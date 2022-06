Le marché des piles à combustible pour les centres de données devrait assister à une augmentation de la croissance au cours de la période de prévision d’ici 2030

Selon le Market Statsville Group (MSG), la taille du marché mondial des piles à combustible pour les centres de données devrait passer de 117,46 millions USD en 2021 à 429,64 millions USD d’ici 2030, avec un TCAC de 15 . 6 % de 2022 à 2030 . Alors que de plus en plus d’entreprises adoptent des technologies de pointe pour fournir une alimentation constante et réduire leur empreinte carbone, les énergies renouvelables et la production distribuée (DG) occupent une place centrale dans la culture d’entreprise. L’une de ces technologies de pointe en tant que source d’énergie renouvelable est la pile à combustible. Une pile à combustible génère de l’électricité en utilisant une réaction électrochimique et, selon la source de combustible, produit des émissions polluantes proches de zéro. L’utilisation de piles à combustible permet la production d’électricité sur site, réduisant ainsi la dépendance aux systèmes de réseau traditionnels et utilisant l’électricité du réseau en cas d’absence de combustible. Les piles à combustible sont apparues comme l’alternative la plus viable à l’électricité solaire, éolienne ou alimentée par le réseau en raison du financement à faible coût, des subventions gouvernementales et de la volonté de l’entreprise de réduire son empreinte carbone et ses coûts énergétiques.

L’adoption des piles à combustible pour les centres de données d’entreprise incite la culture d’entreprise à passer à la technologie des piles à combustible pour alimenter les centres de données, ce qui stimule la demande de piles à combustible. Les progrès technologiques dans l’utilisation des piles à combustible pour les centres de données devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision. Par exemple, Microsoft Corporation développe des mini-piles à combustible pour les racks de serveurs informatiques, réduisant ainsi le besoin d’électronique de puissance des systèmes centraux, ce qui entraîne une consommation d’énergie élevée. Cependant, les organisations à faible capital sont réticentes à utiliser des piles à combustible principalement en raison de la dépendance croissante au carburant comme source d’énergie.

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial des piles à combustible pour les centres de données

La pandémie de COVID-19 a eu un effet mitigé sur le marché des piles à combustible. Dans certains pays, comme l’Inde, des retards de projet ont été observés dans le déploiement des piles à combustible dans les secteurs du transport et du commerce. Par exemple, les objectifs de la feuille de route nationale sur l’énergie hydrogène n’ont pas pu être atteints en 2020 en raison de la pandémie. Les fournisseurs ont rencontré les mêmes problèmes que d’autres entreprises dans le monde en raison de chaînes d’approvisionnement perturbées et de la fermeture temporaire d’installations de fabrication. En revanche, l’industrie des centres de données peut profiter de Covid-19. Les centres de données ont permis le commerce numérique et les réunions en ligne, rendant l’infrastructure numérique plus importante. Cela a donné au monde des centres de données un sentiment d’accomplissement et a permis aux entreprises numériques de fonctionner et de croître, ce qui a pour effet d’augmenter la croissance des piles à combustible dans le secteur des centres de données.

Portée du marché mondial des piles à combustible pour les centres de données

L’étude classe le marché des piles à combustible pour les centres de données en fonction du produit, du centre de données et du type d’installation aux niveaux régional et mondial .

Par type de produit Perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Piles à combustible à hydrogène

Piles à combustible à oxyde solide

Piles à combustible à carbonate fondu

Piles à combustible à acide phosphorique

Par type de centre de données Perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Télécoms

FAI (fournisseurs d’accès Internet)

CoLos (installations d’hébergement de serveurs co-localisées)

Fermes de serveurs

Centres de données d’entreprise

Université/ Laboratoire national

Les autres

Par type d’installation Perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Moins de 200 pieds carrés

200-700 pieds carrés

700-1 200 pieds carrés

1 200 à 6 000 pieds carrés

Plus de 6 000 pi.ca.

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Slovénie Slovaquie les Pays-Bas Belgique Norvège Danemark République tchèque Suède Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Viêt Nam Les Philippines Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



Le segment des télécommunications devrait représenter la plus grande part de marché par type de centre de données

Sur la base du type de centre de données, la pile à combustible mondiale pour le marché des centres de données est divisée en télécommunications, FAI (fournisseur de services Internet), CoLos (installations d’hébergement de serveurs colocalisées), fermes de serveurs, centres de données d’entreprise, université/laboratoire national et autres . Le segment des télécommunications représentait la plus grande part de marché sur le marché mondial des centres de données à pile à combustible , qui s’appuie sur les centres de données à pile à combustible comme sources d’alimentation primaires et secondaires en raison d’une pénurie d’alimentation électrique. Cela mis à part, l’augmentation de la production entraîne une baisse des coûts de production, ce qui devrait stimuler davantage la demande d’une pile à combustible pour les centres de données au cours de l’année à venir.

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Par région, le marché de l’Amérique du Nord connaît la part de marché la plus élevée. En termes d’opportunités de croissance sur le marché des piles à combustible pour les centres de données , l’Asie-Pacifique, avec des dépenses croissantes en TIC et une concentration croissante sur les énergies renouvelables, devrait générer une forte demande sur le marché des piles à combustible pour les centres de données. En outre, les marchés émergents tels que la Chine continentale, l’Inde et l’Indonésie continuent de prendre de l’ampleur. D’autres grands marchés émergents d’Asie du Sud-Est, comme le Vietnam et la Thaïlande, apparaissent comme des marchés à fort potentiel avec des besoins locaux en plein essor, ce qui dynamise la croissance du marché.

Principaux acteurs du marché sur le marché mondial des piles à combustible pour les centres de données

La pile à combustible pour le marché des centres de données est de nature légèrement ciblée, avec peu d’acteurs clés mondiaux opérant sur le marché, tels que :

