Le marché des plateformes de marketing d’influence devrait atteindre 90 238,9 millions de dollars américains d’ici 2030 | TCAC : 30,81 % : Astute Analytica

Selon l’étude publiée par Astute Analytica, le marché mondial des plateformes de marketing d’influence devrait faire un bond en avant majeur dans ses revenus, passant de 8 393.4 millions de dollars US en 2021 à 90 238.9 millions de dollars US.d’ici 2030. Le marché enregistre un TCAC de 30.81% au cours de la période de prévision 2022-2030. Au cours des dernières années, les marques ont commencé à regarder au-delà des célébrités traditionnelles et ont collaboré avec des célébrités/influenceurs en ligne pour approuver leurs produits. Les portails de médias sociaux tels que Facebook, Instagram, YouTube et Pinterest sont perçus comme les plateformes idéales à des fins de marketing. La base d’utilisateurs en constante augmentation de ces applications de médias sociaux a aidé les spécialistes du marketing à accroître l’engagement des clients et à comprendre leurs points faibles via les interactions des influenceurs.

Le marché est principalement tiré par l’évolution des clients vers le contenu vidéo dans l’espace OTT. Avec l’utilisation croissante des smartphones et des réseaux 3G et 4G, la consommation vidéo a énormément augmenté ces dernières années. Par conséquent, les organisations conçoivent des stratégies marketing pour le streaming de contenu vidéo sur les canaux numériques. Selon une étude de Google en 2017, YouTube est le deuxième moteur de recherche le plus utilisé dans le monde. De plus, alors que l’audience de la télévision a diminué de 50 % parmi la tranche d’âge des 18 à 26 ans en 2017, le marketing basé sur la vidéo est passé de 63 % en 2017 à 81 % en 2018, selon les statistiques de Wyzowl. Par conséquent, les organisations sont incapables de cibler leurs consommateurs potentiels par les techniques de marketing traditionnelles et, par conséquent, s’orientent vers la technique du marketing d’influence qui leur permet de cibler des acheteurs potentiels. Cependant, le manque de capacités pour mesurer l’efficacité des campagnes entrave la croissance du marché.

Analyse de segmentation

Le type de composant logiciel domine le marché mondial des plateformes de marketing d’influence en 2021

Basé sur les composants, le marché est divisé en logiciels et services. Le composant logiciel a la part la plus élevée sur le marché mondial des plateformes de marketing d’influence en 2021 et on estime en outre qu’il continuera de dominer au cours de la période de projection. Les logiciels de marketing d’influence sont des outils en ligne qui facilitent le processus de marketing d’influence pour les marques.

La fonction de recherche, de découverte et d’intégration détient la plus grande part du marché mondial des plateformes de marketing d’influence

La fonction de recherche, de découverte et d’intégration détient la part de marché la plus élevée sur le marché des plateformes de marketing d’influence en termes de fonction. Les entreprises peuvent utiliser des outils de recherche et de découverte d’influenceurs pour localiser les bons ambassadeurs de marque à l’aide de diverses variables, telles que les données démographiques de l’audience, l’efficacité du contenu et les performances, ce qui permet d’économiser du temps et de l’argent par rapport aux recherches manuelles.

Les grandes entreprises dominent le marché des plateformes de marketing d’influence en 2021

Sur la base de la taille de l’entreprise, les grandes entreprises représentaient la part de revenus la plus élevée en 2021, en raison de la nécessité de déployer des stratégies de marketing plus rentables et efficaces. Le segment des petites et micro-entreprises devrait offrir des opportunités de croissance importantes au marché au cours de la période de prévision. En effet, les PME peuvent collaborer avec des micro et nano-influenceurs, ce qui les aide à accroître la notoriété de la marque et le trafic vers le site Web de l’entreprise à des prix abordables.

L’industrie des biens et services de consommation détient la part la plus élevée du marché mondial des plateformes de marketing d’influence

L’industrie des biens et services de consommation est l’industrie des utilisateurs finaux la plus élevée sur le marché mondial des plateformes de marketing d’influence en 2021 et devrait également dominer le marché au cours de la période de prévision. Parmi les biens et services de consommation, le secteur de la mode et de l’habillement détient la part la plus élevée. Le besoin croissant pour les marques de style de vie et de mode haut de gamme d’être plus accessibles pour les gens et de créer des interactions plus étroites avec eux conduit à l’adoption de telles pratiques publicitaires.

L’Amérique du Nord est la région la plus actionnaire sur le marché mondial des plateformes de marketing d’influence

L’Amérique du Nord domine le marché mondial des plateformes de marketing d’influence en 2021. La disponibilité d’un important vivier de talents dans le développement de plateformes, l’analyse basée sur l’IA et le marketing numérique dans la région offre un écosystème propice à la croissance du marché. L’ Asie-Pacifique enregistre le TCAC le plus élevé sur la période de prévision 2022-2030. Le nombre croissant d’utilisateurs de médias sociaux devrait améliorer le marché des plateformes de marketing d’influence dans la région Asie-Pacifique .

