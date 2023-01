Le marché des pierres précieuses colorées devrait enregistrer un taux de croissance de l’industrie de 6,20% d’ici la fin de 2028 Le marché des pierres précieuses colorées devrait croître à un taux de croissance du marché de 6,20% de 2021 à 2028, date à laquelle il devrait être évalué à 3 559,74 millions USD. L’étude du marché des pierres précieuses colorées réalisée par Data Bridge Market Research fournit une analyse et des informations sur de nombreux facteurs qui devraient survenir au cours de la période de prévision et leur impact sur la croissance du marché. Le marché des pierres précieuses de couleur se développe rapidement en raison de l'urbanisation croissante.

Le terme « pierres précieuses colorées » décrit une classe de pierres précieuses connues sous le nom de minéraux, qui sont appréciées pour leur beauté et leur rareté et se présentent souvent sous des formes cristallines, telles que le jais et l’ambre. Les nuances éblouissantes de nombreuses pierres précieuses colorées dues aux inclusions attirent les acheteurs. Une des caractéristiques distinctives des pierres précieuses de couleur.

L’une des principales raisons de la croissance du marché des pierres précieuses colorées est l’intérêt croissant pour les pierres précieuses colorées parmi la génération Y du monde entier. L’utilisation croissante de pierres précieuses colorées dans les bijoux, les ornements et autres accessoires, ainsi que l’attrait de nombreuses pierres précieuses, notamment l’opale, la topaze, l’alexandrite et la tanzanite, alimentent l’expansion du marché.

Étendue du marché mondial des pierres précieuses colorées et taille du marché

Le marché des pierres précieuses colorées est segmenté en fonction du type de produit, de la forme du produit et de l’utilisation finale. La croissance entre les différents segments vous aide à acquérir des connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et à développer différentes stratégies pour aider à identifier les principaux domaines d’application et les différences dans les marchés cibles.

En fonction du type de produit, le marché des pierres précieuses de couleur est segmenté en diamants de couleur, émeraudes, rubis, saphirs et autres.

Sur la base de la forme du produit, le marché des pierres précieuses colorées est segmenté en pierres précieuses naturelles et pierres précieuses synthétiques.

Analyse au niveau national du marché des pierres précieuses colorées

Les pays couverts par le marché mondial des pierres précieuses colorées sont segmentés en États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Autres pays européens en Europe, Chine, Japon , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) comme Moyen Est et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des pierres précieuses de couleur en raison de la création d’associations commerciales et d’autres institutions à but non lucratif dans la région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision, de 2021 à 2028, en raison de l’augmentation du niveau de vie et de l’éducation dans la région.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Pierre de couleur

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des pierres précieuses colorées sont:

Gem Diamonds, SWAROVSKI, Bric Jewels Co. Ltd., Anglo American plc, Gemfields Group Limited, Petra Diamonds Limited, PJSC ALROSA, Rio Tinto, Debswana, Lucara Diamond, Botswana Diamonds PLC, Fura Gems INC., Pala International, KGK Group, Trans Hex Group, Arctic Star Exploration Corp., Blue Nile Inc., Tiffany & Co., STORNOWAY DIAMOND et MOUNTAIN DIAMONDS, JINDAL GEMS JAIPUR et d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent.

