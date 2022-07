Le marché des plateformes de science des données et d’apprentissage automatique pourrait établir une nouvelle histoire de croissance épique d’ici 2022-2027

La dernière couverture de recherche sur le marché des plateformes de science des données et d’apprentissage automatique fournit un aperçu détaillé et une taille précise du marché. L’étude est conçue en tenant compte des tendances actuelles et historiques, du développement du marché et des stratégies commerciales adoptées par les leaders et les nouveaux acteurs de l’industrie entrant sur le marché. En outre, l’étude comprend une analyse approfondie des marchés mondiaux et régionaux ainsi qu’une ventilation de la taille du marché au niveau des pays afin d’identifier les lacunes et les opportunités potentielles pour mieux étudier l’état du marché, l’activité de développement, la valeur et les modèles de croissance.

Acteurs majeurs et émergents du marché des plates-formes de science des données et d’apprentissage automatique : –

Anaconda (États-Unis), Alteryx (États-Unis), Databricks (États-Unis), Dataiku (États-Unis), DataRobot (États-Unis), Datawatch (États-Unis), Domino Data Lab (États-Unis), Google (États-Unis), H2O.ai (États-Unis) IBM (États-Unis), KNIME (Suisse), MathWorks (États-Unis), Microsoft (États-Unis), RapidMiner (États-Unis), SAP (Allemagne), SAS (États-Unis), TIBCO Software (États-Unis),

L’étude de marché sur les plateformes de science des données et d’apprentissage automatique par AMA Research fournit un outil et une source essentiels aux parties prenantes de l’industrie pour comprendre le marché et d’autres aspects techniques fondamentaux, couvrant la croissance, les opportunités, les scénarios concurrentiels et les tendances clés des plateformes de science des données et d’apprentissage automatique. marché .

Les plates-formes de science des données et d’apprentissage automatique permettent aux entreprises de développer et de déployer leurs propres solutions de science des données et d’apprentissage automatique. Cette plate-forme fournit un flux de données en temps réel et un pipeline de données plus avancé pour redéfinir le Big Data en différentes catégories telles que les données exploitables et rapides. Ces plates-formes sont largement utilisées par les scientifiques des données, les analystes commerciaux, les ingénieurs de données et les développeurs dans différents domaines d’activité pour préparer les données, créer des modèles et opérationnaliser les analyses. Dans les années à venir, l’adoption de plates-formes de science des données et d’apprentissage automatique dans divers secteurs verticaux de l’industrie devrait augmenter de façon exponentielle. De plus, les progrès technologiques et la prolifération de la génération de données stimuleront la croissance du marché dans les années à venir.

En avril 2019, Google a introduit une plate-forme d’intelligence artificielle (IA) pour faciliter le développement de projets d’apprentissage automatique (ML). Cette plate-forme est intégrée à la chaîne d’outils pour faciliter la création et l’exécution d’applications ML.

Les segments et sous-sections intitulés du marché sont éclairés ci-dessous:

par taille d’organisation (petites et moyennes entreprises (PME), grandes entreprises), service (services gérés, services professionnels (formation et conseil, intégration et déploiement, support et Maintenance)), Déploiement (Cloud, On-premises), Fonctions (Marketing, Ventes, Logistique, Finance et Comptabilité, Support Client, Autres), Application (BFSI, Education et Gouvernement, Santé et Sciences de la Vie, Logistique et Transport, Fabrication, Pétrole et gaz, vente au détail, télécommunications et communications, autres)

Tendances du marché :

adoption de la technologie Big Data

Opportunités :

plus grande propension des entreprises à adopter des stratégies commerciales à forte intensité de données

Augmentation de l’adoption de la technologie Internet des objets (IoT)

Prolifération dans la génération de données

Moteurs du marché :

les entreprises se concentrent sur la facilité d’utilisation des méthodes pour stimuler leur activité

Besoin croissant d’extraire des informations approfondies à partir de données volumineuses pour obtenir un avantage concurrentiel

Augmentation de l’adoption des déploiements cloud

Défis :

Manque de main-d’œuvre suffisamment qualifiée

Quelques points de la table des matières :

Chapitre un : Aperçu du rapport

Chapitre deux : Tendances de croissance du marché mondial

Chapitre trois : Chaîne de valeur du marché des plates-formes de science des données et d’apprentissage automatique

Chapitre quatre : Profils des acteurs

Chapitre cinq : Analyse du marché des plates-formes mondiales de science des données et d’apprentissage automatique par Régions

Chapitre six: Analyse du marché des plates-formes de science des données et d’apprentissage automatique en Amérique du Nord par pays

Chapitre sept: Analyse du marché des plates-formes de science des données et d’apprentissage automatique en Europe par pays

Chapitre huit: Analyse du marché des plates-formes de science des données et d’apprentissage automatique en Asie-Pacifique par pays

Chapitre neuf: Milieu Analyse du marché des plates-formes de science des données et d’apprentissage automatique de l’Est et de l’Afrique par pays

Chapitre dix: Analyse du marché des plates-formes de science des données et d’apprentissage automatique en Amérique du Sud par pays

Chapitre onze: Segment de marché mondial des plates-formes de science des données et d’apprentissage automatique par types

Chapitre douze: Segment de marché mondial des plates-formes de science des données et d’apprentissage automatique par applications

Quels sont les facteurs de marché qui sont expliqué dans le rapport sur le marché des plates-formes de science des données et d’apprentissage automatique ?

– Développements stratégiques clés : développements stratégiques du marché, comprenant la R&D, le lancement de nouveaux produits, les fusions et acquisitions, les accords, les collaborations, les partenariats, les coentreprises et la croissance régionale des principaux concurrents.

– Principales caractéristiques du marché : y compris les revenus, le prix, la capacité, le taux d’utilisation des capacités, le brut, la production, le taux de production, la consommation, l’importation/exportation, l’offre/la demande, le coût, la part de marché, le TCAC et la marge brute.

– Outils analytiques : les outils analytiques tels que l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse SWOT, l’étude de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement ont été utilisés pour analyser la croissance des principaux acteurs opérant sur le marché.

En définitive, ce rapport vous donnera une perspective sans équivoque sur chaque réalité du marché sans avoir besoin de faire allusion à d’autres rapport de recherche ou une source d’information. Notre rapport vous donnera à tous les réalités du passé, du présent et du sort éventuel du marché concerné.

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie.

