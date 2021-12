Le marché des points d’accès Wi-Fi se remet de l’épidémie de Covid-19 – Plus de détails sur les principaux acteurs et les analyses futures

Un point d’accès Wi-Fi est un emplacement physique qui permet aux gens de se connecter à Internet via la technologie sans fil (WLAN) sur leurs smartphones ou ordinateurs portables. Le Wi-Fi est couramment utilisé dans les lieux publics tels que les bibliothèques, les aéroports, les hôtels et les cafés. Une utilisation accrue des téléphones mobiles et des appareils intelligents, la croissance de l’utilisation des points d’accès Wi-Fi par les secteurs de la vente au détail, de l’hôtellerie et de l’éducation, et l’adoption du Wi-Fi par les opérateurs de réseau pour le déchargement du trafic de données sont les principaux facteurs de croissance du marché.

Les principaux acteurs du marché des points d’accès Wi-Fi :

• Alcatel-Lucent S.A.

• Réseaux Aptilo

• Réseaux d’Aruba

• Boingo Wireless, Inc

• Systèmes Cisco Inc

• ipass, Inc

• Netgear Inc

• Réseaux Nokia

• Réseaux Ruckus

• Ericsson

Les points discutés dans le rapport sont les principaux acteurs du marché impliqués sur le marché tels que les fabricants, les fournisseurs de matières premières, les fournisseurs d’équipements, les utilisateurs finaux, les commerçants, les distributeurs, etc. Le profil complet des entreprises est mentionné. Et la taille du marché, la capacité, la production, le prix, les revenus, le coût, le brut, la marge brute, le volume des ventes, le chiffre d’affaires, la consommation, le taux de croissance, l’importation, l’exportation, l’offre, les stratégies futures et les développements technologiques qu’ils font sont également inclus dans le rapport.

Le rapport comprend également les profils des principales sociétés du marché des points d’accès Wi-Fi ainsi que leur analyse SWOT et leurs stratégies de marché. En outre, le rapport se concentre sur les principaux acteurs de l’industrie avec des informations telles que les profils d’entreprise, les composants et les services offerts, les informations financières des 3 dernières années, les développements clés au cours des cinq dernières années.

Les segments et sous-sections du marché des points d’accès Wi-Fi sont présentés ci-dessous :

Impact du Covid-19 et analyse globale –

• Par logiciel (logiciel de sécurité Wi-Fi, gestion des points d’accès dans le cloud, gestion centralisée des points d’accès, logiciel de facturation des points d’accès Wi-Fi) ; Service (services de conseil, services d’installation et d’intégration, services gérés, service professionnel) ; Composant (périphériques de point d’accès mobile, passerelles de point d’accès sans fil, contrôleurs de point d’accès sans fil) ; Application (entreprises, gouvernement, fournisseur de services réseau)

La pandémie de COVID-19 IMPACT affecte négativement les économies et les industries de divers pays en raison des blocages et des interdictions de voyager imposés par le gouvernement et des fermetures d’entreprises. Les biens de consommation sont l’une des principales industries souffrant de graves perturbations telles que des ruptures de chaîne d’approvisionnement, des annulations d’événements technologiques et des fermetures de bureaux. La fermeture de diverses usines et usines en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique a restreint la chaîne d’approvisionnement mondiale et a eu un impact négatif sur les activités de fabrication, les calendriers de livraison et les ventes de produits. En outre, diverses entreprises ont déjà prédit d’éventuels retards dans les livraisons de produits et une baisse des ventes futures de leurs produits.

Principaux points clés du marché des points d’accès Wi-Fi

• Aperçu du marché des points d’accès Wi-Fi

• Concurrence sur le marché des points d’accès Wi-Fi

• Marché des points d’accès Wi-Fi, revenus et tendance des prix

• Analyse du marché des points d’accès Wi-Fi par application

• Profils d’entreprises et chiffres clés du marché des points d’accès Wi-Fi

• Dynamique du marché

• Méthodologie et source de données

