Le marché des plaques duplex revêtues devrait enregistrer un TCAC de 10,9 % au cours de la période de prévision 2022-2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché des plaques duplex revêtues devrait croître à un TCAC de 10,9 % sur la période de prévision 2022-2029.

Le carton duplex couché est une forme de carton qui comporte deux couches avec une surface couchée brillante sur une face pour une meilleure impression. Cette boîte robuste, fine et étanche est largement utilisée dans la fabrication de produits d’emballage nécessitant une imprimabilité de haute qualité tels que : B. emballages pharmaceutiques, assiettes en papier, paquets de cigarettes, emballages de chaussures et emballages alimentaires. Papier cartonné recto-verso couché tel que B. Le carton duplex couché gris, le carton duplex couché blanc, etc. sont largement utilisés dans le secteur de l’emballage.

Le marché du carton couché duplex est principalement porté par la demande croissante d’emballages écologiques et biodégradables. De plus, l’élimination progressive des emballages en plastique par les réglementations gouvernementales en raison de préoccupations environnementales liées à l’élimination des déchets plastiques devrait freiner le taux de croissance du marché. En outre, d’autres facteurs tels que l’urbanisation croissante, l’industrialisation et la croissance croissante du secteur du commerce électronique influenceront la croissance du marché du carton couché double face.

L’augmentation des normes d’hygiène et la croissance attrayante des secteurs de la restauration rapide et des boissons continueront de stimuler la tendance à l’utilisation de formats d’emballage à usage unique, ce qui sera un autre moteur important qui augmentera encore le taux de croissance du marché.

En outre, la demande croissante de boîtes en carton ondulé de haute qualité freinera le taux de croissance du marché des boîtes revêtues à double face. De plus, les changements de mode de vie et le revenu disponible élevé de la population augmenteront le nombre d’événements, ce qui augmentera encore la demande de carton couché double face. En outre, la forte croissance de la demande de diverses industries d’utilisation finale telles que la pharmacie , l’agriculture, les produits de grande consommation et la vente au détail aura un impact positif sur le taux de croissance du marché du carton duplex couché.

Portée du marché mondial des plaques duplex revêtues et taille du marché

Le marché des panneaux duplex couchés est segmenté en fonction du type d’épaisseur, du type de produit et de l’utilisateur final. La croissance entre ces segments aide à analyser les segments à croissance lente de l’industrie, fournissant aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché, ce qui les aidera à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications importantes du marché.

En fonction du type d’épaisseur, le marché des plaques recto-verso couchées est segmenté jusqu’à 200 g/m², 201-400 g/m², 401-600 g/m² et plus de 600 g/m².

Sur la base du type de produit de base, le marché du carton couché double face est segmenté en carton kraft et en carton blanc.

Les segments d’utilisation finale du marché du carton duplex couché comprennent les aliments et les boissons, les produits pharmaceutiques, les soins personnels et les cosmétiques, les produits chimiques ménagers et d’autres utilisations finales.

Analyse du marché des plaques duplex revêtues au niveau national

Le marché des plaques duplex revêtues est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type d’épaisseur, type de produit et utilisateur final référencés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des plaques duplex revêtues sont: les États-Unis en Amérique du Nord, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël et autres parties du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Afrique ( MEA), une partie de l’Amérique du Sud : le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud.

La région Asie-Pacifique devrait continuer à occuper une position dominante sur le marché des cartons duplex couchés aux côtés d’autres régions du monde. Cela est dû à la demande croissante de produits biodégradables et respectueux de l’environnement dans les marchés émergents comme l’Inde et la Chine. L’Europe devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de l’interdiction des emballages en plastique dans la région.

Paysage concurrentiel des plaques duplex revêtues et analyse de la part de marché mondiale

Le paysage concurrentiel du marché Plaques duplex revêtues fournit des détails par concurrent. Les détails inclus incluent la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en recherche et développement, les nouvelles initiatives de marché, l’empreinte mondiale, les sites et installations de fabrication, la capacité de fabrication, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits et l’étendue des produits. et largeur, l’application est incluse. dominance. Les points de données fournis ci-dessus concernent uniquement l’accent mis par la société sur le marché des cartons duplex couchés.

Les principaux acteurs du marché du carton duplex couché sont WestCoast Paper Mills, International Paper., Stora Enso, JK Paper, Murli Industries, Hangzhou Gerson Paper Co., Ltd., Emami Paper Mills Ltd., Magnum Ventures Ltd., Monit et autres. Il y a. Paper and Chemicals (P) Ltd., Nine Dragons Worldwide (China) Investment Group Co., Ltd., Fajar Paper, Mayr-Melnhof Karton AG, Graphic Packaging International, LLC, Kartonfabrik Buchmann GmbH, Pulp Mill Holding GmbH et Fiskeby Board, Par dessus tout.

