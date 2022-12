Le marché des plats cuisinés surgelés observera une croissance importante d’ici 2029, taille, part, tendances, demande, prévisions de croissance, segmentation et perspectives de revenus

» Le rapport d’enquête sur le marché des plats cuisinés surgelés comprend les informations de marché les plus récentes avec lesquelles les entreprises peuvent avoir une analyse approfondie de l’industrie du marché des plats cuisinés surgelés et des tendances futures. Avec les statistiques de marché couvertes dans le rapport, il est devenu facile d’obtenir une perspective globale pour le commerce international.En identifiant les stratégies marketing de leurs rivaux, les entreprises peuvent mettre en place des idées innovantes et des objectifs de vente remarquables qui leur permettent finalement d’obtenir un avantage concurrentiel sur ses concurrents.Ainsi, le rapport fiable sur le marché des plats cuisinés surgelés fonctionne comme un outil crucial pour augmenter dans les activités commerciales, un travail qualitatif effectué et des bénéfices accrus.

Le rapport d’étude de marché sur les plats cuisinés surgelés est très essentiel car il aide les entreprises à prendre des mesures décisives pour faire face aux menaces sur le marché de niche. Ce rapport d’étude de marché fournit également des informations détaillées sur les marchés ou les clients cibles. De plus, le rapport illustre les valeurs du TCAC pour les années historiques 2020, l’année de base 2021 et les prévisions pour les années 2022-2029. La période de prévision semble également très optimiste pour le marché des plats cuisinés surgelés et l’industrie du marché des plats cuisinés surgelés. Le document commercial du marché des plats cuisinés surgelés contient des données statistiques représentées à l’aide de graphiques, de tableaux ou de tableaux, ce qui facilite la compréhension des utilisateurs finaux.

Analyse et perspectives du marché des plats préparés surgelés

Le marché mondial des plats cuisinés surgelés connaît une croissance plus rapide, en raison du mode de vie trépidant des consommateurs. Le nombre croissant d’individus modifiant leurs habitudes alimentaires et adoptant une alimentation nutritionnelle équilibrée et un mode de vie actif est un élément majeur de la croissance de l’industrie des plats préparés surgelés. Les gens du monde entier ont des modes de vie trépidants et préfèrent donc les plats cuisinés pour économiser de l’énergie et du temps, ce qui profite à la croissance du marché. Cependant, les prix élevés des plats cuisinés surgelés pourraient freiner la croissance du marché.

Diverses entreprises prennent des décisions stratégiques, telles que le lancement de plats cuisinés surgelés innovants et l’acquisition d’autres entreprises pour améliorer leur part de marché. En conséquence, le marché mondial des plats cuisinés surgelés est en croissance rapide. La consommation croissante de poulet, de bœuf et de fruits de mer congelés ouvrira de nouvelles opportunités pour le marché mondial. En revanche, la concurrence entre les acteurs du marché peut remettre en cause la croissance du marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial des plats cuisinés surgelés augmentera à un TCAC de 5,4 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019-2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions de dollars Segments couverts Par type (mélanges de riz surgelés, mélanges alimentaires de quinoa surgelés, pizza surgelée, pâtes surgelées, roulés et roulés surgelés, collations surgelées, crème glacée surgelée, yaourt glacé, gâteaux surgelés, sorbet et sorbet surgelés, crème anglaise surgelée, boissons surgelées, produits salés surgelés Et soupe congelée, produits laitiers congelés, produits de poulet congelés, produits de fruits de mer congelés, etc.), technologie de catégorie (biologique et conventionnelle) (congélation rapide/congélation rapide individuelle (IQF), congélation à bande, congélation assistée par haute pression, etc. ), utilisateur final (secteur de la restauration et ménages), technique d’emballage (technique et équipement de congélation et emballage et canal de distribution des plats cuisinés surgelés (détaillants en magasin et hors magasin) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Suède, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Suisse, Russie, Pologne, Turquie, Reste de l’Europe, Japon, Indonésie, Chine, Philippines, Inde, Corée du Sud, Australie , Thaïlande, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Singapour, reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Koweït, Qatar, Oman et reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts McCain Foods Limited, Kraft Foods, Kellogg’s Company, Tyson Foods, Inc., Nomad Foods, Grupo Virto, Ajinomoto Co., Inc., Gulf West Company, Sidco Foods Trading LLC, Al Kabeer Group ME, JBS Foods, Mosaic Foods, AdvancePierre , Wawona, Nestlé, General Mills Inc., Conagra Brands, Inc., Amy’s Kitchen, Inc., Safco International Gen. Trading Co. LLC, Hakan Agro DMCC, Dr. Oetker, Schwan’s Home Delivery, BRF Global.

Définition du marché

Les plats préparés surgelés sont généralement cuits et emballés dans une usine. Ce processus comprend le chauffage des ingrédients et leur conditionnement dans des récipients. Une fois le repas préparé et placé dans un congélateur pour refroidir, ils sont appréciés des consommateurs car ils offrent un menu varié et sont pratiques à préparer. Les repas congelés peuvent contenir une entrée de viande, un légume et des aliments à base d’amidon tels que des pâtes et de la sauce. Certains plats surgelés sont préparés spécifiquement pour les végétariens ou les personnes ayant certains besoins alimentaires. La fabrication d’un tel produit nécessite une attention particulière de la part du robot culinaire.

