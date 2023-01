Le marché des pilules numériques devrait atteindre 6,91 milliards de dollars à l’échelle mondiale d’ici 2029 à un TCAC de 8,35 %

Un rapport d’étude mondial sur les Marché des pilules numériques est une source d’informations vérifiée et fiable qui donne une vue télescopique des tendances du marché existantes, des produits émergents, des situations et des opportunités qui conduisent l’entreprise vers le succès. Ce rapport d’étude de marché mondial est organisé en collectant des données d’étude de marché de différents coins du globe avec une équipe expérimentée de ressources linguistiques. Le rapport aide les clients à aborder tous les aspects stratégiques, y compris le développement de produits, les spécifications de produits, l’exploration d’opportunités de croissance de niche, la modélisation d’applications et de nouveaux marchés géographiques. Le rapport sur le marché universel fournit également des profils d’entreprise et les coordonnées des principaux acteurs du marché dans la section du fabricant clé.

On estime que le marché des pilules numériques connaîtra une croissance rapide au cours de la période de prévision. Les capteurs ingérables dans les produits pharmaceutiques vont révolutionner le problème de l’observance du patient. L’observance des médicaments ou des ordonnances est également un problème pour les patients souffrant de troubles mentaux. De nombreuses personnes âgées ont du mal à suivre leurs médicaments simplement parce qu’elles oublient de les prendre. Actuellement, les tablettes numériques sont réglementées en tant que médecine numérique. L’observance de la chimiothérapie orale pourrait grandement bénéficier de l’utilisation des pilules numériques.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des pilules numériques était évalué à 3,64 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 6,91 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 8,35 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par le L’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

Les pilules numériques sont des capteurs ingérables qui sont attachés à un petit patch de capteur de peau portable qui transfère les données collectées à un appareil numérique connecté, y compris un smartphone. Les informations recueillies à partir des pilules numériques sont enregistrées et les patients peuvent les partager avec leurs médecins et soignants.

Dynamique du marché des pilules numériques

Conducteurs

La prévalence croissante des troubles chroniques stimulera le taux de croissance du marché.

La prévalence de troubles chroniques tels que le diabète et d’autres maladies cardiovasculaires améliorera le taux d’adoption des pilules numériques et influencera davantage la dynamique du marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

L’application croissante de l’adhésion aux médicaments et de l’observance des patients propulsera le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision.

Les pilules numériques sont désormais plus couramment utilisées pour suivre l’observance des médicaments ou l’observance des patients. Ils pourraient également être utilisés pour collecter des données dans des essais cliniques. Par conséquent, cela fera prospérer le taux de croissance du marché des pilules numériques.

En outre, la diminution des dépenses liées au gaspillage de médicaments agira comme un facteur majeur influençant la croissance du marché des pilules numériques. Parallèlement à cela, des politiques de remboursement favorables et la hausse du revenu disponible sont les facteurs moteurs qui accélèrent la croissance du marché des pilules numériques. En outre, l’augmentation du mode de vie changeant et l’augmentation des dépenses en infrastructures de santé sont les principaux moteurs du marché qui intensifieront encore la croissance du marché des pilules numériques. Un autre facteur important qui amortira le taux de croissance du marché des pilules numériques est les temps de récupération plus rapides grâce à une plus grande adhésion aux schémas thérapeutiques et à des résultats rapides. En plus de cela, le développement croissant des processus d’endoscopie et la surveillance des résultats des patients, quel que soit leur emplacement, amortiront le taux de croissance du marché des pilules numériques.

Des opportunités

La croissance des activités de R&D stimulera de nombreuses opportunités de marché au cours de la période de prévision.

De plus, le nombre croissant d’activités de recherche et développement couplé à un niveau élevé d’investissements offrira des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché des pilules numériques.

De plus, les avancées technologiques croissantes et la modernisation des dispositifs de santé offriront en outre des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché des pilules numériques.

Portée du marché mondial des pilules numériques

Le marché des pilules numériques est segmenté en fonction du type de produit, de l’indication, du canal de distribution, des maladies et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

type de produit

Tablette

Capsule

Dispositif de livraison de micropuce

Indication

Les troubles mentaux

Un cancer

Maladies infectieuses

Autres

Canal de distribution

Pharmacies hospitalières

Pharmacies de détail

Pharmacies spécialisées

Pharmacies par correspondance

Maladies

Maladies cardiovasculaires

Maladies infectieuses

Diabète

Un cancer

Autres

Utilisateur final

Hôpitaux

Cliniques

Paramètres de soins à domicile

Autres

Analyse régionale / aperçu du marché des pilules numériques

Le marché des pilules numériques est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de produit, indication, canal de distribution, maladies et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des pilules numériques sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des pilules numériques en raison de l’adoption croissante de technologies avancées par les fabricants dans les outils de suivi et de l’augmentation des investissements en R&D dans cette région. En outre, la prévalence croissante de maladies telles que le diabète et d’autres troubles cardiovasculaires et l’augmentation des temps de récupération plus rapides grâce à une plus grande adhésion aux schémas thérapeutiques dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des pilules numériques vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des pilules numériques, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios de réglementation des soins de santé et leur impact. sur le marché des pilules numériques. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Pilules numériques

Le paysage concurrentiel du marché Pilules numériques fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché des pilules numériques.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des pilules numériques sont 2morrow Inc. (États-Unis), Otsuka Holdings Co., Ltd. (Japon), Pure Tech (États-Unis), Teladoc Health, Inc. (États-Unis), AliveCor, Inc. ( États-Unis), Abbott (États-Unis), Olympus Corporation (Japon), Medtronic (Irlande), Smith+Nephew (Royaume-Uni), Novartis AG (Suisse), Omada Health Inc. (États-Unis), Mocacare (Californie), GENTAG, Inc. ( États-Unis), Zio by iRhythm Technologies, Inc. (États-Unis), Perficient Inc. (États-Unis), BDD Ltd (Royaume-Uni), CapsoVision, Inc. (États-Unis), Ginger (États-Unis), Teladoc Health, Inc. (États-Unis), Welldoc , Inc. (États-Unis), entre autres.

Méthodologie de recherche : marché mondial des pilules numériques

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse globale par rapport à la part des fournisseurs.

