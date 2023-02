Le marché des pigments alimentaires devrait croître à un TCAC de 4,00 % pour atteindre 9,65 milliards USD au cours de la période 2022-2029 Le marché des colorants alimentaires a été impacté par la pandémie de COVID-19. Alors que la demande d'aliments pour animaux est restée relativement stable, la pandémie a eu un impact majeur sur l'offre. Par exemple, des pays comme la Roumanie ont interdit les exportations vers des pays non membres de l'UE, ce qui a causé de graves problèmes d'offre et de demande dans l'industrie de l'alimentation animale.

Le marché des pigments alimentaires est évalué à 7,05 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 9,65 milliards USD d’ ici 2029 , avec une croissance à un TCAC de 4,00 % au cours de la période de prévision 2022-2029 . Le rapport de marché organisé par Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, des sociétés, des producteurs et des distributeurs géographiquement représentatifs, ainsi que des informations sur des scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs et partenaires. ‘ capacité, disposition du réseau, analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et analyse de la pénurie de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Les colorants alimentaires sont utilisés pour rehausser la couleur de produits tels que les œufs, la viande et le lait. Les principaux moteurs de ce marché sont l’augmentation de la demande de production de viande, l’augmentation du revenu disponible, l’évolution de la consommation d’aliments granulés et la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé du bétail. Les épidémies de maladies animales telles que le virus de la peste porcine africaine, la fièvre aphteuse et la maladie de la vache folle ont sensibilisé davantage les consommateurs à l’importance d’un bétail en bonne santé. Le marché des pigments alimentaires dans la région bénéficie de ces facteurs.

Dynamique du marché mondial des pigments alimentaires

chauffeur

L’industrie croissante de la viande et des produits animaux

Les principaux moteurs de la croissance de l’industrie des pigments alimentaires sont la sensibilisation accrue des consommateurs à la santé vis-à-vis de la consommation d’aliments nutritifs, l’expansion de l’urbanisation et l’augmentation du revenu disponible. De plus, la demande croissante de bétail sain et sûr, associée à la croissance de l’industrie de la viande, devrait faire avancer le marché. Les avantages des caroténoïdes pour la santé animale, l’augmentation de la consommation de viande, la modernisation des industries porcine, avicole et aquacole et l’augmentation de la demande d’aliments en granulés devraient faire avancer le marché mondial des pigments alimentaires.

Développer de nouvelles stratégies de marketing et des avancées

Lorsque la demande de produits d’alimentation animale augmente rapidement, les fabricants peuvent générer des revenus supplémentaires en développant de nouvelles stratégies pour augmenter la capacité de fabrication. Les principaux acteurs du marché recherchent et développent de nouvelles procédures de production de pigments alimentaires, en particulier aux États-Unis. La sensibilisation accrue à l’industrie de l’aquaculture et de la volaille est un autre facteur majeur qui stimule la croissance du marché cible. En outre, les colorants alimentaires possèdent de nombreux avantages pour la santé, tels qu’une appétence accrue et des propriétés sensorielles améliorées, s’ils sont correctement commercialisés auprès du public cible, devraient stimuler l’expansion du marché dans un proche avenir.

COVID-19 affecte le marché des pigments alimentaires

Le marché des colorants alimentaires a été impacté par la pandémie de COVID-19. Alors que la demande d'aliments pour animaux est restée relativement stable, la pandémie a eu un impact majeur sur l'offre. Par exemple, des pays comme la Roumanie ont interdit les exportations vers des pays non membres de l'UE, ce qui a causé de graves problèmes d'offre et de demande dans l'industrie de l'alimentation animale. D'autre part, la Chine, un important fournisseur de soja biologique, a pris des mesures drastiques pour lutter contre la pandémie de COVID-19, perturbant les producteurs d'aliments biologiques à l'échelle mondiale.

Portée du marché mondial des pigments alimentaires

Types de

Caroténoïdes

A-Carotène Lutéine

Lycopène

Astaxanthine

Spiruline

autre

bétail

cochon

la volaille

Ruminants

aquatique

autre

source de caroténoïdes

caroténoïdes synthétiques

caroténoïdes naturels

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Pigment alimentaire

Le paysage concurrentiel du marché des pigments alimentaires fournit des détails par concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, l’influence mondiale, les bases et les installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, l’étendue du produit, le statut de dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’accent mis par la société sur le marché des pigments alimentaires.

Certains des principaux acteurs du marché des pigments alimentaires sont:

BASF SE (États-Unis)

Sun Chemical (États-Unis)

Sensient Cosmetic Technologies (États-Unis)

Merck (Allemagne)

Division ALTANA (Allemagne)

Clariant (Suisse)

LANXESS (Allemagne)