Attribut de rapport Des détails Valeur de la taille du marché en 2021 8 393,4 millions de dollars américains Perspectives du marché pour 2030 90 238,9 millions de dollars américains Croissance prévue du TCAC 30,81 % de 2022 à 2030 Année de référence 2021 Période de prévision 2022-2030 Principaux acteurs du marché Activate, Brandwatch, CreatorIQ, Grin et Impact Tech, Inc., entre autres. Segments couverts Par composant, par fonction (module), par plan d’abonnement, par taille d’entreprise, par industrie, par région Zones géographiques couvertes Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, Amérique latine Options de personnalisation Obtenez votre rapport personnalisé selon vos préférences. Demandez une personnalisation

Paysage concurrentiel

ACTIVATE est une technologie d’influence de bout en bout avec découverte, flux de travail, gestion des relations, mesure et une base opt-in de plus de 150 000 influenceurs. ACTIVATE est le partenaire de choix pour une variété de marques et d’agences qui couvrent tous les secteurs verticaux, tels que Brooks Brothers, Harmless Harvest, FabFitFun, Tinder, Walmart, Soylent, Rent the Runway, Levi’s, Dollar Shave Club, Estee Lauder , Reebok et plus .

Affable est une société de données à croissance rapide dans l’écosystème du marketing d’influence. C’est une solution de premier ordre pour les marques : elle fournit les outils pour pouvoir commercialiser à grande échelle tout en préservant une touche personnelle. Affable est une plateforme de marketing d’influence de bout en bout qui utilise l’apprentissage automatique et l’analyse de mégadonnées pour aider les marques et les agences à trouver des micro-influenceurs, à gérer des campagnes et à mesurer les performances.

Brandbassador est l’outil ultime de gestion du marketing des ambassadeurs pour les marques de commerce électronique à croissance rapide, créé par les fondateurs de Onepiece après avoir connu leur propre succès avec le marketing des ambassadeurs. La plate-forme en ligne de l’entreprise combine des marques d’entreprise avec des personnes qui leur donnent de l’espace dans leurs canaux de médias sociaux en échange d’argent, de biens et de services, permettant aux clients de devenir des ambassadeurs et peuvent être appelés des influenceurs sur les profils de médias sociaux avec de nombreux abonnés.

CreatorIQ en tant qu’entreprise moderne avec un plan d’affaires moderne ; la société cherche à mettre en relation des entreprises avec des influenceurs des médias sociaux afin de produire un plan publicitaire alimenté par des influenceurs adapté à l’ère Twitter. CreatorIQ est le logiciel le plus fiable pour unifier et alimenter le marketing d’influence avancé pour les entreprises les plus innovantes au monde.

GRIN est un logiciel de marketing qui permet aux marques s’adressant directement aux consommateurs de collaborer et de gérer leurs relations avec les influenceurs. Il fournit des plateformes sociales, des solutions de commerce électronique et des outils de communication. Le logiciel permet aux marques de découvrir et d’atteindre la gestion des relations et les campagnes, l’ensemencement de produits, les codes de réduction et les liens d’affiliation, la gestion du contenu et des droits, le suivi des ventes et les services d’analyse approfondie. Il gère également la logistique, la tenue de registres, l’analyse et le paiement du marketing d’influence.

Présentation de la segmentation

Voici les différents segments du marché mondial des plateformes de marketing d’influence :

Par composant, le segment du marché mondial des plateformes de marketing d’influence est sous-segmenté en: Logiciel Prestations de service Consultant Déploiement et intégration Entretien et assistance Externalisé (géré)

Le segment par fonction (module) du marché mondial des plateformes de marketing d’influence est sous-segmenté en: Recherche, découverte et intégration Gestion de campagne Gestion des relations influenceurs Risque et conformité Gestion des contrats et de la paie Analyses et rapports Autres (automatisation et optimisation des processus)

Par segment de plan d’abonnement du marché mondial des plateformes de marketing d’influence est sous-segmenté en: Basique Pro Entreprise

Par taille d’entreprise, le segment du marché mondial des plateformes de marketing d’influence est sous-segmenté en: Grandes Entreprises Moyennes Entreprises Petites et micro-entreprises

Par segment industriel du marché mondial des plateformes de marketing d’influence, il est sous-segmenté en: Commerce de détail et commerce électronique Biens de consommation et services Mode et vêtements Électronique Sport & Bien-être Nourriture et boissons Autres Soins de santé Bancaire Éducation Hospitalité Voyage Divertissement et médias (jeux) Autres (paiements, billetterie)

Le segment par région du marché mondial des plateformes de marketing d’influence est sous-segmenté en: Amérique du Nord Les Etats Unis Canada Mexique L’Europe  Europe de l’Ouest La Grande-Bretagne Allemagne France Italie Espagne Reste de l’Europe occidentale L’Europe de l’Est Pologne Russie Reste de l’Europe de l’Est Asie-Pacifique Chine Inde Japon Australie et Nouvelle-Zélande Corée du Sud ASEAN Reste de l’Asie-Pacifique Moyen-Orient et Afrique (MEA) Arabie Saoudite Bahreïn Émirats arabes unis Reste de la MEA Amérique latine Argentine Brésil Reste de l’Amérique latine



