Le marché des phéromones devrait croître à un taux de 7,00 % jusqu’en 2028 | Dernières tendances et opportunités commerciales

Le marché mondial des phéromones devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 7,00 % au cours de la période de prévision susmentionnée. La sensibilisation accrue aux phéromones d’insectes parmi les praticiens agricoles a eu un impact direct sur la croissance du marché des phéromones.

Les phéromones sont des composés chimiques qui cachent des insectes et d’autres animaux qui agissent comme un messager chimique pour communiquer avec d’autres insectes de la même espèce. Les phéromones d’insectes sont utilisées comme d’importants outils de gestion et de surveillance visant à lutter contre les ravageurs des cultures agricoles. D’autres méthodes spécifiques de lutte antiparasitaire sont également utilisées par les phytogénéticiens pour la perturbation du contact, la capture en masse, l’attraction et la destruction, et la traînée, en fonction de l’utilisation des phéromones.

Les phéromones sont une méthode plus verte et non toxique et aident à prévenir les conditions environnementales nocives et dangereuses qui contribuent à stimuler le marché. La réglementation stricte et les lois environnementales imposées aux pesticides par les autorités sont également un moteur pour le marché des phéromones. La croissance de l’utilisation des pesticides pour la lutte antiparasitaire, entraînant un nombre plus élevé d’organismes résistants aux pesticides, est une opportunité pour le marché des phéromones. L’augmentation de la demande pour une lutte antiparasitaire efficace conduit à une moindre résistance des insectes aux pesticides est également une opportunité pour la croissance du marché des phéromones.

Le coût de production plus élevé des phéromones est le principal défi pour le marché des phéromones. Le faible pouvoir de pénétration des phéromones dans les pays en développement et émergents est le principal obstacle au marché des phéromones au cours de la période de prévision 2021-2028.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale de Phéromones

Le paysage concurrentiel du marché Phéromones fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des phéromones.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des phéromones sont International Pheromone Systems Ltd, ISCA Technologies, Biobest Group NV, Isagro Group, Koppert Biological Systems, Shin-Etsu Chemical Co., Ltd, Russell IPM lTD, Suterra LLC, BASF SE, Novagrica, Pherobank BV, ATGC Biotech Pvt. Ltd., Trécé Inc., SEDQ Healthy Crops SL, Rentokil – PCI Pvt Ltd, Laboratorios Agrochem, SL, Bio Controle, SUMI AGRO France SAS, Sumi Agro France, Bedoukian Research, Inc., Certis Europe BV, Hercon Environmental, Pacific Biocontrol Corporation, Fuji Flavour Co., Ltd parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Ce rapport sur le marché des phéromones fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des phéromones de Data Bridge Market Research, contactez-nous pour un résumé d’ analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

En juin 2019, Koppert Biological Systems a acquis Natural Enemies, un leader de l’industrie du cannabis pour la lutte antiparasitaire sans produits chimiques. Cette acquisition permettrait aux producteurs d’accéder aux produits de haute qualité de Koppert et d’utiliser efficacement les connaissances de l’entreprise en matière d’horticulture.

Portée du marché mondial des phéromones et taille du marché

Le marché des phéromones est segmenté en fonction du type, du type de culture, du ravageur, de la fonction et du mode d’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

En fonction du type, le marché des phéromones est segmenté en phéromones libératrices, phéromones d’amorce, phéromones de reproduction, phéromones signaleuses et phéromones modulatrices.

Le marché des phéromones a également été segmenté en fonction du type de culture, en grandes cultures, fruits et noix et cultures maraîchères.

Basé sur les ravageurs, le marché des phéromones est segmenté en coléoptères, acariens, mouches des fruits et mites.

Sur la base de la fonction, le marché des phéromones est segmenté en confusion sexuelle, piégeage de masse et détection et surveillance.

Basé sur le mode d’application, le marché des phéromones est segmenté en pièges, distributeurs et sprays. Analyse au niveau du pays du marché mondial des phéromones

Le marché des phéromones est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, type de culture, ravageur, fonction et mode d’application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des phéromones sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays- Bas , la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des phéromones en raison de la demande importante de phéromones La demande croissante de certains aliments et légumes comme les pommes, les pêches, les poires et le coton, tandis que l’Asie-Pacifique devrait croître au taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de l’augmentation de la demande pour l’exportation de produits agricoles du Brésil et de la Chine, le marché des phéromones augmente avec le temps.

La section par pays du rapport sur le marché des phéromones fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