Dynamique du marché mondial des plats cuisinés surgelés

Conducteurs

Préférence croissante pour les aliments biologiques prêts à consommer

Les aliments prêts à manger sont devenus l’une des sections les plus diversifiées de l’industrie mondiale des plats cuisinés ces dernières années. Une croissance des modèles de commodité et une augmentation de la demande de repas biologiques ont entraîné un besoin croissant de repas emballés surgelés biologiques. Le secteur des aliments et des boissons surgelés biologiques est une autre étape pour les consommateurs en déplacement, offrant tout, des bonbons surgelés aux apéritifs et aux repas. Les plats cuisinés surgelés biologiques sont appréciés des consommateurs en raison de leur absence de contamination microbiologique et fongique. De plus, les avantages nutritionnels et sanitaires offerts par les plats cuisinés surgelés biologiques ont entraîné la croissance de la demande du marché. Ainsi, pour séduire un plus grand consommateur à la recherche de santé et de saveurs, les fabricants d’aliments emballés surgelés intègrent également des avantages nutritifs au goût, ce qui conduit à la croissance du marché mondial des plats cuisinés surgelés.

Le changement de mode de vie et d’alimentation des consommateurs

Dans le monde en mouvement rapide, la moitié de la population préfère les plats cuisinés qui aident les consommateurs à économiser du temps et des efforts dans la préparation des repas. En raison d’une vie rapide et trépidante, le mode de consommation des consommateurs passe des aliments crus aux plats cuisinés. De plus, l’urbanisation rapide et l’évolution du mode de vie des populations augmentent la demande de plats cuisinés surgelés. En raison de l’évolution constante du mode de consommation des consommateurs, les aliments pratiques ont considérablement augmenté à l’échelle mondiale en raison de la prise de conscience croissante de la santé des consommateurs et de l’augmentation des modes de vie urbains. Parallèlement à cela, les consommateurs évoluent vers une configuration d’entreprise en évolution rapide qui diversifie leurs habitudes alimentaires en raison d’une disponibilité moindre et d’une charge de travail accrue. Les plats préparés surgelés sont faciles à cuisiner, facilement disponibles, abordables et accessibles, ce qui en fait une solution intelligente pour répondre aux besoins nutritionnels quotidiens des consommateurs. La sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et au bien-être accélère l’adoption d’un mode de vie sain, augmente l’acceptation de modes de vie positifs et la consommation d’aliments surgelés sains, qui ont conservé des nutriments, fait avancer le marché des plats cuisinés surgelés.

Des opportunités

Un nombre croissant d’initiatives prises par les fabricants d’acides aminés

Une augmentation du nombre d’initiatives prises par les fabricants de plats cuisinés surgelés, telles que les lancements de produits, l’expansion, la levée de fonds, etc., créera une excellente opportunité pour la croissance du marché mondial des plats cuisinés surgelés. La demande de plats cuisinés surgelés augmente chez les consommateurs en raison de l’horaire chargé, de l’augmentation du revenu disponible et de la demande croissante de produits alimentaires prêts à consommer pour gagner du temps en cuisine. La demande croissante des consommateurs pour les plats cuisinés surgelés permet aux fabricants de lancer de nouveaux produits sur le marché, d’agrandir leur usine de fabrication et d’augmenter les investissements pour fabriquer différents produits de plats cuisinés surgelés pour divers utilisateurs finaux.

Réponses aux questions clés dans le rapport sur le marché mondial des plats cuisinés surgelés: – Quel sera le taux de croissance du marché, aperçu et analyse par type de marché mondial Plats cuisinés surgelés en 2029? Quels sont les facteurs clés qui animent l’analyse par applications et par pays du marché mondial des plats cuisinés surgelés ? Que sont les dynamiques, cet aperçu comprend une analyse de la portée et une analyse des prix des principaux profils de fournisseurs du marché mondial ? Qui sont les opportunités, les risques et la force motrice du marché mondial des plats préparés surgelés Quelles sont les opportunités et les menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché mondial Plats cuisinés surgelés? Aperçu des activités par type, applications, marge brute et part de marché Quelles sont les opportunités du marché mondial, le risque de marché et l’aperçu du marché du marché? Les principales questions auxquelles répond ce rapport de recherche : Qui sont les clients cibles du marché mondial des plats cuisinés surgelés

Quelles stratégies de vente sont utiles pour augmenter les ventes dans le monde ?

Quels sont les défis, les risques et les menaces auxquels sont confrontées les entreprises ?

Quelle est la structure tarifaire dans plusieurs régions ?

Qui sont les principaux acteurs clés du marché mondial Plats cuisinés surgelés?

Quelle est la taille du marché mondial Plats préparés surgelés?

Quels sont les moteurs internes et externes et les facteurs de restriction du marché mondial Plats cuisinés surgelés?

