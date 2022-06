Le marché des piles à combustible devrait croître à un TCAC de 26,8 % pour atteindre 709,00 millions de dollars américains de 2021 à 2027 | Données des principaux pays

Selon la dernière étude de marché sur « le marché des piles à combustible jusqu’en 2027 – Impact et analyse du COVID-19 et prévisions par – par type (pile à combustible à membrane échangeuse de protons (PEMFC), pile à combustible à acide phosphorique (PAFC), pile à combustible à oxyde solide (SOFC ), et d’autres); Application (Transport, Portable, Stationnaire); et utilisateur final (véhicules à pile à combustible, utilitaires, défense, autres) », le marché était évalué à 709,00 millions de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 4 570,68 millions de dollars américains d’ici 2027, avec un TCAC de 26,8 %. les facteurs qui stimulent et freinent la croissance du marché, ainsi que les principaux acteurs du marché avec leurs développements récents.

Marché des piles à combustible: paysage concurrentiel et développements clés

Hydrogenics Corp.; FuelCell Energy, Inc.; Plug Power Inc. ; Énergie de floraison ; Systèmes d’alimentation Ballard ; SFC Energy SA ; Intelligent Energy Limited ; Doosan Fuel Cell Co., Ltd. ; Technologies de pile à combustible TW Horizon ; et Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation figurent parmi les principales sociétés proposant des produits sur le marché des piles à combustible.

Le marché des piles à combustible est largement segmenté en cinq grandes régions Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et SAM. En termes de part de marché, la région APAC a dominé le marché des piles à combustible en 2019. Les pays asiatiques assistent à d’énormes progrès de la part des constructeurs automobiles qui contribuent à la pile à combustible. Yamaha, Toyota, Tata Motors, sont quelques-unes des entreprises qui prennent des mesures pour encourager les piles à combustible. Par exemple, Toyota a déployé sa station de ravitaillement SimpleFuelTM dans l’usine de Motomachi à Toyota City. De même, le Railway Technology Institute of Japan a créé un train hybride avec une batterie Li-ion de 540 kW et deux piles à combustible de 90 kW. De telles initiatives des entreprises jouent un rôle majeur dans la propulsion de la croissance du marché.

L’épidémie de COVID-19 affecte toutes les entreprises dans le monde depuis décembre 2019. La propagation rapide du virus a poussé les gouvernements du monde entier à imposer des restrictions strictes à la circulation des personnes et des véhicules. Plus tôt, au premier trimestre, l’industrie automobile mondiale souffrait de graves perturbations en raison de ruptures de la chaîne d’approvisionnement, d’annulations d’événements technologiques et de fermetures d’usines et de bureaux, à la suite de l’épidémie de COVID-19.

Marché des piles à combustible : informations clés – tendance future

L’industrie automobile fait face à la plus grande crise existentielle, avec 97 % des usines de fabrication de véhicules légers en Amérique du Nord et en Europe qui sont temporairement fermées. En plus de cela, les interdictions de voyager dans le monde imposées par des pays d’Europe, d’Asie, d’Amérique du Nord et d’autres affectent les opportunités de collaborations et de partenariats commerciaux. Tous ces facteurs devraient affecter négativement l’industrie automobile et entraver la croissance du marché au cours des 6 à 9 prochains mois ; cependant, la croissance globale devrait être positive au cours de la période de prévision.

Au cours des dernières années, il y a eu une augmentation mondiale de la demande de la technologie des piles à combustible. Le pétrole et les carburants conventionnels ont progressivement créé de graves problèmes écologiques en raison des émissions excessives de CO, CO2, NOx et SOx. Les piles à combustible servent de source d’énergie alternative à la source d’énergie conventionnelle et réduisent ainsi la dépendance au pétrole, au diesel et à d’autres sources.

Marché des piles à combustible : aperçu segmentaire

Par conséquent, le segment des transports devrait connaître un taux de croissance élevé des piles à combustible en raison de la demande croissante de véhicules écologiques à travers le monde et de la nécessité de réduire l’impact des gaz nocifs rejetés dans l’environnement.

Sur la base du type, le marché des piles à combustible est dominé par le segment des piles à combustible à membrane échangeuse de protons. Ces piles à combustible sont principalement utilisées pour les applications de transport, les applications de piles à combustible portables et les applications de piles à combustible fixes. De plus, il est également utilisé pour les applications mobiles. Des entreprises telles que Horizon Fuel Cell se sont concentrées sur le développement de systèmes de piles à combustible plus grands.

Basé sur l’application, le marché des piles à combustible est dominé par le segment stationnaire. Les piles à combustible à oxyde solide sont largement adoptées à des fins stationnaires. Des entreprises telles que Bosch et Ceres collaborent pour le développement de piles à combustible pour les applications électriques stationnaires. De telles alliances contractuelles favoriseront la croissance du marché.

Basé sur l’utilisateur final, le marché des piles à combustible est dominé par le segment des services publics. Les piles à combustible ont un énorme potentiel de production d’énergie, garantissant ainsi une réduction supplémentaire de l’empreinte carbone. En tant que solution environnementale vitale, les piles à combustible à hydrogène peuvent être utilisées comme l’une des principales ressources pour la production d’électricité dans le monde.

