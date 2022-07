Le marché des polymères biodégradables atteindra 1 288,86 millions USD d’ici 2027 | Taille, partage, tendances et prévisions

Le document d’étude de marché sur les polymères biodégradables offre une analyse approfondie du marché pour prospérer dans cet environnement concurrentiel. L’analyse et la discussion des tendances importantes de l’industrie, de la taille du marché et des estimations de parts de marché sont mentionnées dans le rapport. De plus, ce rapport de marché donne aux clients des idées sur les moteurs et les contraintes du marché extraites de l’analyse SWOT et fournit également toutes les projections du TCAC pour l’année historique 2020, l’année de base 2021 et la période de prévision 2022-2027. Le marché gagnant des polymères biodégradablesLe rapport est une étude de marché professionnelle et détaillée axée sur les moteurs primaires et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l’analyse géographique.

Le marché des polymères biodégradables atteindra une valorisation estimée à 1 288,86 millions USD d’ici 2027 tout en enregistrant cette croissance à un taux de 15,60% pour la période de prévision de 2020 à 2027. Le rapport sur le marché des polymères biodégradables analyse la croissance, qui est actuellement due au demande croissante de solutions d’emballage réutilisables et respectueuses de l’environnement.

Analyse et aperçu du marché : marché mondial des polymères biodégradables

L’augmentation des progrès industriels et des normes standard pour les méthodes d’emballage et l’utilisation ciblée de polymères biodégradables propulsent la croissance de l’industrie. La préférence pour les substances respectueuses de l’environnement dans les entreprises d’emballage, ainsi que dans l’industrie textile, sont les déterminants stimulants de l’activité des polymères biodégradables. En outre, l’avancement urbain croissant et les changements de style de vie, le bien-être, la conscience environnementale et les penchants des clients pour des repas frais et prêts à manger accompagnés de techniques d’emballage appropriées sont les déterminants essentiels qui influencent avec force l’augmentation de l’activité mondiale. Les dépenses énormes en polymères biodégradables, corrélées à différents polymères, devraient freiner la croissance du marché.

Paysage concurrentiel

Des acteurs de premier plan assistent à une concurrence accrue sur le marché, car le marché a connu un développement immense en termes d’innovation et de progrès technologique. En raison de l’application améliorée dans différentes industries d’utilisation finale, les entreprises du marché recherchent une réduction des coûts pour les rendre plus accessibles.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport sur le marché des polymères biodégradables

Biopac India Corporation Ltd.

Smurfit Kappa Group

Mondi Group

BASF SE

WestRock Company

Georgia-Pacific.

Metabolix, Inc.

Cereplast Inc.

NatureWorks LLC

Mitsubishi Chemical Corporation Biome Bioplastics

Ce rapport sur le marché des polymères biodégradables fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l'analyse import-export, l'analyse de la production, l'optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, la impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Étendue du marché mondial des polymères biodégradables et taille du marché

Le marché des polymères biodégradables est segmenté en fonction du type, du substrat et de l’application. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour vous aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché des polymères biodégradables est segmenté en PLA, amidon, PBS, PHA et autres.

Sur la base du substrat, le marché des polymères biodégradables est segmenté en papier et carton, films de cellulose et autres.

Sur la base de l’application, le marché des polymères biodégradables est segmenté en emballages rigides, emballages souples, emballages liquides et autres.

Analyse au niveau du pays du marché

des polymères biodégradables Le marché des polymères biodégradables est analysé et les informations sur la taille et le volume du marché sont fournies par pays, type, substrat et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Europe devrait dominer l’activité du marché des polymères biodégradables au cours de la période de prévision de 2020 à 2027, en raison des progrès technologiques et des initiatives gouvernementales.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites de production et les volumes, l’analyse des importations-exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières et l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, de l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

