Le marché des plaquettes de silicium semi-conducteur devrait connaître une croissance explosive d’ici 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des plaquettes de silicium semi-conducteur devrait passer de 11,9 milliards USD en 2021 à 16,0 milliards USD d’ici 2030 , à un TCAC de 3,4 % de 2022 à 2030 . L’industrie des semi-conducteurs a été un moteur important des innovations critiques dans des secteurs importants tels que l’électronique, l’automobile et l’automatisation, la technologie des semi-conducteurs devenant la pierre angulaire de toutes les technologies modernes. Les progrès et les innovations dans ce domaine ont un impact immédiat sur toutes les technologies en aval.

La plaquette de silicium semi-conducteur reste le composant central de divers dispositifs microélectroniques et constitue la pierre angulaire de l’industrie électronique. La numérisation et la mobilité électronique étant les tendances actuelles du paysage technologique, ces produits trouvent des applications dans de nombreux appareils.

L’augmentation de la consommation de SSD, due à des tendances telles que le cloud computing et le calcul haute performance, devrait en outre augmenter la demande de plaquettes de silicium de l’industrie de la mémoire. Dans l’ensemble, le marché devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision.

Définition du marché mondial des plaquettes de silicium semi-conducteur

La plaquette de silicium est un matériau utilisé pour la fabrication de semi-conducteurs, que l’on retrouve dans tous les types d’appareils électroniques. Le silicium arrive en deuxième position en tant qu’élément le plus courant dans le monde et il est régulièrement utilisé comme semi-conducteur dans les secteurs de la technologie et de l’électronique.

Dynamique du marché mondial des plaquettes de silicium semi-conducteurs

Moteurs : expansion de la capacité et progrès technologique

La demande croissante de MEMS, de circuits intégrés, de semi-conducteurs discrets, de dispositifs de puissance, d’optique analogique et de semi-conducteurs composés stimule la production et la demande de tranches de silicium. Cette tendance incite également de nombreux fournisseurs du marché à étendre leur capacité et à investir dans de nouveaux équipements. En outre, le nombre d’usines de fabrication de semi-conducteurs a augmenté au cours de la dernière décennie.

En fait, selon Semiconductor Equipment and Materials International (SEMI), les expéditions de plaquettes de silicium pour les applications de semi-conducteurs devraient dépasser 17 600 millions de pouces carrés (MSI) d’ici 2025, contre 11 810 MSI en 2019.

En outre, selon SEMI, les investissements mondiaux dans les nouveaux projets de fabrication commençant la construction en 2020 ont fait un bond de 12 milliards USD à près de 50 milliards USD. Les nouveaux projets de fab ajouteront plus de 740 000 wafers par mois en équivalent 200 mm. Une part importante des investissements du projet se fait en Chine et en Europe. Les entreprises chinoises sont à l’origine d’une part importante des investissements.

Contraintes : augmentation de la demande de produits de substitution

Le marché est de plus en plus témoin de l’augmentation des investissements dans les matériaux semi-conducteurs de substitution, comme le GaN et le SiC, l’une des principales préoccupations des fabricants de plaquettes de silicium. De nombreuses industries investissent également dans des puces semi-conductrices fabriquées à partir de matériaux de substitution. Par exemple, de nombreux fournisseurs asiatiques proposent des puces radiofréquence (RF) fabriquées avec du GaN, car elles offrent une plus grande efficacité et une puissance plus élevée que leurs homologues à base de silicium. En conséquence, les semi-conducteurs GaN sont utiles dans les applications liées à la 5G, comme les voitures autonomes et les usines autonomes.

En août 2020, le spécialiste suédois des matériaux, SweGan, a franchi une étape clé avec l’aide de tranches de 150 mm pour sa technologie GaN-on-SiC. NXP Semiconductors a lancé une nouvelle extension de fabrication de 100 millions de dollars en Arizona pour fabriquer des produits RF avec des substrats GaN. En 2020, ROHM et STMicroelectronics ont conclu un accord pluriannuel de fourniture de plaquettes de carbure de silicium (SiC) avec SiCrystal en Europe. L’accord prévoit la fourniture de plus de 120 millions de dollars de tranches avancées de carbure de silicium de 150 mm par SiCrystal à STMicroelectronics pendant cette période de montée en puissance de la demande pour les dispositifs de puissance en carbure de silicium.

Segments du marché mondial des plaquettes de silicium semi-conducteur

L’étude classe le marché des plaquettes de silicium semi-conducteur en fonction du diamètre, du produit, de l’application et de la région

Par diamètre Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Moins de 150 millimètres

200 millimètres

300 mm et plus

Par perspectives de produit ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Logique

Mémoire

Analogique

Autres produits

Par application Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Électronique grand public

Industriel

Télécommunication

Automobile

Autres applications

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Les Pays-Bas Norvège République tchèque Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment de 300 mm et plus devrait représenter la plus grande part de marché, par diamètre

Sur la base du diamètre, le marché mondial des plaquettes de silicium semi-conducteur est divisé en moins de 150 mm, 200 mm et 300 mm et plus . En 2021, les 300 mm et plus détenaient la plus grande part de marché de 63,2% sur le marché mondial des plaquettes de silicium semi-conducteur. La transition des tranches de 200 mm à 300 mm à l’échelle commerciale a commencé en 2000 et a réduit le coût par puce de 30 à 40 %. L’augmentation du diamètre des tranches de silicium réduit le coût des tranches semi-conductrices et augmente le débit dans le but visé. Cependant, ce changement a obligé l’industrie des plaquettes à surmonter des défis techniques importants et à investir massivement dans de nouvelles infrastructures.

Avec les progrès de la technologie de fabrication de tranches de silicium, motivés principalement par les besoins des fabricants de puces de circuits intégrés, la taille des tranches de silicium a progressivement augmenté, passant de tranches de silicium de 25 mm au plus grand diamètre actuellement disponible de tranches de silicium de 450 mm. Plus le diamètre de la plaquette de silicium est grand, plus la surface est grande et plus il est possible de fabriquer de puces à partir d’une seule plaquette. Plus de puces par plaquette de silicium équivaut à un coût par puce inférieur pour le fabricant de puces.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des plaquettes de silicium semi-conducteur a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 3,8 % sur le marché mondial des plaquettes de silicium semi-conducteurs au cours de la période de prévision . L’un des principaux facteurs de cette expansion est le soutien financier que les gouvernements asiatiques accordent à cette industrie. La Chine a créé le Fonds national d’investissement dans l’industrie des circuits intégrés, qui soutient l’expansion de l’industrie des semi-conducteurs par le biais de projets et de recherches locaux.

Après l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord devrait être la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 2,8 % au cours de la période d’étude (2022-2030). L’Amérique du Nord devrait apporter une contribution importante aux revenus du marché d’ici 2021, car les sociétés de semi-conducteurs sans usine sont les principaux clients des fonderies de semi-conducteurs et des acteurs de la plaquette. Les entreprises sans usine fabriquent exclusivement des conceptions de puces et les commercialisent sans usine de fabrication.

Principaux acteurs du marché sur le marché mondial des plaquettes de silicium semi-conducteur

La plupart des entreprises du marché se concentrent sur l’expansion des opérations dans toutes les régions, l’augmentation de leurs capacités et l’établissement de solides relations de partenariat. Les principaux acteurs du marché mondial des plaquettes de silicium semi-conducteur sont :

