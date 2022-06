Le marché des polymères biorésorbables connaîtra un taux de croissance énorme de 15,1% d’ici 2029

Le marché des polymères biorésorbables devrait connaître une croissance du marché à un taux de 15,1% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché des polymères biorésorbables fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision. tout en apportant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation de la demande du produit pour diverses applications de soins de santé accélère la croissance du marché des polymères biorésorbables.

Les polymères biorésorbables, également appelés polymères biodégradables ou biorésorbables, font référence à un composé largement utilisé dans le secteur de la santé car il est capable d’être absorbé en toute sécurité par l’organisme. Il n’est pas nécessaire que ces polymères soient déchaumés lorsqu’ils sont plantés sur le corps. L’acide polylactique, l’acide polyglycolique et la polycaprolactone sont connus pour être l’un des polymères biorésorbables les plus connus.

L’augmentation du nombre d’ interventions chirurgicales à travers le monde est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des polymères biorésorbables. La forte demande pour ces polymères, car ils peuvent être facilement dissous dans les fluides corporels sans provoquer d’effets secondaires résiduels, et l’augmentation de la demande dans les applications d’administration de médicaments accélèrent la croissance du marché. La forte utilisation du produit dans les applications biomédicales telles que les prothèses et le remplacement des articulations endommagées, entre autres, et le scénario de remboursement favorable influencent davantage le marché. De plus, la forte augmentation des investissements, les réglementations gouvernementales favorables, la forte augmentation des investissements et le nombre croissant de patients orthopédiques affectent positivement le marché des polymères biorésorbables. De plus, l’émergence de l’électrospinning et de l’impression 3D les technologies offrent des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

D’autre part, le coût plus élevé des polymères biorésorbables que celui des polymères conventionnels et le manque de mesures de contrôle de la qualité dans les pays en développement devraient entraver la croissance du marché. L’augmentation de la préférence pour les chirurgies mini-invasives et le cadre réglementaire strict pour les dispositifs médicaux devraient défier le marché des polymères biorésorbables au cours de la période de prévision 2022-2029.

Les principaux acteurs du marché des polymères biorésorbables sont : Corbion, Poly-Med, Foster Corporation, Evonik Industries AG., Sigma-Aldrich, Mar-Lee Companies, LACTEL Absorbable Polymers, DSM, PCAS, Galatea Surgical, Edge Design Services, Degradable Solutions, Amplitude Systems, MAST Bio Surgery, KLS-Med, Sunwin Chemicals, Amino, Stepan Company, KAO Corporation, American Crystal Sugar, Wickham, Repsol, Carclo, Borealis Borouge, Nelipipak et Albis, entre autres.

En outre, le rapport persuasif sur le marché des polymères biorésorbables donne un aperçu de la croissance des revenus et de l'initiative de développement durable. Le rapport étudie une évaluation à grande échelle des prévisions et des restrictions de croissance du marché. Ce rapport englobe également toutes les données qui couvrent la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements, les moteurs du marché et les contraintes du marché qui sont basés sur l'analyse SWOT.

Une évaluation approfondie des acteurs importants qui fonctionnent sur le marché des polymères biorésorbables et de leur placement en plus de leur contribution au marché, de leur portefeuille d’investissement et de quelques autres informations est soulignée dans le dossier de l’étude. De plus, le rapport inclut des mises à niveau récentes, les demandes du marché des polymères biorésorbables et des méthodes commerciales critiques qui aident l’entreprise ainsi que les entreprises opérant à l’intérieur. De même, le dossier fournit une analyse approfondie de leurs nouvelles fusions, investisseurs, parties prenantes et acquisitions qui auront un effet énorme sur l’espace de l’industrie des polymères biorésorbables au cours des prochaines années.

Ce rapport sur le marché des polymères biorésorbables fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des polymères biorésorbables, contactez Data Bridge Market Research pour une note d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Étendue du marché mondial des polymères biorésorbables et taille du marché

Le marché des polymères biorésorbables est segmenté en fonction du produit et de l’application. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour vous aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du produit, le marché des polymères biorésorbables est segmenté en acide polylactique (PLA) , acide polyglycolique (PGA) , poly (acide lactique-co-glycolique) (PLGA), polycaprolactone (PCL) et autres. L’acide polylactique (PLA) est ensuite segmenté en acide poly(l-lactique) (PLLA) et acide poly-d,l-lactique (PDLLA).

Sur la base de l’application, le marché des polymères biorésorbables est segmenté en administration de médicaments, dispositifs orthopédiques et autres. L’administration de médicaments est en outre segmentée en parentérale, orale et autres. Les appareils orthopédiques sont en outre segmentés en traumatismes, hanche, genou, colonne vertébrale, blessures sportives et autres.

