Le marché des plantes d’intérieur recevra une croissance écrasante de 4,37% d’ici 2028: analysé par les tendances du secteur, les stratégies de croissance, la taille, la part et l’analyse régionale et mondiale

Une étude de recherche qualitative réalisée par la base de données de recherche de Data Bridge Market de 350 pages, intitulée « Marché mondial des plantes d’intérieur »avec des tableaux de données de marché, des camemberts, des graphiques et des chiffres répartis sur des pages et une analyse détaillée facile à comprendre. Le marché en pleine révolution exige les meilleures solutions commerciales et commerciales pour prospérer sur le marché. Ce rapport sur les plantes d’intérieur contient des données complètes sur la définition du marché, les classifications, les applications, les engagements, les moteurs du marché et les contraintes du marché de cette industrie, qui sont toutes dérivées de l’analyse des cinq forces de Porte. La définition du marché couverte dans ce rapport Plantes d’intérieur donne la portée d’un produit particulier en ce qui concerne les facteurs moteurs et les contraintes du marché. Les sources de données et d’informations mentionnées dans le rapport Plantes d’intérieur sont très fiables et comprennent des sites Web, des rapports annuels des entreprises, des revues et des fusions qui sont vérifiées et validées par les experts du marché.

Analyse et aperçu du marché : Marché mondial des plantes d’intérieur

Le marché des plantes d’intérieur devrait croître à un taux de croissance de 4,37 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse les facteurs responsables de la croissance du marché des plantes d’intérieur. Cette augmentation de la valeur marchande des plantes d’intérieur peut être attribuée à divers facteurs tels que la sensibilisation croissante aux avantages des plantes d’intérieur, telles que leur capacité à augmenter l’humidité et à maintenir la température basse et à augmenter le revenu personnel disponible.

D’après le nom lui-même, il est clair que les plantes d’intérieur sont les plantes qui poussent à l’intérieur. Les plantes d’intérieur peuvent être cultivées dans des résidences, des bureaux ou tout autre local intérieur. On pense que la culture de plantes d’intérieur apporte beaucoup de positivité ainsi que des avantages. Les plantes d’intérieur améliorent le niveau d’oxygène, maintiennent la pureté de l’air de la maison, éliminent les polluants et diminuent également le taux de pollution de l’air intérieur.

La demande croissante de plantes d’intérieur pour améliorer le niveau d’oxygène et l’augmentation du revenu personnel disponible sont les principaux facteurs favorisant la croissance du marché des plantes d’intérieur. La population toujours croissante, la disponibilité croissante de toutes sortes de plantes d’intérieur et la popularité croissante des plantes d’intérieur dans les économies en développement sont d’autres déterminants indirects de la croissance du marché des plantes d’intérieur. Le comportement impulsif des consommateurs a encore poussé les fabricants à favoriser la disponibilité à grande échelle de plantes d’intérieur sur le marché. La tendance croissante de l’agriculture en intérieur et de l’agriculture en terrasse créera également des opportunités de croissance lucratives et rémunératrices sur le marché des plantes d’intérieur à long terme.

D’un autre côté, tout le monde n’est pas prêt à prêter attention à la santé des plantes d’intérieur et cela posera un défi majeur à la croissance du marché des plantes d’intérieur à long terme. La complexité associée aux moisissures et aux champignons due à une lumière inappropriée fera encore dérailler le taux de croissance du marché des plantes d’intérieur.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des plantes d’intérieur sont: Subhiksha Organics, RollingNature, Unique Industries, Inc., Patch Gardens Ltd, Sheel Biotech Limited, Rentokil Initial plc, pépinière ganaga, Sonyaflowers.com, Totally Plants, Heart of Florida Greenhouses Inc., Gamlaa, Lakshmi Garden Creators., Inside Plants, Arnott and Mason, Stargardens., Sugandha Farms And Nursery, Vertvista, Sidhivinayak green India, THE BOUQS COMPANY et Root Bridges

Analyse au niveau du pays du marché des plantes d’intérieur

Le marché des plantes d’intérieur est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, type, application et produit, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des plantes d’intérieur sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché des plantes d’intérieur et continuera de développer sa tendance à la domination au cours de la période de prévision. L’augmentation du revenu personnel disponible, la mondialisation rapide, l’occidentalisation, la modernisation et la prise de conscience croissante des avantages des plantes d’intérieur sont des déterminants majeurs de la croissance du marché pour cette région. Le stress continu de la population jeune pour diverses raisons favorisera également la croissance du marché des plantes d’intérieur dans cette région. La disponibilité croissante d’une grande variété de plantes d’intérieur créera également des opportunités de croissance de marché lucratives et rémunératrices. L’Amérique du Nord est une autre région qui devrait connaître des gains substantiels au cours de la période de prévision en raison de l’accent accru mis sur l’agriculture en terrasse.

La section par pays du rapport sur le marché des plantes d’intérieur fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Portée du marché des plantes d’intérieur et taille du marché

Le marché des plantes d’intérieur est segmenté en fonction du type, de l’application et du produit. La croissance parmi les différents segments vous aide à acquérir les connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à formuler différentes stratégies pour vous aider à identifier les principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base des types, le marché des plantes d’intérieur est segmenté en plantes qui aiment l’ombre, les plantes à faible luminosité et les plantes à forte luminosité.

Sur la base de l’application, le marché des plantes d’intérieur est segmenté en absorbant les gaz nocifs et la décoration de la maison.

Sur la base du produit, le marché des plantes d’intérieur est segmenté en plantes succulentes, plantes herbacées, plantes ligneuses et plantes hydroponiques.

L’investissement réalisé dans l’étude vous donnerait accès à des informations telles que :

Marché des plantes d’intérieur [Global – Réparti par régions]

Répartition au niveau régional [Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique]

Répartition de la taille du marché par pays [des pays importants détenant une part de marché majeure]

Part de marché et revenus/ventes par principaux acteurs

Tendances du marché – Technologies/produits/start-ups émergents, analyse PESTEL, analyse SWOT, cinq forces de Porter, etc.

La taille du marché

Taille du marché par applications/industries verticales

Projections/prévisions du marché

