Le marché des phytomédicaments et des extraits de plantes atteindra la croissance prévue du TCAC de 7,95% d’ici 2029 Tendances de l’industrie et analyse de la croissance

DBMR a récemment mis à jour le rapport d’étude de marché sur les phytomédicaments et les extraits de plantes donne la connaissance de tous les facteurs ci-dessus avec des études de marché transparentes, de grande envergure et de qualité suprême. Ce rapport de marché fournit également une liste des principaux concurrents ainsi que des informations stratégiques et une analyse des principaux facteurs influençant cette industrie. Pour une entreprise en plein essor, il est tout à fait nécessaire de se renseigner sur les demandes, les préférences, les attitudes et les goûts variés des consommateurs concernant le produit en question. Le rapport fournit une analyse statistique étendue des développements constants du marché, de la capacité, de la production, de la valeur de la production, du coût/bénéfice, de l’offre/demande et de l’import/export. Un éventail de marchés, de stratégies marketing, de tendances, de futurs produits,

Analyse et taille du marché

Data Bridge Market Research analyse que le marché des phytomédicaments et des extraits de plantes était évalué à 8,26 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 15,23 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 7,95 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Au fil des ans, l’industrie de la santé et du bien-être est devenue une valeur de style de vie dominante chez les consommateurs, modifiant profondément le comportement des consommateurs envers les micronutriments d’origine naturelle. Les produits naturels sont désormais considérés comme des alternatives plus saines aux produits synthétiques par les consommateurs. Les phytomédicaments et les extraits de plantes ont un large éventail d’applications dans une variété d’industries, y compris les cosmétiques, les produits pharmaceutiques aux propriétés thérapeutiques et les industries alimentaires et des boissons en raison de leurs composants bénéfiques.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché des phytomédicaments et des extraits de plantes comprennent : Givaudan (Suisse), Sensient Technologies Corporation (États-Unis), Symrise (Allemagne), Kangcare (Chine), PT. INDESSO AROMA (Indonésie), PT. Haldin Pacific Semesta. (États-Unis), VidyaHerbs (Inde), Tokiwa Phytochemical Co. Ltd. (Japon), NATIVE EXTRACTS Pty Ltd. (Australie), Shaanxi Jiahe Phytochem Co., Ltd. (Chine), Synthite Industries Ltd. (Inde), Döhler, International Flavors & Fragrances, Inc. (Allemagne), Martin Bauer Group (Allemagne), Arjuna Natural Pvt Ltd (Inde), Organic Herb Inc. (Chine), Plant Extracts International Inc (États-Unis)

Les pays d’Amérique du Nord sont parmi les principaux importateurs d’extraits de plantes des pays asiatiques. Cela devrait être encore alimenté par le développement de nouveaux produits pharmaceutiques à base de plantes, ainsi que par une augmentation de l’industrie des boissons, où les préférences des consommateurs s’éloignent des boissons gazeuses et se tournent vers des boissons alternatives avec des charges d’arômes naturels. La demande des consommateurs pour des produits alimentaires enrichis, des suppléments et des produits de soins personnels qui procurent des bienfaits pour la santé et aident à faire face à la hausse des coûts des soins de santé stimule la croissance de la consommation industrielle d’extraits de plantes ; le concept de vieillissement en bonne santé et la tendance à la hausse des régimes alimentaires soucieux de la santé sont le moteur de ce marché.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Portée du marché mondial des phytomédicaments et des extraits de plantes

Le marché des phytomédicaments et des extraits de plantes est segmenté en fonction de la source et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Par source (feuilles, fruits, fleurs et bulbes, rhizomes et racines, écorces et tiges, et graines, gousses et baies)

Par application (produits pharmaceutiques et compléments alimentaires, aliments et boissons, cosmétiques, produits de soins personnels et articles de toilette)

Impact du COVID-19 sur le marché des phytomédicaments et des extraits de plantes

Les mesures de confinement strictes imposées par divers gouvernements, ainsi que les mesures préventives pour atténuer l’impact de l’épidémie, ont entraîné d’importantes restrictions de transport, provoquant un effet d’entraînement mondial. Le transport est essentiel dans la chaîne d’approvisionnement de tout marché, car il est responsable du transfert des matières premières aux fabricants, puis de la distribution du produit fini des fabricants au marché de détail. La pandémie avait stoppé les transports mondiaux afin de stopper la propagation du virus. La livraison des produits a été retardée en raison d’une faible efficacité de travail et du verrouillage dans diverses régions. De nombreuses entreprises de logistique fonctionnaient avec une faible efficacité avec peu de personnel, ce qui perturbait la chaîne d’approvisionnement.

