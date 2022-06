Le marché des piles à combustible devrait croître à un TCAC de 26,8 % | Hydrogénie, FuelCell Energy, Plug Power

The Insight Partners fournit le rapport d’étude de marché sur les tendances de l’étude de la taille du marché mondial des piles à combustible , par type, par application et prévisions régionales 2028. Le rapport sur l’industrie des piles à combustible offre une collection de portée de marché supérieure, d’analyses de marché, d’aperçu, de tendances futures et d’opportunités.

En termes de revenus, le marché des piles à combustible était évalué à 709,00 millions de dollars US en 2019 et devrait atteindre 4 570,68 millions de dollars US d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 26,8 % de 2020 à 2027.

Le marché des piles à combustible est largement segmenté en cinq grandes régions Amérique du Nord, Europe, APAC, MEA et SAM. En termes de part de marché, la région APAC a dominé le marché des piles à combustible en 2019. Les pays asiatiques assistent à d’énormes progrès de la part des constructeurs automobiles qui contribuent à la pile à combustible. Yamaha, Toyota, Tata Motors, sont quelques-unes des entreprises qui prennent des mesures pour encourager les piles à combustible. Par exemple, Toyota a déployé sa station de ravitaillement SimpleFuelTM dans l’usine de Motomachi à Toyota City. De même, le Railway Technology Institute of Japan a créé un train hybride avec une batterie Li-ion de 540 kW et deux piles à combustible de 90 kW. De telles initiatives des entreprises jouent un rôle majeur dans la propulsion de la croissance du marché.

Principaux acteurs clés du marché Pile à combustible:

Hydrogenics Corp., FuelCell Energy, Inc., Plug Power Inc., Bloom Energy, Ballard Power Systems, SFC Energy AG, Intelligent Energy Limited, Doosan Fuel Cell Co., Ltd., TW Horizon Fuel Cell Technologies, Toshiba Energy Systems & Solutions société

Le marché mondial des piles à combustible a été segmenté comme suit : Marché des

piles à combustible – par type

Pile à combustible à membrane échangeuse de protons (PEMFC)

Pile à combustible à acide phosphorique (PAFC)

Pile à combustible à oxyde solide (SOFC)

Autres

Marché des piles à combustible – Par application

Transport

Portable

Stationnaire

Marché des piles à combustible – Par utilisateur final

Véhicules à pile à combustible Voiture

de tourisme

Véhicule

utilitaire Utilitaires

Défense

Autres

Principale région / pays du marché Pile à combustible:

Amérique du Nord, Europe, Amérique du Sud, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique

Marché des piles à combustible – Analyse globale jusqu’en 2027 est une étude exclusive et approfondie qui fournit une vue complète du marché, y compris la tendance actuelle et l’amplitude future du marché en ce qui concerne les produits/services. Le rapport fournit un aperçu du marché des piles à combustible avec la segmentation détaillée par type, application et région grâce à une analyse de traction approfondie de l’industrie globale de la réalité virtuelle. Ce rapport fournit des recherches qualifiées sur le marché pour évaluer les principaux acteurs en calibrant tous les produits/services pertinents pour comprendre le positionnement des principaux acteurs du marché des piles à combustible.

Le rapport sur le marché des piles à combustible fournit également une compréhension approfondie de l’analyse concurrentielle de pointe des tendances du marché émergent ainsi que des moteurs, des contraintes, des défis et des opportunités sur le marché des piles à combustible pour offrir des informations intéressantes et le scénario actuel pour prendre la bonne décision. Le rapport couvre les principaux acteurs du marché avec une analyse SWOT détaillée, un aperçu financier et les développements clés des produits/services des trois dernières années. De plus, le rapport offre également une perspective à 360 ° du marché à travers le paysage concurrentiel de l’acteur mondial de l’industrie et aide les entreprises à générer des revenus sur le marché des piles à combustible en comprenant les approches de croissance stratégique.

Impact du COVID-19 : Le dernier rapport sur les tendances du marché mondial des piles à combustible par fabricants, régions, type et application, prévu jusqu’en 2028 est une étude informative couvrant le marché avec une analyse détaillée. Le rapport aidera le lecteur à mieux comprendre et à prendre des décisions.

Raison d’acheter

Gagnez et réduisez le temps nécessaire pour effectuer des recherches d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché mondial des piles à combustible.

Met en évidence les priorités commerciales clés afin de guider les entreprises pour réformer leurs stratégies commerciales et s’établir dans la vaste géographie.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché Pile à combustible, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme afin de générer leurs revenus sur le marché.

Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché mondial associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui freinent la croissance dans une certaine mesure.

Améliorez le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits, la segmentation et les secteurs verticaux de l’industrie.

