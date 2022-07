Le marché des pièges à animaux intelligents atteindra 507,56 millions de dollars à l’échelle mondiale d’ici 2028 à un TCAC de 7,2 % : The Insight Partners

Selon les recherches de The Insight Partners, les prévisions du marché des pièges à animaux intelligents jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par matériel, application et composant », le marché des pièges à animaux intelligents devrait passer de 334,36 millions de dollars américains en 2022 à 507,56 millions de dollars US d’ici 2028. On estime qu’il augmentera à un TCAC de 7,2 % de 2022 à 2028.

Les attaques d’animaux dans les zones agricoles et résidentielles, qui sont devenues assez fréquentes ces jours-ci, ont entraîné la destruction des cultures et des dommages aux habitants. Les rizières et les cultures ne peuvent pas toujours être clôturées ; par conséquent, les vaches, les chèvres et d’autres animaux risquent de dévorer les récoltes, entraînant des pertes de récolte importantes. Les villageois sont laissés sans défense face à leur sort en raison de mesures de protection inadéquates. Par conséquent, un bon système de détection pourrait effectivement sauver des cultures et des vies humaines.

Traditionnellement, des clôtures, des bruiteurs et d’autres moyens de dissuasion sont déployés pour éloigner les animaux sauvages et protéger les vies humaines et les cultures. Sur la base des observations des agriculteurs, des contrôles des animaux et des moyens de dissuasion sont appliqués lorsque la présence d’animaux est découverte à proximité. Cependant, avec le temps, les animaux peuvent développer une tolérance au bruit, ce qui peut entraver l’efficacité de ces moyens de dissuasion, et ils ne protègent pas les cultures dans les fermes et les vies humaines. Les clôtures peuvent être un moyen de dissuasion plus efficace pour les grandes exploitations en raison de la faisabilité limitée des bruiteurs. De modestes sections de clôtures peuvent éloigner les animaux des cultures de grande valeur ou délicates, mais elles peuvent être efficaces dans toutes les régions des fermes car certains animaux sauvages peuvent les briser par leur force. Ce problème présente une opportunité pour la croissance du marché des pièges intelligents pour animaux. Ainsi, les méthodes anciennes peuvent empêcher la faune de pénétrer dans les champs agricoles, mais elles sont inefficaces pour tous les animaux sauvages. Ils sont également limités à certaines configurations de terrain, ce qui souligne la demande et les avantages des pièges intelligents pour animaux, dynamisant ainsi le marché des pièges intelligents pour animaux.

Les principales parties prenantes du rapport sur le marché des pièges à animaux intelligents sont les producteurs et fournisseurs de pièges à animaux, les distributeurs de pièges à animaux, les importateurs et les exportateurs, les instituts de recherche, les organismes gouvernementaux, les distributeurs et les utilisateurs finaux. La surveillance des pièges basée sur le réseau cellulaire (téléphone mobile) est une technologie relativement nouvelle, mais son application se développe rapidement, en particulier dans les opérations à grande échelle où les pièges vivants sont la seule alternative viable pour tuer les pièges en raison de la possibilité de captures non ciblées. lorsque des pièges mortels sont utilisés. Un petit boitier relié à la trappe détecte la fermeture de la porte et alerte immédiatement le système de contrôle. Ensuite, ce système crée automatiquement un message d’alarme et l’envoie à une ou plusieurs personnes enregistrées pour ce piège spécifique par e-mail et/ou SMS. Le terme «piège intelligent» commence à être utilisé pour décrire les pièges dotés de cette fonctionnalité. Alert House ApS, CatchAlive ApS, Encounter Solutions Ltd., Econode Ltd. et Skyhawk figurent parmi les principaux fabricants présentés sur le marché des pièges à animaux intelligents. Les chercheurs du marché des pièges à animaux intelligents jouent un rôle crucial dans l’écosystème en développant le piège à animaux intelligent en les intégrant à des technologies de pointe. Divers distributeurs fournissent les produits finaux via leurs canaux de vente à un éventail d’utilisateurs finaux.

Ces distributeurs atteignent l’utilisateur final de ces produits pour compléter le canal. Les industries des utilisateurs finaux prises en compte dans l’étude de marché sur les pièges intelligents pour animaux comprennent les agriculteurs, les organisations agricoles, les agriculteurs sous contrat, etc. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché des pièges intelligents pour animaux au cours de la période de prévision 2022-2028.

L’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché des pièges intelligents pour animaux. La demande croissante d’animaux d’élevage, l’adoption rapide d’animaux de compagnie avec un revenu disponible croissant, l’augmentation des produits de soins pour animaux de compagnie et la prévalence croissante des maladies animales sont les facteurs qui soutiennent l’expansion du marché des pièges intelligents pour animaux dans cette région. Une augmentation significative des adoptions d’animaux de compagnie a été observée ces dernières années, en particulier après l’épidémie de COVID-19 au Canada. Le Modèle nord-américain de conservation de la faune est fondé sur sept principes fondamentaux qui soutiennent l’idée que la faune est une fiducie publique et un droit de naissance des gens, et que les espèces sauvages doivent être gérées de manière à ce que leurs populations soient maintenues pour toujours. Ces communautés fauniques robustes sont les principaux générateurs de demande de pièges intelligents pour animaux dans la région.

Le Recovering America’s Wildlife Act, également appelé RAWA, a été l’un des investissements les plus importants des gouvernements mondiaux dans la conservation de la faune. Le projet de loi de 1,397 milliard de dollars financerait des initiatives régionales et nationales pour aider la faune dans le besoin et empêcher la disparition de la faune. Il contribuera également au rétablissement d’espèces déjà menacées. Conformément à cela, les entreprises de tout le pays proposent une large sélection de pièges intelligents pour animaux. Par exemple, TrapSmar utilise une technologie de communication GPS de pointe pour offrir une solution simple, compatissante et pratique pour surveiller à distance les pièges à faune. Ses trois canaux de communication offrent une couverture presque partout dans le monde.

La liste des entreprises – Smart Animal Trap Market

Les entreprises présentées dans l’étude de marché sur les pièges intelligents pour animaux sont Alert House ApS, CatchAlive ApS, Encounter Solutions Ltd., Econode Ltd., Wildlife Dominion Management LLC. (HogEye), PestSense Pty Ltd Animal Trap Solutions, Skyhawk, TrapSmart tm LLP., uWatch Ltd., Fallenmelder TRAPMASTER, TFK Handels GmbH, WildMelder, Triotos et BOARMASTER.

Skyhawk participera à la conférence d’été GPCA au Cloister at Sea Island, GA, du 11 juillet 2022 au 14 juillet 2022. La société a participé à Texas Pest Control Expo, qui s’est tenue au Fort Worth Convention Center, Texas, du 21 juin , 2022, au 23 juin 2022.

