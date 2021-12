Le marché des plates-formes de communication cloud est en plein essor avec 25,3% du TCAC d’ici 2028 – NetFortris, Vonage, Plivo, Telestax, TWILIO, Intrado

Les plates-formes de communication cloud permettent aux développeurs de modifier l’interface de programme d’application (API), leur permettant ainsi de décider de l’interaction des produits de la plate-forme de communication cloud avec les fonctionnalités SMS, voix, vidéo et vérification. La tendance croissante à apporter votre propre appareil (BYOD) en mettant l’accent sur l’offre d’options de travail flexibles favorise la croissance du marché des plateformes de communication en nuage. L’augmentation des politiques BYOD sur le lieu de travail surcharge les réseaux de communication sur les lieux de travail, et le déploiement de plates-formes de communication cloud aide à résoudre les problèmes de congestion du réseau. L’augmentation de la demande d’appareils connectés et l’augmentation de l’adoption de l’IoT (Internet des objets) et des services basés sur le cloud sont des facteurs majeurs qui stimulent la croissance du marché. Par ailleurs,

Le marché des plateformes de communication en nuage devrait passer de 4 632,3 millions de dollars US en 2021 à 22 408,5 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il augmentera à un TCAC de 25,3 % entre 2021 et 2028.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des plateformes de communication cloud

La crise du COVID-19 a affecté diverses industries dans le monde de manière négative et, par conséquent, l’économie mondiale a fait face à une crise en 2020 et elle se poursuit en 2021 également. Cependant, quelques secteurs, tels que la vidéoconférence, le déploiement dans le cloud et la virtualisation des postes de travail, subissent un impact positif de l’épidémie de COVID-19. Avec les mesures de verrouillage et l’interdiction de voyager des individus, la politique de travail à domicile a été largement acceptée à travers le monde. Il a propulsé la croissance du marché des plateformes de communication cloud.

Perspectives stratégiques

Les acteurs opérant sur le marché des plateformes de communication cloud adoptent des stratégies telles que des fusions, des acquisitions et des initiatives de marché pour maintenir leurs positions sur le marché. Quelques développements par des acteurs clés sont énumérés ci-dessous :

En août 2021, 8×8, Inc. a signé un accord de distribution stratégique avec SYNNEX Corporation, l’un des principaux fournisseurs de services de distribution, de conception de systèmes et d’intégration pour l’industrie technologique. Selon les termes de l’accord, 8×8 fournit 8×8 XCaaS (eXperience Communications as a Service) à la communauté de partenaires de SYNNEX composée de revendeurs traditionnels à valeur ajoutée (VAR), de fournisseurs de services gérés (MSP) et d’intégrateurs de systèmes. En juin 2021, Avaya et RingCentral Inc. ont lancé une large gamme de nouvelles fonctionnalités pour la solution Avaya Cloud Office by RingCentral Unified Communications as a Service (UCaaS), y compris de nombreuses améliorations spécifiques aux appareils Avaya permettant une migration facile, des vidéos supplémentaires et d’autres extensions. caractéristiques.

8X8, INC. ; Avaya Inc. ; Appel au feu ; Cisco Systems, Inc. ; NetFortris ; Vonage; Plivo Inc. ; Telestax, Inc. ; TWILIO INC.; et Intrado font partie des principales entreprises opérant sur le marché des plateformes de communication cloud.

Le secteur de l’externalisation des processus métier (BPO) est connu comme le flux à la croissance la plus rapide de l’industrie des services informatiques (ITES). Sa croissance est principalement attribuée aux économies d’échelle, à l’atténuation des risques commerciaux, à l’avantage des coûts, à l’amélioration de l’utilisation et à une compétence supérieure. Les services externalisés sont mieux fournis avec l’utilisation du cloud. L’adoption des plates-formes de communication cloud permet de réduire les coûts pour les BPO, tout en améliorant la qualité et l’actualité des données. Le besoin croissant d’une grande flexibilité/évolutivité parmi les entreprises a augmenté le taux d’adoption des solutions et services de plateforme de communication cloud, ce qui constitue une énorme opportunité pour les fournisseurs de plateforme. La présence de plusieurs acteurs mondiaux dans le secteur BPO offre des opportunités lucratives pour la croissance du marché.

De plus, le BPO bénéficie grandement de l’intégration du cloud computing. Les fournisseurs de services BPO peuvent tirer parti des avantages du cloud computing en réduisant le temps de traitement des processus métier à forte intensité de données des organisations et en offrant un flux de travail de traitement des données dans un délai d’exécution compact. Les Cloud BPO sont également très avantagés en termes de flexibilité pour ajouter facilement de nouvelles fonctions et fonctionnalités à leurs systèmes et répondre efficacement aux demandes changeantes des clients. Les plates-formes cloud offrent aux BPO une alternative agile et élastique en éliminant la pression de la concurrence à venir sur le marché. En raison de ces avantages offerts par le Cloud BPO, les entreprises de tous les secteurs préfèrent externaliser leurs processus métier à des fournisseurs de services Cloud BPO. Cela contribue à la croissance du marché.

