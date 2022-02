Le marché des plateformes de volontariat d’entreprise connaîtra une croissance massive d’ici 2027 | Alaya SA, Benevity, Bright Funds

Les prévisions du marché mondial de la plateforme de volontariat d’entreprise jusqu’en 2027 sont la dernière étude de recherche publiée par The Insight Partners évaluant l’analyse du côté des risques du marché, mettant en évidence les opportunités et tirant parti d’un soutien à la prise de décision stratégique et tactique. Le rapport fournit des informations sur les tendances et le développement du marché, les moteurs de croissance, les technologies et l’évolution de la structure d’investissement du marché mondial de la plateforme de volontariat d’entreprise. Certains des acteurs clés présentés dans l’étude sont Alaya SA, Benevity, Inc., Bright Funds, Inc., Maximus Life LLC, Neighborly Limited, Oracle Corporation, Blackbaud, Inc., Goodera, Galaxy Digital, Samaritan Technologies.

Le marché des plateformes de volontariat d’entreprise devrait passer de 731,7 millions de dollars US en 2020 à 1 359,7 millions de dollars US d’ici 2027 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 9,3 % de 2020 à 2027.

La mise en œuvre d’une plateforme de volontariat virtuel pour l’engagement des employés est attribuable à la croissance du marché. Le volontariat virtuel est une autre plate-forme que les entreprises avisées utilisent pour étendre leurs offres philanthropiques aux employés et leurs efforts de RSE. Le volontariat virtuel permet aux volontaires d’offrir des services via des smartphones, des ordinateurs, des tablettes ou d’autres appareils connectés. Grâce au volontariat virtuel, les employés peuvent soutenir en ligne des organisations qu’ils soutiennent déjà sur place. D’autres employés qui ne peuvent pas aider sur place dans une organisation à but non lucratif ou une école ont la possibilité de faire du bénévolat en ligne en raison de la commodité. Compte tenu des contraintes de temps et des frontières géographiques, la plate-forme de volontariat virtuel peut mettre en relation des volontaires de nombreuses compétences, origines et cultures qui peuvent ne pas être accessibles localement, optimisant ainsi les ressources d’une organisation. Ce type de bénévolat offre un soutien supplémentaire en partageant les informations des participants avec leurs communautés et entreprises, en créant un réseau de soutien.

Aperçu du marché de la plate-forme de volontariat d’entreprise :

l’étude fournit des perspectives complètes essentielles pour maintenir à jour les connaissances du marché, segmentées par sur site, cloud, PME, grandes entreprises et plus de 18 pays à travers le monde, ainsi que des informations sur les acteurs émergents et majeurs. Si vous souhaitez analyser différentes entreprises impliquées dans l’industrie de la plateforme de volontariat d’entreprise en fonction de votre objectif ou de votre géographie, nous proposons une personnalisation en fonction des besoins.

Les segments et la sous-section du marché de la plateforme de volontariat d’entreprise sont présentés ci-dessous :

l’étude est segmentée selon le type de déploiement suivant : sur site, la taille de l’organisation dans le cloud

est la suivante : PME, grandes entreprises

. Alaya SA, Benevity, Inc., Bright Funds, Inc., Maximus Life LLC, Neighborly Limited, Oracle Corporation, Blackbaud, Inc., Goodera, Galaxy Digital, Samaritan Technologies

Impact du COVID-19 sur le marché des plateformes de volontariat d’entreprise

Les États-Unis sont un marché de premier plan pour les plateformes de volontariat d’entreprise. L’épidémie de COVID-19 a gravement touché le pays en termes de cas confirmés et de décès signalés. Cela a affecté les fournisseurs de logiciels dans une certaine mesure en raison de la baisse de la demande pour leurs produits. Les fermetures d’entreprises ainsi que la distanciation sociale aux États-Unis, au Canada et au Mexique ont un impact sur l’adoption des plateformes de bénévolat d’entreprise. L’Amérique du Nord abrite un grand nombre d’entreprises technologiques, et l’impact de l’épidémie de COVID-19 devrait être modéré en 2020 et il devrait se poursuivre au premier trimestre de 2021. L’impact de COVID-19 est de courte durée. terme; il est susceptible de diminuer dans les années à venir.

Questions clés auxquelles répond cette étude

1) Qu’est-ce qui rend le marché des plateformes de volontariat d’entreprise réalisable pour un investissement à long terme?

2) Connaître les domaines de la chaîne de valeur où les acteurs peuvent créer de la valeur ?

3) Un territoire susceptible de connaître une forte augmentation de la croissance du TCAC et de l’année ?

4) Quelle région géographique aurait une meilleure demande de produits/services ?

5) Quelle opportunité le territoire émergent offrirait-il aux entrants établis et nouveaux sur le marché de la plateforme de volontariat d’entreprise ?

6) Analyse du côté des risques liés aux prestataires de services ?

7) Quels sont les facteurs influençant la demande de la plate-forme de volontariat d’entreprise dans les prochaines années ?

8) Quelle est l’analyse d’impact de divers facteurs sur la croissance du marché mondial de la plateforme de volontariat d’entreprise ?

9) Quelles stratégies des grands acteurs les aident à acquérir des parts de marché matures ?

10) Comment la technologie et l’innovation centrée sur le client apportent de grands changements sur le marché des plateformes de volontariat d’entreprise ?

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

