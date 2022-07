Le marché des plastiques antimicrobiens devrait connaître une croissance durable de 2022 à 2030

Le marché mondial des plastiques antimicrobiens devrait atteindre XX milliards de dollars d’ici 2030, avec un TCAC de XX % au cours de la période de prévision. Des facteurs tels que l’application croissante dans les industries médicales et de l’emballage, la sensibilisation croissante des clients aux maladies et infections liées à la santé stimulent la croissance du marché. Cependant, la volatilité des prix et les réglementations gouvernementales strictes limitent la croissance du marché. En outre, le développement de l’industrie textile offrira de nombreuses opportunités pour la croissance du marché.

Les plastiques antimicrobiens sont conçus pour inhiber la croissance de micro-organismes pathogènes comme les bactéries, les algues et les champignons. Le plastique antimicrobien est également connu sous le nom de biocides polymères qui contiennent certains agents antimicrobiens et additifs tels que les biocides organo-métalliques et l’oxybisphénox arsine (OBPA) à base d’arseni. Ces plastiques comprennent des polymères antimicrobiens qui augmentent sa durabilité, sa transparence et sa dureté. Typiquement, les polymères antimicrobiens sont produits en fixant ou en amarrant un agent antimicrobien actif à un squelette polymère via un lieur alkyle ou acétyle. Alors que les polymères antimicrobiens peuvent améliorer la productivité et la sélectivité des agents antimicrobiens actuellement utilisés, les polymères antimicrobiens réduisent les risques environnementaux, car ils sont généralement non volatils et chimiquement stables.

Sur la base de l’application, le segment médical et des soins de santé a acquis une croissance importante du marché au cours de la période de prévision. L’augmentation des niveaux de revenus, l’augmentation des dépenses de santé et l’amélioration des modes de vie stimulent la demande de l’application médicale et de soins de santé. Les plastiques antimicrobiens offrent divers avantages dans l’industrie médicale et des soins de santé, tels que la propreté, la stérilité, la commodité, la facilité d’utilisation et le faible coût. Sur la base de la géographie, l’Asie-Pacifique devrait représenter la plus grande part de marché au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation de la population, de la consommation croissante de plastique antimicrobien et de l’urbanisation rapide.

Parmi les acteurs clés présentés sur le marché des plastiques antimicrobiens figurent Bayer Material Science AG, Lonza Group AG, Sanitized AG, BASF SE, Dowdupont, Polyone Corporation, King Plastic Corporation, Milliken Chemical, Biocote, PARX Plastics NV, Clariant AG, Microban International. Ltd., RTP Company, Porex Technologies et Americhem Inc.

Types couverts :

• Plastiques techniques

• Plastiques de base

• Plastiques hautes performances

Additifs couverts :

• Organique

• Inorganique

• Autres additifs

Applications couvertes :

• Automobile

• Médical et soins de santé

• Bâtiment et construction

• Emballage

• Biens de consommation

• Électricité et électronique

• Aliments et boissons

• Textiles

• Soins personnels

• Vêtements de sport

• Poubelles

• Pièces d’appareils

• Produits en plastique

• Autres applications

Utilisateurs finaux couverts :

• Commercial

• Résidentiel

• Industriel

Régions couvertes :