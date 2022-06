Le marché des plastiques recyclés atteindra 4001,37 millions de dollars américains d’ici 2028

Le marché des plastiques recyclés devrait atteindre 4 001,37 millions de dollars US d’ici 2028 contre 2 682,21 millions de dollars US en 2022 ; il devrait croître à un TCAC de 6,9 ​​% de 2022 à 2028.

Les plastiques recyclés sont des résines fabriquées en réutilisant des déchets de plastique, tels que des bouteilles, des contenants, des films et des feuilles. Ils peuvent être produits en récupérant des déchets et des déchets plastiques, puis ils sont retraités en produits utiles. Le processus est défini comme le nettoyage, le tri et la transformation des déchets plastiques pré-consommation et post-consommation en résines pour diverses industries d’utilisation finale. Le recyclage du plastique est devenu un élément important de la sensibilisation à l’environnement.

L’industrie automobile fait partie de celles où la consommation de plastique est élevée. Dans l’industrie automobile, le plastique recyclé est utilisé pour produire de nouvelles pièces. La principale raison d’utiliser du plastique recyclé dans l’industrie automobile est de réduire la masse du véhicule, directement liée à la réduction des émissions de carbone. De plus, ces pièces en plastique ne sont pas sujettes à la corrosion, offrent flexibilité et résilience pour plus de sécurité et assurent une isolation thermique. Tous ces facteurs soutiennent la demande de plastiques recyclés dans l’industrie automobile. La hausse des ventes de véhicules de tourisme et de véhicules utilitaires tire le marché du secteur automobile. L’utilisation de plastiques recyclés est en augmentation dans les régions en développement, telles que l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud et centrale, ce qui crée un impact énorme sur l’ensemble du marché. L’Asie-Pacifique représente la plus grande part du marché global des plastiques recyclés.

Le principal moteur de la croissance du marché dans cette région est la forte demande de plastiques recyclés provenant des industries manufacturières, notamment l’automobile, l’emballage, le textile, le bâtiment et la construction et les biens de consommation. La vigueur des industries automobile, agroalimentaire et des boissons au Japon, en Corée du Sud, en Chine et en Inde crée une énorme demande de plastiques recyclés. De plus, ces plastiques recyclés sont largement utilisés pour fabriquer des emballages alimentaires durables tels que des bouteilles, des contenants et des films. De plus, l’augmentation du pouvoir d’achat, en particulier dans les économies en développement, propulse la consommation d’aliments emballés. De plus, la demande massive de plastique recyclé dans l’industrie automobile créera des opportunités lucratives pour le marché en Asie-Pacifique.

REMONDIS SE & CO.KG ; Bifa ; Stericycle, Inc. ; Véolia ; Jayplas ; Alpek S.A.B.de C.V. ; Republic Services, Inc. ; Plastiques B & B Inc. ; Clear Path Recycling ; et PLASTIPAK HOLDINGS, INC. figurent parmi les principaux acteurs du marché des plastiques recyclés. Ces acteurs du marché mettent l’accent sur le développement de produits de haute qualité et innovants et sur l’élargissement de leurs portefeuilles de produits pour répondre aux demandes en constante évolution des clients.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des plastiques recyclés

La pandémie de COVID-19 a eu des effets néfastes dans de nombreuses industries, telles que la chimie et les matériaux, car elles ont dû faire face à des défis sans précédent en raison de perturbations dans les chaînes d’approvisionnement et d’un manque d’harmonie dans la fabrication, les calendriers de livraison et les ventes de divers produits. La demande de plastiques recyclés a diminué en raison de perturbations dans les opérations de plusieurs secteurs industriels. De nombreux sites de production de plastiques recyclés ont été fermés partiellement ou complètement en 2020. De plus, les fluctuations des coûts et de la disponibilité des matières premières ont entraîné la volatilité des prix des plastiques recyclés. Cependant, avec la reprise progressive des économies depuis 2021, la demande de plastiques recyclés a explosé.