Développement récent

Diana Food, une filiale de Symrise AG (Allemagne), a ouvert un autre laboratoire de R&D au Québec en juin 2019 pour compléter un bureau voisin où Diana produit des éléments nutritifs à utiliser dans une variété d’arrangements de bien-être. Les polyphénols sont extraits de matériaux d’origine privée tels que les canneberges et les myrtilles et étudiés pour leur utilisation potentielle dans des contributions liées à la santé telles que les compléments alimentaires.

Vidya Herbs (Inde) a lancé Sunca, un extrait de tournesol contenant 40 % d’acides chlorogéniques, en mai 2019. Il a été cliniquement prouvé que le concentré facilite la gestion de la digestion des lipides. Il est sans caféine et a un problème réparable.

En mai 2019, Givaudan (Suisse) a accepté d’acheter Golden Frog (Vietnam) pour élargir son portefeuille de produits dans les arômes naturels, les concentrés et les huiles de base pour l’industrie agroalimentaire. L’organisation sert principalement la publicité de l’ASEAN avec ses fixations régulières basées au Vietnam, qui contiennent des herbes, des arômes, des concentrés de produits naturels et de légumes et des huiles essentielles.

Couverture du rapport :

Il envisage l’analyse des cinq forces de Porter pour une prédiction précise du marché.

Il intègre une analyse SWOT du marché.

Il met en évidence diverses contraintes à la croissance du marché et suggère des stratégies pour les surmonter.

Il présente les différentes stratégies adoptées par les principaux acteurs du marché pour acquérir de la croissance.

Il met en évidence les derniers développements de l’industrie.

Certains des principaux points forts des couvertures Toc : –

Introduction

Hypothèses et méthodologie de recherche

Résumé

Aperçu du marché

Idées clés

Analyse et prévisions du marché des phytomédicaments et des extraits de plantes, par produit

Analyse et prévisions du marché des phytomédicaments et des extraits de plantes, par détecteur

Analyse et prévisions du marché des phytomédicaments et des extraits de plantes, par technologie

Analyse et prévisions du marché des phytomédicaments et des extraits de plantes, par application

Analyse et prévisions du marché des phytomédicaments et des extraits de plantes, par utilisateur final

Analyse et prévisions du marché des phytomédicaments et des extraits de plantes, par région

Analyse et prévisions du marché des phytomédicaments et des extraits de plantes en Amérique du Nord

Analyse et prévisions du marché des phytomédicaments et des extraits de plantes en Europe

Analyse et prévisions du marché des phytomédicaments et des extraits de plantes en Asie-Pacifique

Analyse et prévisions du marché des phytomédicaments et des extraits de plantes en Amérique latine

Analyse et prévisions du marché des phytomédicaments et des extraits de plantes au Moyen-Orient et en Afrique

Paysage concurrentiel

Faits saillants de ce rapport d’étude de marché:

Pour profiler stratégiquement les acteurs clés et analyser de manière approfondie leur position sur le marché en termes de classement et de compétences de base, et détailler le paysage concurrentiel des leaders du marché

Décrire et prévoir le marché, en termes de valeur, pour divers segments, par région Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC) et Reste du monde (RoW)

Paramètres clés qui animent ce marché et freinent sa croissance

Quels sont tous les défis auxquels les fabricants seront confrontés ainsi que les nouvelles opportunités et menaces auxquelles ils sont confrontés.

Découvrez les stratégies de marché adoptées par vos concurrents et les principales organisations

Merci d’avoir lu cet article, vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie.

