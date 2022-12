Le marché des polymères biodégradables monterait en flèche jusqu’à 1 515,59 millions USD d’ici 2029.

Les polymères biodégradables ont de nombreuses applications dans de nombreuses industries telles que le textile, les biens de consommation, l’emballage, l’agriculture et l’horticulture. Les polymères biodégradables sont avantageux par rapport aux polymères non biodégradables car ils ont moins d’effets secondaires, sont moins toxiques, maintiennent la stabilisation du médicament et aident à améliorer l’observance du patient. Les polymères biodégradables trouvent progressivement des utilisations dans des applications de niche telles que les produits d’hygiène, l’industrie du gaz de schiste et les engins de pêche, entre autres applications, elles devraient constituer une opportunité pour le marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des polymères biodégradables devrait subir un TCAC de 8,44 % au cours de la période de prévision. Cela indique que la valeur de marché, qui était de 792,62 millions USD en 2021, grimperait jusqu’à 1 515,59 millions USD d’ici 2029. En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production et une capacité géographiquement représentées par l’entreprise, des configurations de réseau de distributeurs et de partenaires, une analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et une analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Définition du marché

Les polymères biodégradables sont une classe différente de polymères qui se décomposent après leur objectif prévu par le processus de décomposition bactérienne pour aboutir à des dérivés naturels tels que la biomasse, les gaz (CO2, N2), l’eau et les sels inorganiques. Ces polymères se trouvent à la fois synthétiquement et naturellement. , et se composent en grande partie de groupes fonctionnels amide, ester et éther. Ces polymères se décomposent dans des conditions anaérobies ou aérobies en présence de micro-organismes/enzymes.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des polymères biodégradables sont :

Cereplast (États-Unis)

NatureWorks LLC, (États-Unis)

Smurfit Kappa (Irlande)

Mondi (Royaume-Uni)

Westrock Company (États-Unis)

Géorgie-Pacifique (États-Unis)

Hosgör Plastik (Turquie)

Evonik Industries (Allemagne)

Mitsubishi Gas Chemical Company Inc, (Japon)

Bio-On.it (Italie), Toyobo Co. Ltd. (Japon)

TEIJIN limitée (États-Unis)

Avient Corporation (États-Unis)

Tate & Lyle (Royaume-Uni)

Hiusan Biosciences (États-Unis)

Kaneka Corporation (Japon)

BEWI (Norvège)

Bioplastique Green Dot (États-Unis)

Solvay (Belgique)

Trinseo (États-Unis)

Rendement10 Bioscience, Inc. (États-Unis)

Solutions 4 Plastique (Royaume-Uni)

DuPont (États-Unis)

Impact du COVID-19 sur le marché des polymères biodégradables

Plusieurs industries ont été négativement affectées pendant la pandémie de Covid-19 dans le monde entier. Cette épidémie a perturbé les opérations de la chaîne de fabrication et de la chaîne d’approvisionnement en raison de plusieurs blocages, ainsi que d’autres restrictions imposées par le gouvernement dans le monde entier. Il en va de même pour le marché mondial des polymères biodégradables. De plus, la demande des consommateurs a également diminué par la suite, ce qui supprime les produits non essentiels de leurs budgets respectifs, mais a augmenté la demande de commerce en ligne. Cependant, alors que les autorités gouvernementales respectives commencent à lever ces blocages, le marché des polymères biodégradables devrait se redresser en conséquence.

Impact attendu du ralentissement économique sur les prix et la disponibilité des produits

Lorsque l’activité économique ralentit, les industries commencent à souffrir. Les effets prévus du ralentissement économique sur les prix et l’accessibilité des produits sont pris en compte dans les rapports d’analyse du marché et les services de renseignement fournis par DBMR. Grâce à cela, nos clients peuvent généralement garder une longueur d’avance sur leurs concurrents, projeter leurs ventes et leurs revenus et estimer leurs dépenses de profits et pertes.

Développement récent

En avril 2021, NatureWorks a déclaré un nouveau partenariat stratégique avec IMA Coffee, cette société est un leader du marché de l’emballage et de la manutention du café. Ce partenariat vise à accroître la portée du marché des gobelets K compostables hautement performants en Amérique du Nord.

En février 2020, Fabbri Group (Italie) et BASF ont créé une joint-venture pour développer une solution écologique pour le film alimentaire utilisé dans les emballages de produits frais. Le film sera utilisé dans les fruits de mer, l’emballage de la viande et les fruits et légumes frais. Il sera fabriqué par Ecovio de BASF avec le bioplastique du groupe Fabbri et augmentera la demande de plastiques biodégradables dans les applications d’emballage.

Portée du marché mondial des polymères biodégradables

Le marché des polymères biodégradables est segmenté en fonction du type, du substrat, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Acide polylactique (PLA)

Amidon

Succinate de polybutylène (PBS)

Polyhydroxyalcanoates (PHA)

Autres

Substrat

Papier et carton

Films cellulosiques

Autres

Application

Emballage rigide

Emballage souple

Emballage liquide

Autres

Utilisateur final

Emballage

Emballage rigide

Emballage souple

Biens de consommation

Appareils électriques

Appareils électroménagers

Autres

Textiles

Textile médical et sanitaire

Soins personnels, vêtements et autres textiles

Agriculture et horticulture

Bandes et films de paillis

Autres

Analyse/aperçus régionaux du marché des polymères biodégradables

Le marché des polymères biodégradables est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, substrat, application et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des polymères biodégradables sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Europe domine le marché des polymères biodégradables au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison des progrès technologiques et des initiatives gouvernementales dans cette région.

L’Asie-Pacifique continuera de projeter le taux de croissance annuel composé le plus élevé pour cette période en raison de la prise de conscience de l’utilisation de plastiques biodégradables comme substitut viable aux plastiques conventionnels et dépend fortement de la sensibilité au prix des matières premières dans cette région.



