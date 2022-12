Le marché des pieux vissés connaîtra une croissance significative d’ici 2029, analyse de la taille, de la part, des tendances, des principaux moteurs, de la croissance et des opportunités

» Une équipe dédiée de prévisionnistes expérimentés, d’analystes avisés et de chercheurs compétents a travaillé dur pour rassembler les meilleurs rapports d’études de marché comme celui-ci Marché des pieux vissés . En plus de fournir un aperçu de la croissance des revenus et des initiatives de développement durable, ce rapport fournit aux entreprises : Segmentation détaillée du marché de l’industrie Toutes les informations, statistiques et données contenues dans ce document sur le marché des pieux vissés sont recueillies à partir de sources de bonne foi telles que les sites Web des entreprises, les journaux, les revues, les livres blancs, les fusions et les rapports annuels. Les rapports d’études de marché sont essentiels à votre croissance et à votre succès sur ce marché concurrentiel.

Analyse et dimensionnement du marché des pieux vissés

Les pieux vissés sont un système de fondation peu coûteux installé avec des excavatrices équipées d’accessoires à tête rotative. De nombreux constructeurs utilisent désormais des pieux vissés à un moment critique de leurs projets de construction. Les clients préfèrent les pieux vissés en acier recyclé de haute qualité. Cela s’est avéré efficace et réduit votre empreinte carbone globale.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des pieux vissés était évalué à 787,31 millions USD en 2021 et devrait atteindre une valeur de 1,04317 million USD d’ici 2029, à un TCAC de 3,58 % au cours de la période de prévision. Les rapports de marché organisés par l’équipe Data Bridge Market Research comprennent une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et du comportement des consommateurs, en plus d’informations sur le marché telles que la valeur marchande, le taux de croissance, les segments de marché, couverture géographique, acteurs du marché et scénarios de marché.

Portée et segmentation du marché des pieux vissés

indicateur de rapport Détails période de prévision 2022 à 2029 année de référence 2021 année historique 2020 (peut être personnalisé pour 2014 – 2019) unité quantitative Ventes (millions USD), quantité (unités), prix (USD) segment couvert Type (combinaisons SS-RS type pieux vissés, pieux vissés de type SS (arbre carré), pieux vissés de type RS (arbre rond) et pieux à déplacement hélicoïdal cimentés (pieux HGD)), application (services publics, chemins de fer, chaussée, ponts et passerelle ) , agriculture, construction, offshore, construction commerciale et autres), canaux de distribution (canaux en ligne et canaux hors ligne) Pays de destination États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie en Amérique du Nord, Reste de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie , Philippines, reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, certaines parties du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Amérique du Sud Reste de l’Amérique du Sud, qui fait partie acteurs du marché cible BAUER AG (Allemagne), Piling Inc. (États-Unis), GoliathTech (Canada), BC Helical Piles Ltd. (Canada), INLAND SCREW PILING (Canada), Magnum Piering (États-Unis), Franki Foundations UK (Belgique), IDEAL Foundation Systems (États-Unis), Keller Management Services LLC (États-Unis), Alberta Screw Piles Ltd. (Canada), Almita Piling Inc. (Canada), Roterra Piling Ltd. (Canada), Hubbell (États-Unis) et Twister Piling (Canada). chance Tendances à la hausse dans le développement résidentiel et commercial

Investissements dans les énergies renouvelables et les infrastructures de télécommunications

définition du marché

Un pieu vissé est un système de pieux vissés en acier et d’ancrages au sol utilisés pour construire les fondations profondes des bâtiments. Ils sont principalement constitués d’ acier à haute résistance et utilisent des dispositifs creux tubulaires de différentes tailles pour pieux ou puits d’ancrage. Il a une hélice qui vous permet de visser un piquet dans le sol, comme si vous le vissiez dans un arbre. Selon l’utilisation et les conditions de mise à la terre, il peut y avoir plus d’une hélice. Plus de spirales sont généralement spécifiées lorsque des charges plus élevées sont requises ou lorsque le sol est mou.

Dynamique du marché mondial des pieux vissés

chauffeur

Développement continu des infrastructures dans le monde entier

Le marché mondial des pieux vissés est principalement tiré par la croissance rapide du secteur mondial de la construction. De plus, l’augmentation des investissements publics dans les infrastructures et les services publics a stimulé la demande de pieux vissés. De plus, la croissance continue des secteurs commerciaux tels que les cuisines commerciales, les soins de santé, les parcs d’activités, les institutions et les divertissements a accru l’utilisation de pieux vissés dans la construction de fondations. Les pieux vissés sont couramment utilisés dans la construction urbaine en raison de leur bonne capacité de déplacement, de leur capacité de charge, de leur perturbation minimale du champ, de leur capacité de charge instantanée et de leur installation rapide. L’expansion dans les secteurs maritime, industriel, agricole, de la défense et du gouvernement a donné lieu à des structures civiles plus innovantes. Cela stimule également le marché des pieux vissés.

Évolution de Hyundai E&C et fusions et collaborations croissantes

En raison de leur capacité d’installation rapide et de leur structure de construction, les pieux vissés sont devenus populaires dans les constructions innovantes telles que les fermes solaires, la construction agricole et la construction modulaire. Pour développer leur activité, les principaux acteurs mondiaux se concentrent sur l’innovation et la collaboration en matière de produits. Avec un nombre élevé de fusions et acquisitions attendues, ce marché sera très fragmenté. La concurrence entre les acteurs existants du marché est modérée car un nombre suffisant d’acteurs acquièrent des acteurs plus petits pour conquérir des parts de marché.

chance

Forte prévalence de la technologie composite

La demande de pieux vissés augmentera en raison de l’industrialisation, de l’urbanisation, de la rénovation des infrastructures, de la croissance démographique dans les pays émergents, des tendances croissantes du développement résidentiel et de l’expansion des investissements dans les énergies renouvelables et les télécommunications. Une technologie composite a récemment été développée et brevetée pour une utilisation dans les pieux vissés.

Points clés de ce rapport :

La chaîne industrielle approfondie comprend l’analyse de la chaîne de valeur, l’analyse du modèle à cinq forces de Porter et l’analyse de la structure des coûts.

Ce rapport couvre les marchés nord-américains et pays par pays pour le marché des pieux vissés.

Il décrit la situation actuelle, le contexte historique et les projections futures.

Des données complètes montrant le marché des pieux vissés, la production, la consommation, les statistiques commerciales et les prix des dernières années sont fournies.

Ce rapport représente une mine d’informations sur le marché des pieux vissés.

Une prévision du marché des pieux vissés pour les cinq prochaines années, y compris la taille du marché et le prix, est également fournie.

L’approvisionnement en matières premières et les informations sur les consommateurs en aval sont également inclus.

Les exigences des autres utilisateurs à notre disposition

Merci d'avoir lu cet article. Vous pouvez également obtenir des sections individuelles chapitre par chapitre ou des versions du rapport spécifiques à une région, comme l'Amérique du Nord, l'Europe, la MEA ou l'Asie-Pacifique.

