés.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des polymères coulés sont :

Peker Holding (Royaume-Uni)

QRBGSrl (Italie)

Rynone Manufacturing Corp. (États-Unis)

WK PIERRE. (Australie)

Kingkonree International China Surface Industrial Co., Ltd. (Chine)

Hunan Zhongxin Nouveaux matériaux Technology Co., Ltd. (Chine)

Marbre R & D (Royaume-Uni)

La société RJ Marshall (États-Unis)

Cygne (États-Unis)

Cosentino SA (Espagne)

Bradley (États-Unis)

SPA Breton (Italie)

Du Pont (États-Unis)

Toyobo Co. Ltd. (Japon)

TEIJIN limitée (États-Unis)

Avient Corporation (États-Unis)

Tate & Lyle (Royaume-Uni)

Hiusan Biosciences (États-Unis)

Kaneka Corporation (Japon)

Impact du COVID-19 sur le marché des polymères coulés

L’épidémie de coronavirus a eu un impact négatif sur le marché des polymères coulés. À la suite de cette pandémie, le gouvernement a imposé une réglementation stricte dans le monde entier, ce qui a affecté la croissance du marché des polymères coulés. Les principaux utilisateurs de polymère coulé, comme dans les zones de construction résidentielles et non résidentielles, ont également fermé les installations de fabrication, ce qui entraîne une baisse du marché mondial des polymères coulés. De plus, la majorité des fournisseurs de matières premières sur ce marché ont fermé leurs activités et les principaux fournisseurs ont tourné leur priorité vers le soulagement de la pandémie.

Impact attendu du ralentissement économique sur les prix et la disponibilité des produits

Lorsque l’activité économique ralentit, les industries commencent à souffrir. Les effets prévus du ralentissement économique sur les prix et l’accessibilité des produits sont pris en compte dans les rapports d’analyse du marché et les services de renseignement fournis par DBMR. Grâce à cela, nos clients peuvent généralement garder une longueur d’avance sur leurs concurrents, projeter leurs ventes et leurs revenus et estimer leurs dépenses de profits et pertes.

Portée du marché mondial des polymères coulés

Le marché des polymères coulés est segmenté en fonction du type, du matériau et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Surface solide

Pierre reconstituée

Marbre de culture

Matériel

Trihydrate d’alumine

Carbonate de calcium

Résines

Pierre naturelle/Quartz

Utilisateur final

Non résidentiel

Résidentiel

Analyse / aperçus régionaux du marché des polymères coulés

Le marché des polymères coulés est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, matériau et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des polymères coulés sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché des polymères coulés en raison de l’industrialisation rapide de pays comme la Chine, l’Inde et le Japon. La croissance des industries manufacturières et le plus grand nombre de bâtiments résidentiels et commerciaux dans cette région stimulent le marché.

L’Amérique du Nord continuera de projeter le taux de croissance annuel composé le plus élevé au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de l’augmentation de la demande de polymères coulés provenant d’unités de construction non résidentielles telles que les centres commerciaux et les complexes commerciaux, les hôpitaux, les bureaux, les toilettes publiques et les écoles. dans cette région .

