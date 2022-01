Le marché des pipelines de la maladie d’Alzheimer augmentera de 6,3 milliards de dollars à un TCAC de + 5% Au cours de la période de prévision 2022-2027 // Eisai, Biogen, Changchun Huayang High-tech Co Ltd, Hoffmann-La Roche

La maladie d’Alzheimer est un problème mental qui efface progressivement les capacités de mémoire et de réflexion et, en fin de compte, la capacité de terminer les tâches les moins difficiles. Chez un grand nombre de personnes atteintes de la maladie, celles qui ont des effets secondaires de type tardif apparaissent initialement au milieu des années 60.

Le marché mondial du traitement de la maladie d’Alzheimer devrait passer de 4,8 milliards de dollars en 2022 à 6,3 milliards de dollars en 2027 avec un TCAC de +5 % sur la période 2022-2027.

La maladie d’Alzheimer, à mesure que les neurones sont blessés et que le seau passe à travers le cerveau, les associations entre les organisations de neurones peuvent se séparer et de nombreuses zones de l’esprit commencent à se contracter. Dans les dernières phases de la maladie d’Alzheimer, cette interaction appelée désintégration du cerveau est de loin, entraînant une perte énorme de volume mental. Traiter les effets secondaires de la maladie d’Alzheimer peut donner aux individus du réconfort, du respect et de la liberté pendant une période plus longue et peut également habiliter et aider leurs figures parentales.

Obtenez un exemple de ce rapport à l’adresse suivante : –

https://www.reportconsultant.com/request_sample.php?id=104800

Acteurs clés-

Nous sommes spécialisés Changchun Huayang High-tech Co., ltd. Ltd., Hoffmann-La Roche, vTv Therapeutics, AZTherapies, Cerecin, Neurotrope, Lyndra, AC Immune, INmune Bio, Manioc Sciences, EIP Pharma, Neuraly, AB Science, Cortexyme, Anavex Sciences de la Vie, Athira Pharma, Time Therapeutics, Prilenia Therapeutics, Denali Therapeutics Inc., et bien d’autres.

Le marché du pipeline de la maladie d’Alzheimer est divisé par type et par application pour la période 2022-2027, l’évolution entre les sections donne les bonnes tromperies et estimations pour les transactions par type et application en volume et en valeur. Cette enquête peut vous aider à développer votre entreprise en vous concentrant sur des marchés spécialisés qualifiés.

Demander une réduction

https://www.reportconsultant.com/ask_for_discount.php?id=104800

Segmentation Mondiale du Marché des Pipelines de la Maladie d’Alzheimer:

Par Type:

* Namenda

* Ebixa

* Axura

* Aricept

* Nootropil

• Exelon

* Mémary

* Solanézumab

* LuAe58054

Par Application:

• Hôpital

* Pharmacie

Par Phases:

* Thérapies de la maladie d’Alzheimer à un stade avancé (Phase III)

* Thérapies de la maladie d’Alzheimer à mi-stade (Phase II)

* Thérapies de la maladie d’Alzheimer à un stade précoce (Phase I)

* Candidats au stade préclinique et à la découverte de la maladie d’Alzheimer

* Candidats abandonnés et inactifs

Par régions-

* Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

* Europe (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Russie et autres)

* Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Australie et autres)

* Amérique latine (Brésil, Mexique)

* Moyen-Orient et Afrique

Demande avant d’acheter ce projet-

https://www.reportconsultant.com/enquiry_before_buying.php?id=104800

En février 2021, NeurMedix a indiqué qu’elle avait obtenu l’approbation du Bureau des neurosciences de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, Division de Neurologie I, pour commencer un préliminaire clinique de stade 3 critique dans la maladie d’Alzheimer avec son médicament clinique principal, NE3107.

En décembre 2019, BioArctic a prononcé le lancement d’une exploration qui permet à Eisai de poursuivre ses recherches sur le profil spécial du concurrent médicament expérimental BAN2401.

En juin 2020, Eli Lilly and Company a lancé TRAILBLAZER-ALZ 2, une étude clinique de phase III du Donanemab pour le traitement de la maladie d’Alzheimer. L’examen devrait être terminé d’ici décembre 2023, avec un recrutement prévu de 1500 membres.

NE3107 est un petit spécialiste de l’atome, dirigé par voie orale, calmant, aiguisant l’insuline avec une composante intelligente d’activité se concentrant sur divers instruments de pathologie dans la maladie d’Alzheimer. Il est actuellement en phase progressive de stade III.

BAN2401 est la forme IgG1 acculturée de l’immuniseur monoclonal de souris mAb158, qui essaie spécifiquement d’énormes protofibrilles Aß solubles. BAN2401 vise spécifiquement à tuer et à éliminer les protofibrilles Aß nocives qui sont considérées comme une variable causale de la maladie d’Alzheimer. Eisai a lié les privilèges mondiaux d’étudier, de créer, d’assembler et de commercialiser BAN2401 pour le traitement de la maladie d’Alzheimer.

AXS-05 est un nouvel ennemi du récepteur NMDA expérimental oral à action multimodale. AXS-05 est en cours de création pour le traitement du Trouble dépressif majeur (TDM), de la maladie d’Alzheimer troublante et du sevrage tabagique. Le médicament est en phase III des examens cliniques pour le traitement de la maladie d’Alzheimer. Axsome Therapeutics a obtenu une affectation de traitement d’avancement pour AXS-05 de la FDA pour les troubles dépressifs majeurs et les troubles de la maladie d’Alzheimer.

Rebecca Bardoux

(Consultant en rapport)

sales@reportconsultant.com

www.reportconsultant.com

À propos de nous:

Report Consultant – Un leader mondial de l’analyse, de la recherche et du conseil qui peut vous aider à rénover votre entreprise et à modifier votre approche. Avec nous, vous apprendrez à prendre des décisions avec intrépidité. Nous analysons les inconvénients, les opportunités, les circonstances, les estimations et les informations en utilisant nos compétences expérimentées et nos méthodologies vérifiées.

Nos rapports de recherche vous donneront une expérience exceptionnelle de solutions et de résultats innovants. Grâce à nos études de marché, nous avons efficacement dirigé les entreprises du monde entier et sommes parfaitement positionnés pour mener les transformations numériques. Ainsi, nous créons une plus grande valeur pour les clients en présentant des opportunités avancées sur le marché mondial.