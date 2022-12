Le marché des plaques duplex revêtues devrait croître à un TCAC de 10,9 % au cours de la période de prévision 2022-2029

Le marché du carton duplex couché devrait croître à un TCAC de 10,9 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Le carton duplex couché est une forme de carton à deux couches et une surface couchée brillante sur une face pour une meilleure impression. Ce sont des boîtes solides, fines et résistantes à l’eau couramment utilisées dans la fabrication d’emballages pharmaceutiques, d’assiettes en carton, de boîtes à cigarettes, d’emballages pour chaussures, d’emballages alimentaires et d’autres produits d’emballage qui nécessitent une imprimabilité de haute qualité. Les papiers en carton duplex couchés tels que le carton duplex couché gris, le carton duplex couché blanc et autres sont largement utilisés dans le secteur de l’emballage.

Le marché du carton couché duplex est principalement porté par la demande croissante d’emballages écologiques et biodégradables. De plus, l’interdiction progressive des emballages en plastique par les agences gouvernementales en raison de préoccupations environnementales liées à l’élimination des déchets plastiques devrait freiner le taux de croissance du marché. En outre, d’autres facteurs tels que l’urbanisation croissante ainsi que l’industrialisation et la croissance croissante du secteur du commerce électronique influenceront la croissance du marché des panneaux duplex couchés.

Portée du marché mondial des plaques duplex revêtues et taille du marché

Le marché des panneaux duplex couchés est segmenté en fonction du type d’épaisseur, du type de produit et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Sur la base du type d’épaisseur, le marché des plaques recto verso couchées est segmenté jusqu’à 200 g/m², 201-400 g/m², 401-600 g/m² et plus de 600 g/m².

Sur la base du type de produit, le marché du carton duplex couché est segmenté en carton kraft et en carton blanc.

Le segment d’utilisation finale du marché du carton duplex couché comprend les aliments et les boissons, les produits pharmaceutiques, les soins personnels et les cosmétiques, les produits chimiques ménagers et d’autres utilisations finales.

Analyse du marché des plaques duplex revêtues au niveau national

Le marché des plaques duplex revêtues est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type d’épaisseur, type de produit et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des plaques duplex enduites sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre de le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

La région Asie-Pacifique devrait continuer à occuper une position dominante sur le marché du carton duplex couché, parmi d’autres régions du monde. Cela est dû à la demande croissante de produits biodégradables et respectueux de l’environnement sur les marchés en développement comme l’Inde et la Chine. L’Europe devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de l’interdiction des emballages en plastique dans cette région.

Paysage concurrentiel des plaques duplex revêtues et analyse de la part de marché mondiale

Le paysage concurrentiel du marché Plaques duplex revêtues fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouvelles initiatives de marché, l’empreinte mondiale, les sites et installations de fabrication, les capacités de fabrication, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, l’étendue et l’étendue du produit, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne sont liés qu’à l’orientation des entreprises concernant le marché des plaques duplex revêtues.

Certains des principaux acteurs du marché du carton duplex couché sont WestCoast Paper Mills, International Paper., Stora Enso, JK Paper, Murli Industries, Hangzhou Gerson Paper Co., Ltd., Emami Paper Mills Ltd., Magnum Ventures Ltd., Monit Paper and Chemicals (P) Ltd., Nine Dragons Worldwide (China) Investment Group Co., Ltd., Fajar Paper, Mayr-Melnhof Karton AG, Graphic Packaging International, LLC, Kartonfabrik Buchmann GmbH, Pulp Mill Holding GmbH et Fiskeby Board, entre autres.

